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в этом районе на 18-19 веках и дом богатого чиновника 30-х годов прошлого столетия. От одного места до другого прошли через прекрасный парк с осыпавшимися розовыми лепестками сакуры и красивыми скульптурами. Буддийский храм вообще невероятный, такого нигде не встречали. Вариант обеда у нас был выбор шведский стол или популярное кафе, которым управляют якудза. Храм Готокудзи хорош всем и своей легендой о белом коте и очень древней историей. А пончик Тотторо Оксана заказала заранее, потому что за ними часто очередь и они быстро заканчиваются. Такой пончик можно попробовать только в одном кафе Японии. Отличная экскурсия, сами за один день не смогли бы пройти так много мест, тем более с красивыми видами и так много узнать о жизни японцев. Оксана очень доброжелательная и позитивная. Спасибо ей огромное и за экскурсию и за ответы на вопросы, которые возникали во время нашего пребывания в Японии.