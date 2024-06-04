Экскурсии Токио об истории и архитектуре

Найдено 14 экскурсий в категории «История и архитектура» в Токио на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Токио за четыре часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Токио за четыре часа: от исторических мест до футуристических видов
Знакомство с Токио: исторические уголки и современные достопримечательности в одной прогулке
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Начало: JR Shinjuku station, JR Shinagawa station или вокз...
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
360 за всё до 4 чел.
Токио на весь день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие по Токио: от истории до современности
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
300 за всё до 8 чел.
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Камакура и Йокогама: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Погрузитесь в мир древних традиций и современных технологий с экскурсией из Токио в Камакуру и Йокогаму
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
310 за всё до 5 чел.
Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Храм Мэйдзи Дзингу в Токио: история, синтоизм и культурное наследие
Погрузитесь в уникальный мир японской духовности и культуры, посетив величественный храм Мэйдзи Дзингу
Начало: Станция Harajuku
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
17 июня в 09:30
45 за человека
Прошлое и будущее «восточной столицы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Токио: симбиоз традиций и инноваций в индивидуальной экскурсии
Познайте дух Токио, где древние храмы и футуристические технологии сливаются в единое целое
19 июня в 11:00
21 июня в 13:00
200 за всё до 6 чел.
Прогулка по Токийскому нижнему городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Прогулка по Токийскому нижнему городу: святилища, храмы и традиции
Приглашаем на уникальную прогулку по Нижнему городу Токио, где древние традиции сочетаются с современной жизнью
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
По зеленому кольцу Яманоте-сен
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
По зеленому кольцу Яманоте-сен: индивидуальная экскурсия по Токио
Прогулка по Токио вдоль кольцевой линии Яманоте-сен. Узнайте о самураях, императорской семье и традициях Японии. Идеально для первого знакомства с городом
Начало: На станции Harajuku
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
360 за всё до 6 чел.
Элегантная классика Токио глазами японцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Элегантная классика Токио глазами японцев
Познакомьтесь с Токио через призму местных жителей. Уникальные объекты и рассказы помогут вам понять внутренние связи столицы Японии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Западный Токио: средневековый, мистический, твой
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия вокруг Императорского дворца
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Императорскому дворцу Токио: история и сады
Погрузитесь в мир японских традиций с увлекательной аудиоэкскурсией по Императорскому дворцу в Токио
Начало: У ст. метро Takebashi
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
10 за человека
Главное о северном Токио за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Главное о северном Токио за 3 часа
Открыть новую грань Токио в переплетении старых улочек, на кладбище Янака и в святилище Тосёгу
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Музей традиционных японских домов в Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие в музей традиционных японских домов в Токио
Погрузитесь в атмосферу старинного Японии, узнайте о традициях и быте японцев в разные эпохи
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Токио как он есть
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    Лучший гид по Токио! Такого кругозора и умения рассказать интересные истории просто не найти. Отдельно отмечу возможность, задавая вопросы о самых разных
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    аспектах жизни Японии, истории и культуры, узнать то, что мало доступно в принципе. Оксана более 20 лет прожила в стране, в семье с уроженцами страны, и успела познать Японию как мало кому удается. В полном восторге! PS: обязательно закажите десерты с Тоторо, это и вкусно, и настоящее произведение кулинарно-мультипликационного искусства.

    Лучший гид по Токио!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
    Экскурсия очень понравилась. Всё вовремя, интересно,по времени оптимально.
  • V
    Varvara
    25 мая 2024
    По зеленому кольцу Яманоте-сен
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Маршрут отлично продуман, свой рассказ Ирина строит с большим вниманием к деталям, благодаря чему даже такой большой объем информации хорошо запоминается. В следующий раз мечтаем попасть к Ирине на экскурсию по городу храмов Камакура))
  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Прошлое и будущее «восточной столицы»
    Всем привет! С Элен мы провели 2 экскурсии в Токио. И хочу написать свой отзыв. Скажу то, что до нашего приезда,
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    Элен уже нам помогала и рекомендовала по нашей теме программу. В течение 2-х экскурсионных дней также были учтены наши пожелания и в программу были внесены корректировки, чтобы по нашей теме был более глубокий экскурс. Мы увидели Токио прошлого, Токио настоящего, даже Токио будущего. Элен настолько вовлечена и влюблена в город, что ее любовь передалась и нам. Материал не заканчивался, мы узнали бесконечное количество фактов о ежедневной жизни японцев, о их религии и привычках, истории и предпочтениях. Однозначно нужно привлекать в поездках экскурсоводов, и однозначно Элен, если вы в Токио 😉

    Всем привет! С Элен мы провели 2 экскурсии в Токио. И хочу написать свой отзыв
  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    Прекрасно провели время на экскурсии с Оксаной! Она знающий гид и приятный в общении человек Посетили очень необычные и интересные локации, самостоятельно
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    бы точно в такие места как например подземелье храма не смогли бы попасть Вкусно и недорого пообедали на маршруте в предложенном гидом ресторанчике А кафе с пончиками Тоторо ещё больше усилило положительное впечатление об экскурсии Спасибо большое!

  • И
    Игорь
    12 мая 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    У Оксаны очень насыщенная экскурсия. В западном Токио особая атмосфера размеренности и покоя. Мы посмотрели старинный дом крестьянина, которые селились
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    в этом районе на 18-19 веках и дом богатого чиновника 30-х годов прошлого столетия. От одного места до другого прошли через прекрасный парк с осыпавшимися розовыми лепестками сакуры и красивыми скульптурами. Буддийский храм вообще невероятный, такого нигде не встречали. Вариант обеда у нас был выбор шведский стол или популярное кафе, которым управляют якудза. Храм Готокудзи хорош всем и своей легендой о белом коте и очень древней историей. А пончик Тотторо Оксана заказала заранее, потому что за ними часто очередь и они быстро заканчиваются. Такой пончик можно попробовать только в одном кафе Японии. Отличная экскурсия, сами за один день не смогли бы пройти так много мест, тем более с красивыми видами и так много узнать о жизни японцев. Оксана очень доброжелательная и позитивная. Спасибо ей огромное и за экскурсию и за ответы на вопросы, которые возникали во время нашего пребывания в Японии.

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
    Отличная экскурсия в Храм Мейдзи Дзингу с великолепным гидом Ириной! Ирина была очень хорошо подготовлена: заранее распечатала слайды с иллюстрациями ее
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    рассказа, схемами, фотографиями и рассказала не только о храме, но и историю возникновения Японии. Очень содержательная экскурсия, большой охват исторического материала. Я была я дочкой 15 лет. Ей тоже было очень интересно. Ирина, большое спасибо! Рекомендую всем эту экскурсию! 👍

  • В
    Вадим
    2 мая 2024
    Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
    Одна из лучших экскурсий! Елена, помимо личной обаятельности отлично знает историю Японии, идеально поставленная речь. Рекомендую всем.
  • Б
    Ботагоз
    30 апреля 2024
    Элегантная классика Токио глазами японцев
    Спасибо гиду Анастасии за интересную и полезную прогулку по приятным местам, причём не заюзаных и красивых.
  • С
    Светлана
    25 апреля 2024
    Токио на весь день
    Очень довольны экскурсией, все понравилось. Гид очень приятная. Рекомендуем. По Токио не хватило только микрофона, чтоб было всем слышно, хотя у нас была группа 6 человек. Маршрут разработан детально. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
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  1. Токио за четыре часа
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  3. Токио на весь день
  4. Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
  5. Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "История и архитектура" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 10 до 360. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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