Описание тура
Индивидуальный Тур в Японию только для вашей компании!
Это индивидуальный тур, созданный исключительно для вашей компании. Другие люди к нему присоединяться не будут.
Он уже включает насыщенную и продуманную программу, но может быть легко адаптирован под ваши мечты и интересы. Хотите добавить места, о которых давно мечтали? Заглянуть в традиционные деревушки, увидеть Фудзи с идеального ракурса или отправиться на цветущие поля в японской глубинке? Всё возможно!
Мы соберём маршрут, который будет идеально подходить именно вам — без шаблонов, без спешки, с акцентом на впечатления, которые действительно важны. Это путешествие станет вашей личной историей — о Японии, которую вы полюбите.
Мы предлагаем начать ваше путешествие в Токио, а завершить — в Осаке. Такой маршрут позволяет увидеть больше, не возвращаясь назад, и удобно улететь из аэропорта Kansai. Это оптимальный вариант по логистике и времени.
А по пути из Токио в Киото мы заедем в район Хаконэ, чтобы полюбоваться горой Фудзи и природными пейзажами, а также остановимся на одну ночь в прибрежном городе Атами — в традиционном рёкане с минеральными термальными источниками прямо у океана. Это станет настоящим моментом перезагрузки и глубокого погружения в японскую культуру отдыха.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Токио
Индивидуальный трансфер из аэропорта (включено в стоимость, бесплатное ожидание в течение 1,5 часов после посадки самолёта) По прилёте в аэропорт вы меняете деньги и садитесь в комфортную машину, которая довезёт вас прямо до отеля. Заселение в отель и отдых. Мы также напишем вам гайд: куда можно сходить прогуляться самостоятельно и как туда добраться
Дополнительно можно добавить услугу встречи с табличкой. Чтобы вы сразу сориентировались, водитель встретит вас у выхода в табличкой с вашим именем (стоимость - 20 долларов)
Дополнительная экскурсия по Токио на 7 часов (на общественном транспорте или индивидуальном трансфере). Если вы прилетаете в первую половину дня, то вы можете сразу отправиться на экскурсию по Токио с местным гидом. Содержание экскурсии может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений и времени прибытия
Вариант экскурсии по Токио. Начнём с футуристичного острова Одайба, при строительстве которого использовали спрессованный мусор. Сейчас это деловой центр Токио, где хай-тек встречается с отдыхом и современной культурой. Мы увидим знаменитый Радужный мост, Статую Свободы, гигантского робота Гандама и необычный комплекс Fuji Tv, а также полюбуемся пейзажами Токийского залива
Также по желанию можно посетить интерактивный музей Teamlab Planets со световыми инсталляциями и фотогеничными залами
Дальше на монорельсе, с которого открываются завораживающие виды на залив, мы отправимся в самый дорогой район Японии - Гинза - сердце роскоши и элегантности Токио, где ультрасовременные небоскрёбы соседствуют с традиционными магазинами кимоно и главным театром Кабуки. Полюбуемся каменными джунглями, насладимся закатными или ночными пейзажами футуристичного района и заглянем в витрины лучших брендов мира
Дальше отправимся в другой футуристичный район Роппонги, который славится лучшими клубами и кабаре. Здесь бурная ночная жизнь сочетается с искусством и современными технологиями. Зайдём в комплекс Roppongi Hills, который представляет собой целый мини-город с красивыми улочками, парками и подсветкой. В ноябре-декабре Роппонги особенно чудесен: здесь распологается одна из самых красивых новогодних подсветок и рождественская ярмарка
Фудзи-сан, Хаконэ и Атами
День наслаждения природой, термальными источниками и панорамами на Фудзи
Сегодня вас ждёт особенный день, посвящённый красоте природы и настоящему японскому умиротворению. Утром из отеля в Токио вас заберёт водитель — в вашем распоряжении будет комфортная машина на целый день. Этот день проходит без гида, но с опытным водителем, который хорошо знает маршрут и все ключевые точки. Вы сможете наслаждаться пейзажами в своём темпе, делать остановки и погружаться в атмосферу, не торопясь.
