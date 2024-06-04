1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Токио за четыре часа: от исторических мест до футуристических видов
Знакомство с Токио: исторические уголки и современные достопримечательности в одной прогулке
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Начало: JR Shinjuku station, JR Shinagawa station или вокз...
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Токио: от истории до современности
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Камакура и Йокогама: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Погрузитесь в мир древних традиций и современных технологий с экскурсией из Токио в Камакуру и Йокогаму
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€310 за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Храм Мэйдзи Дзингу в Токио: история, синтоизм и культурное наследие
Погрузитесь в уникальный мир японской духовности и культуры, посетив величественный храм Мэйдзи Дзингу
Начало: Станция Harajuku
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Токио: симбиоз традиций и инноваций в индивидуальной экскурсии
Познайте дух Токио, где древние храмы и футуристические технологии сливаются в единое целое
19 июня в 11:00
21 июня в 13:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Токийскому нижнему городу: святилища, храмы и традиции
Приглашаем на уникальную прогулку по Нижнему городу Токио, где древние традиции сочетаются с современной жизнью
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
По зеленому кольцу Яманоте-сен: индивидуальная экскурсия по Токио
Прогулка по Токио вдоль кольцевой линии Яманоте-сен. Узнайте о самураях, императорской семье и традициях Японии. Идеально для первого знакомства с городом
Начало: На станции Harajuku
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Элегантная классика Токио глазами японцев
Познакомьтесь с Токио через призму местных жителей. Уникальные объекты и рассказы помогут вам понять внутренние связи столицы Японии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Императорскому дворцу Токио: история и сады
Погрузитесь в мир японских традиций с увлекательной аудиоэкскурсией по Императорскому дворцу в Токио
Начало: У ст. метро Takebashi
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€10 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Главное о северном Токио за 3 часа
Открыть новую грань Токио в переплетении старых улочек, на кладбище Янака и в святилище Тосёгу
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие в музей традиционных японских домов в Токио
Погрузитесь в атмосферу старинного Японии, узнайте о традициях и быте японцев в разные эпохи
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий4 июня 2024Лучший гид по Токио! Такого кругозора и умения рассказать интересные истории просто не найти. Отдельно отмечу возможность, задавая вопросы о самых разных
- ССветлана4 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Всё вовремя, интересно,по времени оптимально.
- VVarvara25 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Маршрут отлично продуман, свой рассказ Ирина строит с большим вниманием к деталям, благодаря чему даже такой большой объем информации хорошо запоминается. В следующий раз мечтаем попасть к Ирине на экскурсию по городу храмов Камакура))
- ЕЕвгения25 мая 2024Всем привет! С Элен мы провели 2 экскурсии в Токио. И хочу написать свой отзыв. Скажу то, что до нашего приезда,
- ННаталия23 мая 2024Прекрасно провели время на экскурсии с Оксаной! Она знающий гид и приятный в общении человек Посетили очень необычные и интересные локации, самостоятельно
- ИИгорь12 мая 2024У Оксаны очень насыщенная экскурсия. В западном Токио особая атмосфера размеренности и покоя. Мы посмотрели старинный дом крестьянина, которые селились
- ЕЕлена7 мая 2024Отличная экскурсия в Храм Мейдзи Дзингу с великолепным гидом Ириной! Ирина была очень хорошо подготовлена: заранее распечатала слайды с иллюстрациями ее
- ВВадим2 мая 2024Одна из лучших экскурсий! Елена, помимо личной обаятельности отлично знает историю Японии, идеально поставленная речь. Рекомендую всем.
- ББотагоз30 апреля 2024Спасибо гиду Анастасии за интересную и полезную прогулку по приятным местам, причём не заюзаных и красивых.
- ССветлана25 апреля 2024Очень довольны экскурсией, все понравилось. Гид очень приятная. Рекомендуем. По Токио не хватило только микрофона, чтоб было всем слышно, хотя у нас была группа 6 человек. Маршрут разработан детально. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "История и архитектура" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 10 до 360. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 128 ⭐ отзывов, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август