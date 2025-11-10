фев
Описание тура
Организационные детали
В Японии можно расплатиться только в йенах, поэтому лучше сразу везти с собой именно эту валюту (без заполнения декларации в страну разрешается ввезти до 1 млн йен). Также можно взять доллары или евро, чтобы их обменять уже на месте. Российские рубли брать с собой точно не стоит — их принимают далеко не все банки, а курс очень невыгодный.
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.
Программа тура по дням
Вылет
Сегодня состоится вылет из Москвы в Стамбул рейсом авиакомпании Turkish Airlines. Это первый этап маршрута на встречу с Японией.
Добро пожаловать в Токио
Из Стамбула вы отправитесь рейсом Turkish Airlines в Токио — столицу Японии. По прибытии вас встретит сопровождающий. Размещение в отеле.
Знакомство с Токио
После завтрака начнётся первая часть 2-дневной обзорной экскурсии по Токио.
Вы увидите крупнейший в стране рынок морепродуктов Цукидзи, заглянете в роскошный район Гиндза, пройдёте по мосту Нихонбаси и сделаете фото у Императорского дворца. Далее маршрут пройдёт через районы Акихабара и Асакуса: ворота Каминаримон, улицу Накамисэ-дори, буддийский храм Сэнсо-дзи (7 век) и храм Асакуса Сандзя-сама.
Во второй половине дня будет возможность подняться на телебашню Tokyo Sky Tree (634 м) — одну из самых высоких в мире. Билет на метро и подъём оплачиваются отдельно.
Вечером — возвращение в отель. Отдых.
Камакура и Иокогама: буддизм, океан и мегаполис
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в город Камакура.
Первая остановка — храм Хококудзи, основанный в 1334 году школой Риндзай дзэн. Храм известен живописной бамбуковой рощей и сухим дзэн-садом. Затем вы прогуляетесь по торговой улице Комати-дори и посетите храм Котоку-ин, где установлен Великий Будда Камакуры — монументальная бронзовая статуя весом 93 тонны (входной билет оплачивается отдельно).
Далее отправимся в Иокогаму — второй по величине город Японии. Здесь вы подниметесь на обзорную площадку Landmark Tower (доплата), пройдёте по подвесному мосту Yokohama Bay Bridge и завершите день прогулкой по крупнейшему чайнатауну в мире, где находится более 600 ресторанов и лавок.
Возвращение в отель в Токио. Отдых.
Дополнительная поездка к Фудзи или свободное время
После завтрака по желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию к горе Фудзи (за доплату).
Во время поездки вы увидите 2 живописных озера у подножия вулкана — Кавагутико и Сайко, а также посетите этнографический музей Saiko Iyashino-Sato Nenba.
На обед — возможность попробовать традиционные блюда местной кухни (доплата). Завершением дня станет купание в горячих источниках (доплата).
После экскурсии — возвращение в отель. Свободное время.
Дополнительная экскурсия в Никко или свободное время
После завтрака можно присоединиться к экскурсионной поездке в Никко (за доплату).
Вы увидите храм Тосёгу (входной билет оплачивается отдельно) — один из самых богатых храмовых комплексов Японии, украшенный резьбой и позолотой. Затем маршрут продолжится у водопада Кэгон, озера Чудзендзи и водопада Рюдзу. Завершением экскурсии станет посещение горячих источников Никко Юмото Онсэн, где можно расслабить ноги после прогулок.
Возвращение в отель. Отдых.
Синтоизм, небоскрёбы и остров будущего
После завтрака и освобождения номеров продолжится экскурсия по Токио. Вы посетите синтоистский храм Мэйдзи, перекрёсток Сибуя и памятник Хатико — символ японской верности.
Во второй половине вас ждёт поездка на остров Одайба — современный район на искусственной насыпи, где вы увидите статую Свободы, Радужный мост и сможете прогуляться по набережной.
Завершится день поездкой в Осаку (оплачивается дополнительно). Из-за ограничений в поездах Японии крупный багаж будет отправлен отдельно.
Киото - духовная столица Японии
После завтрака начнётся первая часть экскурсии по Киото — городу, который более 1000 лет был столицей Японии.
Вы увидите Киёмидзу-дэра — буддийский храм «чистой воды» на склоне горы (входной билет оплачивается отдельно), откуда открывается панорама на город. Затем посетите Кинкакудзи — Золотой павильон, покрытый сусальным золотом и окружённый классическим японским садом (входной билет оплачивается отдельно). Последняя остановка — Фусими Инари Тайся — знаменитое святилище с бесконечной аллеей из алых ворот тории, ведущих вверх по горе.