Если вы хотите сопровождение гида — мы с радостью его организуем за дополнительную плату.
Мы отправимся в Хаконэ — регион, известный своими волшебными пейзажами, видами на Фудзи-сан, озером Аси и следами древней вулканической активности.
Первая остановка — долина Овакудани, расположенная на месте бывшего вулкана. Здесь можно сварить знаменитые чёрные яйца, приготовленные в природных гейзерах, и ощутить дыхание земли прямо под ногами. Далее — старинный храм Хаконэ Дзиндзя, спрятанный среди кедрового леса, с культовыми воротами тории, стоящими прямо в воде.
После — спускаемся к озеру Аси, над которым часто парит туман и открываются завораживающие виды на гору Фудзи. По легенде, в этих водах заточён дракон, и вы сами почувствуете магию этого места. Можно просто прогуляться по набережной и погреть ноги в онсене для ног, а можно — по желанию — прокатиться по озеру на пиратском корабле или катамаране.
После насыщенного дня — переезд в прибрежный город Атами, где вы остановитесь в комфортабельном отеле с горячими минеральными источниками прямо у океана. Это будет момент полной перезагрузки: расслабляющий онсен, свежий воздух и шум прибоя.
На следующий день вы продолжите путешествие уже в сторону Киото — отдохнувшие, вдохновлённые и с массой впечатлений.
Также возможны изменения в программе. Например, вы можете поехать не в Хаконэ, а в Фудзи-кавагучико, или же посетить другие достопримечательности.
Начнём изучать Токио - экскурсия по Токио с гидом
Сегодня у вас будет экскурсия по Токио с местным гидом на 7-8 часов (входит в стоимость)
Начнём изучать Токио со Старого города
Отправимся на прогулку по Токио. Сначала доедем на Старого города - района Асакуса. Когда-то это был центр развлечений Эдо (Токио). После Второй мировой войны тут сохранилось больше всего построек. Район Асакуса восстановили, и теперь это одно из немногих мест, где можно почувствовать атмосферу старого Токио. Здесь нас ждут торговые лавочки с традиционными изделиями и аутентичные кафе. И, конечно, сердце Асакуса - старинный ярко-красный храм Сэнсо-дзи
Хатико и знаменитый перекрёсток
Зарядимся энергией на знаменитом перекрёстке Сибуя - одним из самых оживлённых в мире. Сфотографируем его с самых разных ракурсов - сбоку, сверху и изнутри Там же найдём статую Хатико, поставленную на том самом месте, где верный пёс долгие годы ждал своего хозяина на выходе из метро
По желанию можно посетить смотровую площадку Сибуя Скай, чтобы посмотреть на перекрёсток, увидеть панораму Токио и, если повезёт с погодой, Фудзи-сан
Цвета Харадзюку
Окунёмся в мир фешн и молодежной культуры в модном квартале Харадзюку. Именно здесь находятся самые необычные и модные молодёжные магазины. Тут же собираются представители субкультур, которые одеваются в самых невообразимых стилях Тут у вас будет время, чтобы попробовать знаменитые крепы, побывать в инстаграмных кафешках, побродить по магазинам и познакомиться с ёжиками или выдрами в специальных контактных зоопарках
Тишина и спокойствие посреди города
Почувствуем духовную связь с японской историей, посетив синтоистский храм Мэйдзи - один из главных храмов Токио. Это настоящий оазис спокойствия и умиротворения посреди шумного города. Вековые кипарисы, лес, сады и уединённое святилище. Самый главный синтоистский храм в Токио, который на праздники посещают миллионы токийцев
Вечерний Токио - самостоятельная прогулка
Когда время экскурсии подойдёт к концу мы советуем вам погулять по ночному Токио самостоятельно. Встретим закат и отправимся в главное место ночного города - район развлечений Синдзюку. Это самая большая и оживлённая станция Токио. Днём здесь работают тысячи белых воротничков, а вечером они приходят за развлечениями. Полюбуемся разноцветными вывесками, небоскрёбами и атмосферой ночного города Посмотрим и злачные места - район проституции и азартных игр, который контролируют якудза. Но не переживайте, ничего криминального, это же Япония - одна из самых безопасных стран мира
Улица воспоминаний
Прогуляемся по Улице воспоминаний, где царит атмосфера ретро. Здесь в послевоенные годы был чёрный рынок, где торговали запрещёнными товарами. Позже тут стали открывать маленькие ресторанчики, где все практически сидят друг на друге. И до сих пор улица сохранила тот же стиль, сюда и теперь приходят местные жители выпить необычные настойки и поужинать экзотическим мясом
