Добро пожаловать в ЮАР! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель, который находится всего в 5 километрах от набережной Виктории и Альфреда. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после перелёта.

Вечером отправимся на прогулку по набережной. Здесь расположилось множество кафе и магазинов — настоящий туристический рай. Затем направимся в викторианскую гавань, чтобы полюбоваться закатом, и потом пойдём ужинать в атмосферный ресторанчик.