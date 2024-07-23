1 чел.
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9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Престижные районы, трущобы и винодельни - экскурсия на контрастах и эмоциональных качелях
«Дополнительно оплачиваются экскурсия по винодельне — 100–120 рендов за чел»
Завтра в 09:00
24 июля в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винодельни Западного Кейпа: Франшхук, Стелленбош, Констанция
Дружеское путешествие по винодельням Западного Кейпа. Дегустации, история и уникальные вина. Индивидуальный маршрут по вашим предпочтениям
«Продегустируете вина в самых интересных винодельнях, например, в поместье La-Motte, Grande Provence Wine Estate или Chamonix Wine Farm»
Завтра в 09:00
25 июля в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поиск истины в винном регионе Кейптауна
Окунитесь в мир южноафриканского виноделия. Путешествие по винодельням Кейптауна и прогулка по старинному Стелленбошу оставят приятные воспоминания
«Винодельни в ЮАР — особенные, и каждая не похожа на остальные»
Завтра в 09:00
24 июля в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Винодельни»
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