Дополнительно оплачивается проезд на метро для вас
Дополнительно можно взять индивидуальный трансфер с водителем на день экскурсии
Свободный день в Токио или Камакура
Свободный день в Токио. В этот день также можно посетить одну из дополнительных экскурсий:
Родина дзэн и сёгуната Камакура - дополнительная экскурсия с гидом на 10 часов (на общественном транспорте или на индивидуальном трансфере)
Вы также можете дополнительно взять индивидуальный трансфер на день экскурсии
В 12-14 веках первый в Японии сёгунат, который привёз в страну дзэн-буддизм, перенёс фактическую столицу в маленький городок Камакура. Этот уютный и безмятежный городок занимает в сердцах японцев первое место среди городов для жизни
У нас есть несколько программ на выбор, куда могут входить главные дзэнские храмы страны, синтоистский храм воинов, статуя Большого Будды, сады и панорамы храма Хасэдэра, бамбуковая роща, знаменитые виды на Фудзи-сан, старинная вилла с садом и онсен с видом на Фудзи-сан
Летом можно оставить время на пляжный отдых, ведь в Камакура замечательный морской берег и песчаный пляж. В июне также советуем заменить одно из мест на храм Мэйгэтсу-ин, знаменитый аллеями гортензии.
Ещё одна экскурсия по Токио
Токио невозможно посмотреть за один день. Поэтому мы предлагаем вам ещё одну экскурсию, в которую вы можете посетить мусорный остров Одайба, самый дорогой район Гинза, прокатиться на кораблике, посетить интерактивный музей Teamlab Planets и погулять по вечерней Асакуса. Или вы можете погулять по району аниме Акихабара, главному парку Уэно, району клубов Роппонги, японскому саду и увидеть Токийскую телебашню
В сезоны сакуры и клёнов мы предлагаем экскурсию по самым живописным садам и каналам для любования цветением
Дополнительная экскурсия в другие места
Япония - страна, которая преображается и меняется всё время. Поэтому в зависимости от дат вашего путешествия и ваших пожеланий мы предложим вам эксклюзивные варианты экскурсии.
Дополнительное посещение парков, музеев и мероприятий
В Токио есть множество интересных мест и мы поможем вам с бронированием и покупкой билетов
Тематические парки. Дисней-Лэнд - это не просто аттракционы, но и целая культура. Японцы специально наряжаются, чтобы сходить туда на свидание или погулять с друзьями по декорациям мультфильмов. Для любителей Гарри Поттера в Токио открылся тематический парк, где вы можете оказаться в любимой вселенной и поучиться магии.
Смотровые площадки - мы настоятельно рекомендуем вам увидеть Токио с высоты одного из небоскрёбов
Рекомендуем также сходить в один из интерактивных музеев Teamlab Planets или Teamlab Borderless с футуристичными световыми иллюминациями и завораживающими локациями.
Вечерний Токио - это также кабаре-шоу в токийских ночных клубах. Ощутите атмосферу ночной жизни и посмотрите фееричное представление
Мы также можем помочь вам купить билет в другой музей, на мастер-класс или представление
Экскурсия по Киото
Знакомство со Старой столицей
Экскурсия по Киото с гидом на 7 часов (входит в стоимость) на общественном транспорте. Первым делом отправимся в замок золотого века японской архитектуры - Нидзё, в котором жили могущественные сёгуны, правившие Японией. Уникальность замка в том, что сохранилась деревянная дворцовая часть, где сёгун жил и принимал гостей. Здесь мы увидим великолепные росписи по золоту на ширмах и услышим знаменитые соловьиные полы
Район Гион
Дальше мы отправимся в район гейш Гион, где всё ещё, если повезёт, можно встретить настоящую гейшу. Погуляем по красивым старинным улочкам и магазинчикам Эта часть города - самая атмосферная: здесь сохранились семейные лавочки мастеров традиционных ремёсел, чайные домики и старинные деревянные постройки
Храм любви и отношений
Заглянем в Ясуи Компира-гу - храм, посвящённый отношениям. Здесь можно пролезть в дырку через камень, чтобы укрепить хорошие отношения или разорвать плохие
Знаменитая пагода
После этого продолжим гулять по старому городу. Отправимся в район Хигасияма, где жили ремесленники и торговцы, и посетим знаменитую улицу, с которой открывается вид на пагоду.
