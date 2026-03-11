Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Индивидуальный Тур в Японию только для вашей компании!

Это индивидуальный тур, созданный исключительно для вашей компании. Другие люди к нему присоединяться не будут.

Он уже включает насыщенную и продуманную программу, но может быть легко адаптирован под ваши мечты и интересы. Хотите добавить места, о которых давно мечтали? Заглянуть в традиционные деревушки, увидеть Фудзи с идеального ракурса или отправиться на цветущие поля в японской глубинке? Всё возможно!

Мы соберём маршрут, который будет идеально подходить именно вам — без шаблонов, без спешки, с акцентом на впечатления, которые действительно важны. Это путешествие станет вашей личной историей — о Японии, которую вы полюбите.

Мы предлагаем начать ваше путешествие в Токио, а завершить — в Осаке. Такой маршрут позволяет увидеть больше, не возвращаясь назад, и удобно улететь из аэропорта Kansai. Это оптимальный вариант по логистике и времени.

А по пути из Токио в Киото мы заедем в район Хаконэ, чтобы полюбоваться горой Фудзи и природными пейзажами, а также остановимся на одну ночь в прибрежном городе Атами — в традиционном рёкане с минеральными термальными источниками прямо у океана. Это станет настоящим моментом перезагрузки и глубокого погружения в японскую культуру отдыха.