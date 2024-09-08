Увидеть мыс Доброй Надежды, продегустировать местное вино и отправиться в сафари
А ещё у вас будет свободный день, который вы сможете провести по своему желанию: поваляться на пляже, погреться под жарким африканским солнышком или погулять по Кейптауну.
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 950
Описание
Организационные детали
Снаряжение:
- Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок
Одежда и обувь:
- Кроссовки с хорошим протектором
- Сандалии или сланцы
- Ветровка
- Кофта
- 1-2 футболки
- Яркое платье для красивых фото – девушкам
- Брюки / джинсы
- Шорты
- Бандана / бейсболка / кепка
- Носки 2-3 пары
- Купальные принадлежности
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь, таблетки от укачивания – при необходимости
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Крем солнцезащитный
- Очки солнцезащитные
- Легкое полотенце
Документы:
- Деньги на личные расходы (питание, сувениры)
- Загранпаспорт
- Медицинская страховка – по желанию
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Кейптаун
Встретим вас в аэропорту Кейптауна и отвезём в отель. За обедом познакомимся и расскажем о планах. Затем — свободное время. Вы сможете отдохнуть на пляже или погулять по набережной Виктории и Альфреда.
На ужин можно попробовать местные деликатесы: устрицы, стейки из антилоп и южноафриканское вино.
Замок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический сад
Сегодня отправимся гулять по историческому центру Кейптауна. Увидим замок Доброй Надежды, возведённой европейцами в 17 веке. Побываем в малайском районе Бо-Каап и полюбуемся необычными домами, раскрашенными в розовый, голубой и фиолетовый цвета.
Поднимемся на Столовую гору и сделаем панорамные кадры города и горного массива Двенадцать Апостолов. Совершим променад по набережной Виктории и Альфреда и закупимся сувенирами и подарками.
Пообедаем и пойдём в ботанический сад Кирстенбош у Столовой горы, где собраны местные эндемики и редкие растения, миндальные и фиговые деревья, баобабы и кактусы.
Морское путешествие к котикам и мыс Доброй Надежды
Утром почувствуем себя настоящими богачами — отправимся в путешествие по Миле миллионеров. Будем любоваться горами, океаном и роскошными виллами.
Затем из бухты Хаут Бэй начнём прогулку по воде в поисках морских котиков. Наделаем милых кадров и по живописной дороге Чапмен Пик поедем на пляж Скарборо. Вас ждёт настоящий релакс: будем слушать шёпот волн и пить кофе.
Следующая локация — мыс Доброй Надежды. Зрелище невероятное: будем любоваться слиянием Индийского и Атлантического океанов. Прогуляемся по пляжу Боулдерс Бич, где, если повезёт, застанем самую северную колонию пингвинов.
Вернёмся в Кейптаун по скоростной трассе мимо пляжа Майзенберг.
Винное путешествие
Отправляемся в винное путешествие по живописной долине мимо виноградников, старинных дубов и капских сосен. Доберёмся до Стелленбоша, старейшего африканского города, где голландцы заложили традиции виноделия.
Побываем на четырёх винодельнях Стелленбоша и Франччука, насладимся разными сортами напитка из погребов.
Дикая природа Африки
Отправляемся в сафари по национальному парку Кару, чтобы увидеть «Большую африканскую пятёрку»: слонов, носорогов, буйволов, львов и леопардов. Будем любоваться дикой природой и её обитателями и делать эффектные снимки животных.
Свободный день
Никаких экскурсий и активностей. Сегодня вы сможете хоть весь день провести под солнышком Африки, получая идеальный загар и расслабляясь на пляже, или покататься на фуникулёре, погулять по городу или насладиться местной кухней.
Вечером соберёмся в ресторане, чтобы поделиться впечатлениями и фотографиями.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт Кейптауна.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00Завершение: Аэропорт Кейптауна, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.