Ночь в Киото.
Природа Киото
После завтрака вас ждёт поездка на видовую железную дорогу Сагано (входной билет оплачивается отдельно) и круиз по реке Хозугава (по желанию, за доплату).
Во второй половине дня — посещение Парка обезьян «Иватаяма» (входной билет оплачивается отдельно) и Бамбуковой рощи Арасияма — одного из самых фотографируемых мест Японии.
Возвращение в отель в Киото.
Чай, святыни и олени в Наре
После завтрака — экскурсия по окрестностям Киото. Сначала вы отправитесь в город Вадзука, где познакомитесь с производством зелёного чая Удзи и пройдёте по плантациям.
Затем — поездка в Нару, древнюю столицу Японии, где находится храм Тодай-дзи — крупнейшее деревянное сооружение в мире с грандиозной статуей Будды (входной билет оплачивается отдельно). Вы погуляете по Парку оленей, где свободно перемещаются более 1200 животных, считающихся посланниками богов.
Возвращение в отель.
Удивительный Кансай
После завтрака вы отправитесь на целый день в регион Кансай.
Первой остановкой станет мост Акаси-Кайкё — один из самых длинных подвесных мостов в мире. Затем вы переедете на остров Авадзи и к проливу Наруто, чтобы понаблюдать за уникальным природным явлением — водоворотами (поездка на корабле оплачивается отдельно).
Завершением дня станет подъём на гору Роккё, откуда открывается панорамный вид на ночную Осаку и Кобе. Эту точку прозвали «видом на 10 миллионов долларов» — по масштабу и красоте вечерней иллюминации.
Возвращение в отель. Ночь в Киото или Осаке.
Главные символы Осаки
После завтрака и освобождения номеров — финальный день программы.
Вы посетите самурайский замок в Осаке (входной билет оплачивается отдельно), познакомитесь с его историей и прогуляетесь по окружающему парку. Затем отправитесь в район Дотонбори — центр городской жизни с неоновыми вывесками, кафе и сувенирными лавками. Завершением станет подъём на смотровую площадку Харукас 300 (входной билет оплачивается отдельно) — высочайшее здание Японии с обзором на весь мегаполис.
Вечером состоится трансфер в аэропорт Осаки и вылет домой с пересадкой в Стамбуле.
Обратите внимание, в туре со стартом 18.07. вместо экскурсии предусмотрен свободный день или шопинг-тур в Осаке (за доплату, при группе от 25 человек). В программе — Mitsui Outlet Park и универмаги района Умеда. Вылет состоится завтра.
Завершение тура
Для большинства групп — прилет в Москву. Завершение большого путешествия по Японии.
Обратите внимание, в туре со стартом 18.07. сегодня состоится экскурсия по Осаке по программе предыдущего дня. Вечером — трансфер в аэропорт Осаки и вылет домой с пересадкой в Стамбуле. Прибытие на следующий день.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3307
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местных номерах
- Завтраки
- Сопровождение по маршруту
- Международные авиабилеты из Москвы в Токио с пересадкой в Стамбуле и обратно (Turkish Airlines)
- Багаж до 23 кг с габаритами по сумме 3 измерений до 158 см
- Ручная кладь весом до 8 кг и размером до 23х40х55 см
- Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (€499), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется): 6 экскурсий + транспортное обслуживание + пассажирские налоги
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Доплата за TWIN - €100 за человека
- 1-местный номер - доплата €350 за тур
- Проезд на общественном транспорте
- Поезд в Осаку - €180
- Входные билеты на объекты по программе (на ваше усмотрение, вы можете посещать не все локации) - один билет стоит от 300 до 2200 йен
- Круиз по реке Хозугава (по желанию) - 6000 йен
- Дорожно-транспортный сбор (чаевые, платные дороги, дополнительные парковки) - €10
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Трансфер на шопинг (по желанию)
- Фиксированное место в автобусе - €15
- Аренда экскурсионных наушников - €10-15
- Обратите внимание, цена тура может измениться в связи с подорожанием авиабилетов и повышается от близости даты. Ориентировочная стоимость тура - от €3300 до €4100, просьба уточнять перед бронированием:
- 30.06 - €3307
- 18.07 - €4062
- 22.08 - €3528
- Важно. Тур со стартом 18.07. длиннее на один день