7 городов Японии, святыни и природа: тур с включённым перелётом

Открыть для себя удивительные и значимые локации страны, рассмотреть храмы и побывать на плантации
Этот маршрут охватывает всё, о чём вы могли мечтать: мегаполис Токио с его рынками, храмами и футуристическими кварталами, древнюю Камакуру и культурную столицу Киото с Золотым павильоном, бамбуковыми рощами и
аллеей из алых ворот тории.

И это далеко не всё! Вы также побываете в Осаке, погладите оленей в Наре, прогуляетесь по чайной плантации в Вадзуке и крупнейшему чайнатауну в мире в Иокогаме.

Желающие смогут запечатлеть панорамы со смотровых и дополнительно отправиться к Фудзи, расслабиться в онсэне и рассмотреть святилища и водопады Никко. Авиаперелёты из Москвы в Токио и обратно уже включены в стоимость тура.

Ближайшие даты:
1
фев
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В Японии можно расплатиться только в йенах, поэтому лучше сразу везти с собой именно эту валюту (без заполнения декларации в страну разрешается ввезти до 1 млн йен). Также можно взять доллары или евро, чтобы их обменять уже на месте. Российские рубли брать с собой точно не стоит — их принимают далеко не все банки, а курс очень невыгодный.

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.

Программа тура по дням

1 день

Вылет

Сегодня состоится вылет из Москвы в Стамбул рейсом авиакомпании Turkish Airlines. Это первый этап маршрута на встречу с Японией.

2 день

Добро пожаловать в Токио

Из Стамбула вы отправитесь рейсом Turkish Airlines в Токио — столицу Японии. По прибытии вас встретит сопровождающий. Размещение в отеле.

Добро пожаловать в Токио
3 день

Знакомство с Токио

После завтрака начнётся первая часть 2-дневной обзорной экскурсии по Токио.

Вы увидите крупнейший в стране рынок морепродуктов Цукидзи, заглянете в роскошный район Гиндза, пройдёте по мосту Нихонбаси и сделаете фото у Императорского дворца. Далее маршрут пройдёт через районы Акихабара и Асакуса: ворота Каминаримон, улицу Накамисэ-дори, буддийский храм Сэнсо-дзи (7 век) и храм Асакуса Сандзя-сама.

Во второй половине дня будет возможность подняться на телебашню Tokyo Sky Tree (634 м) — одну из самых высоких в мире. Билет на метро и подъём оплачиваются отдельно.

Вечером — возвращение в отель. Отдых.

Знакомство с Токио
4 день

Камакура и Иокогама: буддизм, океан и мегаполис

После завтрака вы отправитесь на экскурсию в город Камакура.

Первая остановка — храм Хококудзи, основанный в 1334 году школой Риндзай дзэн. Храм известен живописной бамбуковой рощей и сухим дзэн-садом. Затем вы прогуляетесь по торговой улице Комати-дори и посетите храм Котоку-ин, где установлен Великий Будда Камакуры — монументальная бронзовая статуя весом 93 тонны (входной билет оплачивается отдельно).

Далее отправимся в Иокогаму — второй по величине город Японии. Здесь вы подниметесь на обзорную площадку Landmark Tower (доплата), пройдёте по подвесному мосту Yokohama Bay Bridge и завершите день прогулкой по крупнейшему чайнатауну в мире, где находится более 600 ресторанов и лавок.

Возвращение в отель в Токио. Отдых.

Камакура и Иокогама: буддизм, океан и мегаполис
5 день

Дополнительная поездка к Фудзи или свободное время

После завтрака по желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию к горе Фудзи (за доплату).

Во время поездки вы увидите 2 живописных озера у подножия вулкана — Кавагутико и Сайко, а также посетите этнографический музей Saiko Iyashino-Sato Nenba.

На обед — возможность попробовать традиционные блюда местной кухни (доплата). Завершением дня станет купание в горячих источниках (доплата).

После экскурсии — возвращение в отель. Свободное время.

Дополнительная поездка к Фудзи или свободное время
6 день

Дополнительная экскурсия в Никко или свободное время

После завтрака можно присоединиться к экскурсионной поездке в Никко (за доплату).

Вы увидите храм Тосёгу (входной билет оплачивается отдельно) — один из самых богатых храмовых комплексов Японии, украшенный резьбой и позолотой. Затем маршрут продолжится у водопада Кэгон, озера Чудзендзи и водопада Рюдзу. Завершением экскурсии станет посещение горячих источников Никко Юмото Онсэн, где можно расслабить ноги после прогулок.

Возвращение в отель. Отдых.

Дополнительная экскурсия в Никко или свободное время
7 день

Синтоизм, небоскрёбы и остров будущего

После завтрака и освобождения номеров продолжится экскурсия по Токио. Вы посетите синтоистский храм Мэйдзи, перекрёсток Сибуя и памятник Хатико — символ японской верности.

Во второй половине вас ждёт поездка на остров Одайба — современный район на искусственной насыпи, где вы увидите статую Свободы, Радужный мост и сможете прогуляться по набережной.

Завершится день поездкой в Осаку (оплачивается дополнительно). Из-за ограничений в поездах Японии крупный багаж будет отправлен отдельно.

Синтоизм, небоскрёбы и остров будущего
8 день

Киото - духовная столица Японии

После завтрака начнётся первая часть экскурсии по Киото — городу, который более 1000 лет был столицей Японии.