Дополнительно оплачивается проезд на метро для вас
Также дополнительно можно взять вечернее шоу традиционных искусств, включающее танец гейш, искусство чайной церемонии, икебана, традиционную комедию когэн, игру на кото и традиционный театр но или бунраку (стоимость 45 долларов с человека)
Дополнительно можно взять индивидуальный трансфер с водителем на день экскурсии
Нара, Осака или Химэдзи
Свободный день в Киото, в который вы можете отправиться на одну из дополнительных выездных экскурсий:
Нара - олени и Великий Будда - Осака. Дополнительная экскурсия с гидом на 6 часов (на поезде)
Нара - первая постоянная столица Японии, поэтому этот город наполнен историческими достопримечательностями и древними храмами. Однако путешественников больше всего привлекают ручные олени, которые стали не просто полноправными жителями города, но и его хозяевами
Отправимся на поезде в Нара парк, чтоб покормить оленей специальными печеньками и сделать массу милых фото. Помимо этого посетим храм Тодай-дзи, где храниться огромная статуя Будды 8-го века. Ещё вы сможете попробовать пролезть в дыру, чтобы гарантировать себе просветление
По желанию можно таже посетить храм Касуга-тайся, известный множеством живописных фонариков или изящный японский сад Исюйэн
После этого поедем в Осака - большой современный мегаполис, в котором чувствуется атмосфера свободы и бурной ночной жизни. Вечер - лучшее время, чтобы смотреть Осака. Отправимся в самое красивое место в городе - на улицу Дотонбори. По дороге зайдём в атмосферный храм Ходзэн-дзи и обольём водой статую Фудо-мёо, поросшую мхом Дотонбори - это канал и параллельная улица, которые всегда были центром развлечений в Осака. Раньше это были театры, теперь - рестораны, стрит-фуд, колесо обозрения и прогулки на корабликах. Яркие рекламные вывески, гигантские двигающиеся крабы и парящие драконы - всё сделано местными заведениями, чтобы привлечь внимание посетителей. А ещё здесь находится самая старая рекламная вывеска в мире
Химэдзи - непреступный замок и 9 японских садов - дополнительная экскурсия с гидом на 7 часов (на поезде)
Отправимся в Химэдзи, чтобы увидеть самое интересное строение Японии. Замок Белой Цапли, или Химэдзи - самый большой и неприступный. Здесь множество потайных ходов, мощные стены и сложное внутреннее устройство. Именно поэтому он никогда не был атакован и идеально сохранился до наших дней. Мы не только погуляем вокруг и восхитимся архитектурой, но и войдём в главную башню замка. Там нас ждут помещения для хранения оружия, крутые лестницы, а главное - шикарные виды на город
Потом пойдём в Коко-эн - один из самых красивых садов в Японии. Он делится на 9 разных зон, среди которых бамбуковый сад, чайный сад с павильоном, где можно попробовать чай маття и сад при самурайской резиденции. Таким образом в одном месте мы увидим сразу 9 классических японских садов
Киото, гейши, мастер-классы, переодевание в кимоно
Свободный день в Киото. В этот день также можно посетить одну из дополнительных экскурсий или один из ивентов.
Продолжаем исследовать Киото - дополнительная экскурсия с гидом на 7 часов (на общественном транспорте или индивидуальном трансфере)
Отправляемся на экскурсию по знаменитым и важным местам Киото. Зайдём в храм знаний и учёбы Китано-но-Тэммангу и погуляем по улочкам маленького квартала гейш Камиситикэн.
