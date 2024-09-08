Встретим вас в аэропорту Кейптауна и отвезём в отель. За обедом познакомимся и расскажем о планах. Затем — свободное время. Вы сможете отдохнуть на пляже или погулять по набережной Виктории и Альфреда.

На ужин можно попробовать местные деликатесы: устрицы, стейки из антилоп и южноафриканское вино.