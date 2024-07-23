Найдено 3 экскурсии в категории « Винодельни » в Кейптауне на русском языке, цены от €330. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов Индивидуальная до 4 чел. Кейптаун: город между небом и землёй Престижные районы, трущобы и винодельни - экскурсия на контрастах и эмоциональных качелях «Дополнительно оплачиваются экскурсия по винодельне — 100–120 рендов за чел» € 330 за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Винодельни Западного Кейпа: Франшхук, Стелленбош, Констанция Дружеское путешествие по винодельням Западного Кейпа. Дегустации, история и уникальные вина. Индивидуальный маршрут по вашим предпочтениям «Продегустируете вина в самых интересных винодельнях, например, в поместье La-Motte, Grande Provence Wine Estate или Chamonix Wine Farm» € 350 за всё до 4 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 4 чел. Поиск истины в винном регионе Кейптауна Окунитесь в мир южноафриканского виноделия. Путешествие по винодельням Кейптауна и прогулка по старинному Стелленбошу оставят приятные воспоминания «Винодельни в ЮАР — особенные, и каждая не похожа на остальные» € 330 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кейптауна

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Винодельни»

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