Заглянем в храм Кинкаку-дзи (он же Золотой павильон) - символ величия и красоты эпохи Муромати. Это не просто храм, а настоящее произведение искусства: два верхних этажа сияют золотом, а вокруг раскинулся красивый пруд и японский сад.
Прогуляемся по саду камней Рёан-дзи, созданному в 15 веке. Это настоящий философский трактат в камне. 15 камней, рассыпанных по гравию, символизируют острова в бескрайнем море. Фишка сада - с любой точки, с какой на него ни посмотри, не будет видно одного из камней. Помедитируем, смотря на камни, и погуляем по саду.
Киото в период цветения сакуры или красных клёнов - дополнительная экскурсия с гидом (на общественном транспорте или индивидуальном трансфере)
В сезоны любования сакурой и клёнами мы советуем взять дополнительную экскурсию по самым живописным местам цветения в Киото. Мы пришлём вам программу и стоимость экскурсии, если ваши даты выпадают на один из этих сезонов
Дополнительные мероприятия и развлечения в Киото
Вы можете посетить 1-2 из этих мероприятий, на которые мы поможем вам купить билеты:
Переодевание в кимоно - вы сможете целый день ходить в настоящем кимоно по городу и делать лучшие фото. Рекомендуется в тёплые сезоны.
Чайная церемония - важнейшая составляющая японской культуры. Вы сможете посетить чайную церемонию с пояснениями на английском. Также есть опция - чайная церемония с переодеванием в кимоно, которая особенно подойдёт в холодное время года.
Мастер-классы традиционных ремёсел - вы можете расписать себе что-нибудь в технике юдзэн (в этой технике обычно расписывают кимоно) или сделать собственными руками палочки для еды.
Представления гейш - познакомьтесь с древним ремеслом гейш. В некоторые сезоны проходят специальные представлени. Если финансы для вас - не проблема, то мы организуем личную встречу с гейшей под присмотром переводчика
Тематические парки и музеи - в Киото интересен тематический парк Тоэй, воссоздающий атмосферу эпохи Эдо, а в Осака можно посетить парк аттракционов от Юниверсал. В Киото и Осака много и других музеев, в которые мы поможем вам купить билеты. Например, Музей самураев и ниндзя и Teamlab
Возможны также другие варианты экскурсий, пишите свои пожелания
Улетаем домой
Вы будете жить в отеле рядом с Kyoto Station (исключения возможны в пик сезона) — это отличная локация как для прогулок по городу, так и для удобного отъезда. В последний день мы включили в стоимость билеты на скоростной экспресс-поезд до аэропорта Kansai в Осаке. Поездка занимает около 1,5 часов, и вы без спешки доберётесь до аэропорта точно ко времени вашего вылета.
Если вы хотите продлить пребывание в Японии, то мы предложим вам другие интересные экскурсии)
Если вы хотите задержаться в Японии подольше, мы с радостью поможем — можно продлить своё путешествие и забронировать дополнительные ночи в отеле на любое количество дней.
