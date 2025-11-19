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1 чел. По популярности 11 дней Осенью клёны Японию красят, нам города раскрывают объятья Погулять по Токио и Киото, Осаке и Наре, полюбоваться пейзажами в алых листьях и заглянуть в храмы Начало: Токио, аэропорт Ханеда, 13:30 «Сегодня побываем на видовой площадке, поднявшись по длинной лестнице, и в храме Аракура Фудзи Сэнгэн, где природа и культура сливаются воедино» $ 3200 за человека 7 дней В покоях Фудзиямы: Токио, Киото, Нара, Хаконе, Йокогама и Камакура Подружиться с оленями, увидеть Большого Будду и подняться на Комагатаке по канатной дороге Начало: Аэропорт Ханэда, время зависит от времени вашего п... «Мы увидим площадь перед Императорским дворцом, посетим древний буддийский храм Асакуса Сэнсо-дзи и прогуляемся по оживлённой торговой улице Накамисэ» $ 5100 за человека На машине 11 дней Япония в золотых объятиях осени: Токио, Осака, Нара и Киото Сделать фото на фоне Фудзи и красных клёнов, побывать на чайной церемонии и посетить древние храмы Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов «Побываем в Золотом павильоне Кинкаку-дзи — здании, служившем для религиозных церемоний» $ 2550 за человека Все туры Токио

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Святые места»

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