Вы увидите Киёмидзу-дэра — буддийский храм «чистой воды» на склоне горы (входной билет оплачивается отдельно), откуда открывается панорама на город. Затем посетите Кинкакудзи — Золотой павильон, покрытый сусальным золотом и окружённый классическим японским садом (входной билет оплачивается отдельно). Последняя остановка — Фусими Инари Тайся — знаменитое святилище с бесконечной аллеей из алых ворот тории, ведущих вверх по горе.

Ночь в Киото.

Киото - духовная столица Японии
9 день

Природа Киото

После завтрака вас ждёт поездка на видовую железную дорогу Сагано (входной билет оплачивается отдельно) и круиз по реке Хозугава (по желанию, за доплату).

Во второй половине дня — посещение Парка обезьян «Иватаяма» (входной билет оплачивается отдельно) и Бамбуковой рощи Арасияма — одного из самых фотографируемых мест Японии.

Возвращение в отель в Киото.

Природа Киото
10 день

Чай, святыни и олени в Наре

После завтрака — экскурсия по окрестностям Киото. Сначала вы отправитесь в город Вадзука, где познакомитесь с производством зелёного чая Удзи и пройдёте по плантациям.

Затем — поездка в Нару, древнюю столицу Японии, где находится храм Тодай-дзи — крупнейшее деревянное сооружение в мире с грандиозной статуей Будды (входной билет оплачивается отдельно). Вы погуляете по Парку оленей, где свободно перемещаются более 1200 животных, считающихся посланниками богов.

Возвращение в отель.

Чай, святыни и олени в Наре
11 день

Удивительный Кансай

После завтрака вы отправитесь на целый день в регион Кансай.

Первой остановкой станет мост Акаси-Кайкё — один из самых длинных подвесных мостов в мире. Затем вы переедете на остров Авадзи и к проливу Наруто, чтобы понаблюдать за уникальным природным явлением — водоворотами (поездка на корабле оплачивается отдельно).

Завершением дня станет подъём на гору Роккё, откуда открывается панорамный вид на ночную Осаку и Кобе. Эту точку прозвали «видом на 10 миллионов долларов» — по масштабу и красоте вечерней иллюминации.

Возвращение в отель. Ночь в Киото или Осаке.

Удивительный Кансай
12 день

Главные символы Осаки

После завтрака и освобождения номеров — финальный день программы.

Вы посетите самурайский замок в Осаке (входной билет оплачивается отдельно), познакомитесь с его историей и прогуляетесь по окружающему парку. Затем отправитесь в район Дотонбори — центр городской жизни с неоновыми вывесками, кафе и сувенирными лавками. Завершением станет подъём на смотровую площадку Харукас 300 (входной билет оплачивается отдельно) — высочайшее здание Японии с обзором на весь мегаполис.

Вечером состоится трансфер в аэропорт Осаки и вылет домой с пересадкой в Стамбуле.

Обратите внимание, в туре со стартом 18.07. вместо экскурсии предусмотрен свободный день или шопинг-тур в Осаке (за доплату, при группе от 25 человек). В программе — Mitsui Outlet Park и универмаги района Умеда. Вылет состоится завтра.

Главные символы Осаки
13 день

Завершение тура

Для большинства групп — прилет в Москву. Завершение большого путешествия по Японии.

Обратите внимание, в туре со стартом 18.07. сегодня состоится экскурсия по Осаке по программе предыдущего дня. Вечером — трансфер в аэропорт Осаки и вылет домой с пересадкой в Стамбуле. Прибытие на следующий день.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€3307
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местных номерах
  • Завтраки
  • Сопровождение по маршруту
  • Международные авиабилеты из Москвы в Токио с пересадкой в Стамбуле и обратно (Turkish Airlines)
  • Багаж до 23 кг с габаритами по сумме 3 измерений до 158 см
  • Ручная кладь весом до 8 кг и размером до 23х40х55 см
  • Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (€499), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется): 6 экскурсий + транспортное обслуживание + пассажирские налоги
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Доплата за TWIN - €100 за человека
  • 1-местный номер - доплата €350 за тур
  • Проезд на общественном транспорте
  • Поезд в Осаку - €180
  • Входные билеты на объекты по программе (на ваше усмотрение, вы можете посещать не все локации) - один билет стоит от 300 до 2200 йен
  • Круиз по реке Хозугава (по желанию) - 6000 йен
  • Дорожно-транспортный сбор (чаевые, платные дороги, дополнительные парковки) - €10
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Трансфер на шопинг (по желанию)
  • Фиксированное место в автобусе - €15
  • Аренда экскурсионных наушников - €10-15
  • Обратите внимание, цена тура может измениться в связи с подорожанием авиабилетов и повышается от близости даты. Ориентировочная стоимость тура - от €3300 до €4100, просьба уточнять перед бронированием:
  • 30.06 - €3307
  • 18.07 - €4062
  • 22.08 - €3528
  • Важно. Тур со стартом 18.07. длиннее на один день
Место начала и завершения?
Москва, аэропорт, рейс и время отправления вы получите после бронирования (перелёт Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Токио
Провела экскурсии для 322 туристов
Мы туристический оператор, существующий с 2014 года. Наша компания включена в реестр Ростуризма, что говорит о высокой степени ответственности и качества с нашей стороны и многолетнем доверии со стороны туристов. Цель
нашей компании — создание недорогих туров высокого качества по доступным ценам и индивидуальный подход к каждому клиенту. За долгие годы нашей работы мы заключили эксклюзивные договоры с отелями, транспортными, паромными и авиакомпаниями, что дает нам возможность создавать туры по России и другим странам высокого качества по низким ценам. Будем и дальше поддерживать качество наших услуг, совершенствоваться и радовать вас!

