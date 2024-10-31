Золотые пейзажи «рисовой провинции» и знакомство с традициями гостиных дворов на горячих источниках
Пожить в традиционном рёкане, увидеть работы Исикава Унчо и узнать о культуре региона
Начало: Заберём вас из вашего отеля в Токио утром
«Вернёмся в отель к вечеру, поужинаем и расслабимся в горячих источниках»
14 апр в 08:00
15 апр в 10:00
$1315 за человека
Большое путешествие по цветущей Японии: знаковые локации и Цветочный фестиваль в Хиросиме
Насладиться релаксом в онсенах, полюбоваться глицинией и посетить остров Миядзима
Начало: Аэропорт Нарита, 15:30
28 апр в 15:30
$2500 за человека
Путешествие по 5 японским городам с купанием в онсэнах и водными прогулками
Побывать в Токио и Хиросиме, Осаке и Наре, исследовать Киото и полюбоваться храмами и горой Фудзи
Начало: Токио, утро
«Затем вернёмся в традиционный японский дом, где вас будет ждать ужин в национальном стиле и расслабляющее купание в горячих источниках»
28 мар в 10:00
7 апр в 10:00
$3290 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина31 октября 2024Я запомню эту поездку как настоящий японский ДЗЭН. Нигде не было так комфортно, спокойно и понятно. Она добавила гармонии даже
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Термальные источники»
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