Переезд в Киото
Сегодня вы переезжаете в Киото на синкансене
Обычно мы рекомендуем переехать утром и посетить самостоятельно храм Фусими Инари в Киото (мы предоставим вас гайд для посещения)
Но вы также можете остаться подольше в Атами и переехать вечером
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Стоимость указана за одного человека при группе от 4 человек
- Сопровождение заботливого русскоговорящего гида в 2 экскурсионных дня по Токио и Киото
- Междугородние поезда - синкансены - из Атами в Киото
- Индивидуальный трансфер из аэропорта в Токио
- Проживание и завтраки в бизнес-отеле в центре Токио (3), в двухместных номерах со всеми удобствами. Номера могут быть с одной большой кроватью или с двумя раздельными. В Токио вы проведёте 2 ночи в начале +1 ночь в конце
- Проживание и завтраки в бизнес-отеле (3) в Киото с удобным расположением, в двухместных номерах со всеми удобствами. Номера могут быть с одной большой кроватью или с двумя раздельными. В Киото вы проведёте 3 ночи
- Проживание и завтраки в курортном отеле (3) в Атами, рядом со станцией и в близи пляжа в двухместных номерах с видом на море со всеми удобствами и с бесплатным и безлимитным посещением горячих источников онсенов. Номера чаще всего с двумя раздельными кроватями или в японском стиле (с футонами) В зависимости от сезона может быть бесплатное повышение категории отеля (4) или бонусные ужины в отеле
- Гайд, консультации и курирование получения визы
- Курирование гида по всему маршруту
- Советы по программе и помощь в бронировании билетов
- Транспортная карта
Что не входит в цену
- Если вас только 2-3 человека, то доплата - $300 с человека. Цену за тур на одного человека уточняйте
- Авиаперелет в Токио и из Осаки
- Общественный транспорт (метро, автобусы, поезда)
- Обеды и ужины
- Экскурсии и индивидуальные трансферы по выбору, указанные как дополнительные. В зависимости от сезона указанная стоимость за дополнительные экскурсии может меняться (как в большую, так и в меньшую сторону)
- Развлечения (аренда кимоно, мастер-классы смотровая площадка, онсены, музеи)
- Отели повышенной категории. Напишите нам ваши пожелания и мы посчитаем стоимость доплаты индивидуально
- Одноместное размещение. В стоимость включены двухместные номера. Если вас нечётное количество или вы хотите жить в одноместных номерах, то необходима доплата - $570 (за каждого человека, проживающего в одноместном номере). Эта сумма вносится за месяц до начала тура
- Дополнительные дни в Токио
О чём нужно знать до поездки
1. Документы: Оформите визу в Японию, проверьте срок действия загранпаспорта (не менее 6 месяцев).
2. Финансы: Подготовьте наличные (евро, доллары или иены) и банковскую карту, ознакомьтесь с курсом обмена валют.
3. Одежда и обувь: Удобная обувь для прогулок, сезонная одежда в зависимости от времени года.
4. Здоровье: Медицинская страховка (по желанию), личные медикаменты.
5. Культура: Ознакомьтесь с японскими обычаями, правилами этикета, учите несколько фраз на японском языке с нашим гайдом для путешественников
6. Гигиена: Солнцезащитный крем, антисептики, средства для личной гигиены.
7. Техника: Зарядные устройства, переходники для розеток типа A/B, мобильный телефон с интернетом.
Пожелания к путешественнику
Общая Информация:
В этом туре нет сопровождения на протяжении всего маршрута. В основе включено проживание, трансфер из/в аэропорт, междугородние поезда синкансены и сопровождение гидом на 2 экскурсионных дня на общественном транспорте. Дополнительно вы можете добавить дни с гидом и дни с индивидуальным трансфером. Также у вас будет подробный гайд по вашему маршруту с советами, куда сходить, что посмотреть и как до этих мест добраться в свободное время
Информация Об Оплате:
Предоплата 15% вносится через площадку для бронирования места. После брони места в течение недели напрямую организатору вносится оплата за дополнительные расходы (одноместное размещение, транспортные расходы, сбор за приватность, экскурсионные сборы и т. д). За 1,5 месяца до старта тура организатору вносится 55% стоимости тура в рублях (по актуальному курсу доллара в Цб +7%). Остаток суммы 30% вы платите в долларах организатору на месте в день начала тура
Визы
Виза в Японию оформляется в визовом центре в Москве, Питере, либо в консульстве во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске. Мы пришлём вам самый подробный гайд по подготовке документов, а если у вас возникнут дополнительные вопросы, то проконсультируем. Мы пришлём вам все необходимые с нашей стороны документы и проверим ваши. Если вы живёте в другом городе России, то есть 2 варианта: написать доверенность на друга в Москве/Питере/Владивостоке в письменной форме и прислать ему документы, чтобы он подал за вас. Или за доп. плату обратиться в визовый центр и оформить документы таким же образом через него. Мы дадим вам контакты визового центра и поможем с оформлением. Если вы находитесь не в России, то вы сможете подать на визу в вашей стране при наличии гражданства или Внж/Пмж