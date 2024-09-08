Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Индивидуальный тур в Кейптауне

Увидеть мыс Доброй Надежды, продегустировать местное вино и отправиться в сафари

Приглашаем в большое африканское приключение! Вы увидите, как сливаются Атлантический и Индийский океаны, и прогуляетесь по ботаническому саду с редкими эндемиками, на лодке отправитесь к острову, населённому милыми морскими котиками, и познакомитесь с традициями виноделия, заложенными ещё голландцами.

А ещё у вас будет свободный день, который вы сможете провести по своему желанию: поваляться на пляже, погреться под жарким африканским солнышком или погулять по Кейптауну.
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Ближайшие даты:
8
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Снаряжение:
- Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок

Одежда и обувь:
- Кроссовки с хорошим протектором
- Сандалии или сланцы
- Ветровка
- Кофта
- 1-2 футболки
- Яркое платье для красивых фото – девушкам
- Брюки / джинсы
- Шорты
- Бандана / бейсболка / кепка
- Носки 2-3 пары
- Купальные принадлежности
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь, таблетки от укачивания – при необходимости
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Крем солнцезащитный
- Очки солнцезащитные
- Легкое полотенце

Документы:
- Деньги на личные расходы (питание, сувениры)
- Загранпаспорт
- Медицинская страховка – по желанию

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Кейптаун

Встретим вас в аэропорту Кейптауна и отвезём в отель. За обедом познакомимся и расскажем о планах. Затем — свободное время. Вы сможете отдохнуть на пляже или погулять по набережной Виктории и Альфреда.

На ужин можно попробовать местные деликатесы: устрицы, стейки из антилоп и южноафриканское вино.

2 день

Замок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический сад

Сегодня отправимся гулять по историческому центру Кейптауна. Увидим замок Доброй Надежды, возведённой европейцами в 17 веке. Побываем в малайском районе Бо-Каап и полюбуемся необычными домами, раскрашенными в розовый, голубой и фиолетовый цвета.

Поднимемся на Столовую гору и сделаем панорамные кадры города и горного массива Двенадцать Апостолов. Совершим променад по набережной Виктории и Альфреда и закупимся сувенирами и подарками.

Пообедаем и пойдём в ботанический сад Кирстенбош у Столовой горы, где собраны местные эндемики и редкие растения, миндальные и фиговые деревья, баобабы и кактусы.

Замок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический садЗамок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический садЗамок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический садЗамок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический садЗамок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический садЗамок Доброй Надежды. Столовая гора и ботанический сад
3 день

Морское путешествие к котикам и мыс Доброй Надежды

Утром почувствуем себя настоящими богачами — отправимся в путешествие по Миле миллионеров. Будем любоваться горами, океаном и роскошными виллами.

Затем из бухты Хаут Бэй начнём прогулку по воде в поисках морских котиков. Наделаем милых кадров и по живописной дороге Чапмен Пик поедем на пляж Скарборо. Вас ждёт настоящий релакс: будем слушать шёпот волн и пить кофе.

Следующая локация — мыс Доброй Надежды. Зрелище невероятное: будем любоваться слиянием Индийского и Атлантического океанов. Прогуляемся по пляжу Боулдерс Бич, где, если повезёт, застанем самую северную колонию пингвинов.

Вернёмся в Кейптаун по скоростной трассе мимо пляжа Майзенберг.

Морское путешествие к котикам и мыс Доброй НадеждыМорское путешествие к котикам и мыс Доброй НадеждыМорское путешествие к котикам и мыс Доброй НадеждыМорское путешествие к котикам и мыс Доброй Надежды
4 день

Винное путешествие

Отправляемся в винное путешествие по живописной долине мимо виноградников, старинных дубов и капских сосен. Доберёмся до Стелленбоша, старейшего африканского города, где голландцы заложили традиции виноделия.

Побываем на четырёх винодельнях Стелленбоша и Франччука, насладимся разными сортами напитка из погребов.

Винное путешествиеВинное путешествиеВинное путешествиеВинное путешествиеВинное путешествие
5 день

Дикая природа Африки

Отправляемся в сафари по национальному парку Кару, чтобы увидеть «Большую африканскую пятёрку»: слонов, носорогов, буйволов, львов и леопардов. Будем любоваться дикой природой и её обитателями и делать эффектные снимки животных.

Дикая природа АфрикиДикая природа АфрикиДикая природа АфрикиДикая природа Африки
6 день

Свободный день

Никаких экскурсий и активностей. Сегодня вы сможете хоть весь день провести под солнышком Африки, получая идеальный загар и расслабляясь на пляже, или покататься на фуникулёре, погулять по городу или насладиться местной кухней.

Вечером соберёмся в ресторане, чтобы поделиться впечатлениями и фотографиями.

7 день

Отъезд

После завтрака отвезём вас в аэропорт Кейптауна.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
Завершение: Аэропорт Кейптауна, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кейптауна

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхМногодневные турыПрирода и пейзажиСафариВинодельниВинные туры

Похожие туры из Кейптауна

Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй надежды, устроить пикник у океана и отправиться в джип-сафари
Аэропорт Кейптауна, 12:00
13 апр
$1 770 за человека
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Авторский тур
11 дней
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
29 фев
1 мая
21 сен
4 окт
140 000 за всё до 12 чел.
Приключения в ЮАР: большое путешествие с треккингами и сафари
Авторский тур
13 дней
Приключения в ЮАР: большое путешествие с треккингами и сафари
Прокатиться по Дороге садов, взойти на Столовую гору и познакомиться с африканскими пингвинами
Аэропорт Кейптауна, 15:00
6 мар
27 апр
13 сен
25 окт
$2 890 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кейптауне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM