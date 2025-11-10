Этот маршрут охватывает всё, о чём вы могли мечтать: мегаполис Токио с его рынками, храмами и футуристическими кварталами, древнюю Камакуру и культурную столицу Киото с Золотым павильоном, бамбуковыми рощами и

аллеей из алых ворот тории. И это далеко не всё! Вы также побываете в Осаке, погладите оленей в Наре, прогуляетесь по чайной плантации в Вадзуке и крупнейшему чайнатауну в мире в Иокогаме. Желающие смогут запечатлеть панорамы со смотровых и дополнительно отправиться к Фудзи, расслабиться в онсэне и рассмотреть святилища и водопады Никко. Авиаперелёты из Москвы в Токио и обратно уже включены в стоимость тура.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

В Японии можно расплатиться только в йенах, поэтому лучше сразу везти с собой именно эту валюту (без заполнения декларации в страну разрешается ввезти до 1 млн йен). Также можно взять доллары или евро, чтобы их обменять уже на месте. Российские рубли брать с собой точно не стоит — их принимают далеко не все банки, а курс очень невыгодный.

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.