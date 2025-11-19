11 дней
Осенью клёны Японию красят, нам города раскрывают объятья
Погулять по Токио и Киото, Осаке и Наре, полюбоваться пейзажами в алых листьях и заглянуть в храмы
Начало: Токио, аэропорт Ханеда, 13:30
«Сегодня побываем на видовой площадке, поднявшись по длинной лестнице, и в храме Аракура Фудзи Сэнгэн, где природа и культура сливаются воедино»
19 ноя в 13:30
$3200 за человека
7 дней
В покоях Фудзиямы: Токио, Киото, Нара, Хаконе, Йокогама и Камакура
Подружиться с оленями, увидеть Большого Будду и подняться на Комагатаке по канатной дороге
Начало: Аэропорт Ханэда, время зависит от времени вашего п...
«Мы увидим площадь перед Императорским дворцом, посетим древний буддийский храм Асакуса Сэнсо-дзи и прогуляемся по оживлённой торговой улице Накамисэ»
1 фев в 10:00
10 фев в 10:00
$5100 за человека
11 дней
Япония в золотых объятиях осени: Токио, Осака, Нара и Киото
Сделать фото на фоне Фудзи и красных клёнов, побывать на чайной церемонии и посетить древние храмы
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
«Побываем в Золотом павильоне Кинкаку-дзи — здании, служившем для религиозных церемоний»
1 окт в 10:00
16 ноя в 10:00
$2550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Святые места»
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