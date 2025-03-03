8 дней
Узнать и влюбиться в Японию за неделю: древние храмы, бамбуковый лес и прекрасные сады
Исследовать главные места Токио и Киото, увидеть Храм чистой воды и посетить район Гион
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
«Япония прекрасна в любое время года: весной города утопают в розовом море сакуры, летом в садах бурно цветёт азалия, осенью всюду полыхают огни красных клёнов, а зимой наступает долгожданный покой, и купола храмов покрывает снег»
3 мар в 10:00
21 апр в 10:00
$2100 за человека
11 дней
Япония в золотых объятиях осени: Токио, Осака, Нара и Киото
Сделать фото на фоне Фудзи и красных клёнов, побывать на чайной церемонии и посетить древние храмы
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
«Переместимся в район Асакуса, где сохранился старейший храм в городе — Сэнсодзи»
1 окт в 10:00
16 ноя в 10:00
$2550 за человека
11 дней
Осенью клёны Японию красят, нам города раскрывают объятья
Погулять по Токио и Киото, Осаке и Наре, полюбоваться пейзажами в алых листьях и заглянуть в храмы
Начало: Токио, аэропорт Ханеда, 13:30
«Сегодня побываем на видовой площадке, поднявшись по длинной лестнице, и в храме Аракура Фудзи Сэнгэн, где природа и культура сливаются воедино»
19 ноя в 13:30
$3200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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