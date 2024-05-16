Семейные развлекательные экскурсии Кейптауна

Найдено 10 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Кейптауне на русском языке, цены от €245, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
Побывать на краю света, познакомиться с обитателями Африки и выпить чай в гостях у местного жителя
Начало: От отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
330 за всё до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
Завтра в 09:00
11 июня в 16:00
320256 за всё до 4 чел.
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Проехать вдоль побережья Южной Африки, увидеть два океана одновременно и отыскать пингвинов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 380 за всё до 3 чел.
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Отдохнуть в окрестностях Кейптауна - среди дзен-садов, фермерских хозяйств и долин с видом на озеро
Начало: От вашего отеля в пределах города
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
340 за всё до 4 чел.
Мистический мыс Доброй Надежды
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Мистический мыс Доброй Надежды
Помедитировать на пляже, подняться на фуникулёре к маяку, увидеть котиков или колонию пингвинов
Начало: В вашем отеле в пределах города
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
390332 за всё до 4 чел.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Столкновение двух океанов и захватывающая природа побережья ЮАР
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Узнать и полюбить Кейптаун
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по центру и окраинам города
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
350 за всё до 3 чел.
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
Исследование Западного побережья через природу, людей и кухню: поездка на 2 дня в мини-группе
Начало: В Кейптауне
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
250 за человека
ЮАР - Херманус: вино, киты, пингвины и закат
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
ЮАР - Херманус: вино, киты, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 08:30
11 июня в 16:30
350245 за всё до 4 чел.
Кейптаун: дух города и сила природы
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Кейптаун: дух города и сила природы
Новое чудо света, национальный заповедник и радужный квартал - в одной поездке
Начало: В вашем отеле в пределах Кейптауна
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
350315 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    16 мая 2024
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Трудно написать отзыв, потому что не хватает слов, а впечатления захлестывают! Удивительное место, удивительные Игорь и Юля, влюбили и подружили
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    нас с этим миром, так не похожим ни на какой другой. Позитивный рассказ и бережное отношение Юли во всем, куча информации, и совершенно расслабенное путешествие в плане времени. Мы зависали подолгу, красота неимоверная, увидели много местной живности - страусы, бабуины, пингвины, тюлени и даже китенка, а ещё поели вкуснющего лобстера и тунца в местной кафешке в рыбацкой деревне. Впечатлений на всю жизнь! Спасибо Юля и Игорь, вы классные и живёте в удивительном мире и очень щедро делитесь!

  • Н
    Николай
    15 мая 2024
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Сегодня имел замечательную возможность побывать на экскурсии с Игорем (гидом), после которой остался приятно впечатлен и доволен! Ненавязчивое общение, структурированная подача, отличный маршрут и прекрасные виды! Бонусом к пингвинам, удалось увидеть страусов и бабуинов! Рекомендую!
    Сегодня имел замечательную возможность побывать на экскурсии с Игорем (гидом), после которой остался приятно впечатлен иСегодня имел замечательную возможность побывать на экскурсии с Игорем (гидом), после которой остался приятно впечатлен и
  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Хотим поблагодарить экскурсовода Игоря. Было увлекательно, впечатлительно, интересно! Мы всё остались довольны! Рекомендуем.
  • Н
    Нина
    5 мая 2024
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Все прошло именно так, как мы и хотели! Легко и интересно! С удовольствием буду рекомендовать друзьям
  • B
    Berta
    4 мая 2024
    Узнать и полюбить Кейптаун
    Провели отличный день с Олегом. Прекрасный рассказчик. Очень много увидели. Рекомендуем всем отличного гида!
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2024
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Все очень понравилось! Гид Виктор интересный рассказчик, приятный собеседник. Прекрасный маршрут. Мы в восторге! Детям 10 лет тоже все очень
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    понравилось. Пишу отзыв спустя 5 месяцев после экскурсии, но впечатления до сих пор свежие! Самое главное, что помимо экскурсии Виктор дал нам много ценных советов, благодаря которым мы посетили интересные места самостоятельно в следующие дни.

  • X
    Xenia
    11 апреля 2024
    Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
    Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"! Это был день, полный ярких впечатлений
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    и удивительных открытий. Ваша влюбленность в ЮАР и ваше глубокое знание о ее красотах и истории сделали путешествие по-настоящему уникальным. Спасибо за Вашу заботу, внимание к деталям и теплую атмосферу, которую Вы создали для нас в течение всего дня. Это было не только путешествие, но и настоящее приключение, которое мы запомним. Отдельна благодарность за то, что Вы могли с такой легкостью переключаться между русским и английским языком. Пожалуй, не было вопроса, на который бы Елена не ответила, всё было очень профессионально, заботливо, с душой! Благодарю также всю команду за креативность и возможность безопасно побывать в небезопасных местах, увидеть жизнь не из окна туристического автобуса! Дальнейших вам успехов! С наилучшими пожеланиями, Ксения

    Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"!
  • Е
    Екатерина
    4 марта 2024
    Узнать и полюбить Кейптаун
    От всей своей семьи выражаю огромную благодарность Олегу за прекрасный день и отличную экскурсию! Сильно углубиться в историю страны и
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    города у нас не было задачи, мы хотели легкую прогулку в компании с интересным рассказчиком - и не ошиблись с выбором. В самом начале поездки выяснилось, что мы еще и коллеги по университету, и как-то сразу само собой наладилось непринужденное общение в дружеской обстановке. Конечно, мы незаметно в процессе переключились с исторической составляющей на повседневную жизнь, национальные и культурные особенности, характерные для города и людей на сегодняшний день, но это и к лучшему, получилось колоритно, познавательно и очень интересно и нам с мужем, и 14-летней дочери! В целом же, осталось впечатление, что теперь в Кейптауне у нас есть прекрасный друг

  • R
    Roman
    14 января 2024
    Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
    Добрый день, всем! Хотелось бы написать отзыв про наше посещение Кейптауна. Кейптаун прекрасный город ЮАР на побережье Атлантического океана. Все
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    красоты и историю Кейптауна и в целом ЮАР нам помогла узнать, увидеть и понять наш великолепный гид Елена. За 4 дня с Еленой мы полностью погрузились в историю западного Кейптауна, в его современную жизнь, его районы и достопримечательности. 💪 Елена нам показала и рассказала про Столовую гору, проехали все самые красивые районы Кейптауна, прогулялись по набережной Кейптауна, сгоняли на пароме к котикам, сходили к пингвинам, увидели самые красивые пляжи, пообедали в ресторанах с вкуснейшей кухней, побывали на самых красивых винных фермах, натестили море вина👌, сыра, слив, фиников, накупили красивейшего текстиля и много всего. Не хватит отзыва чтобы описать всего что мы увидели и узнали😊 благодаря Елене. Елена настолько прекрасно организовала все наши экскурсионные дни по времени и местам посещения, что даже дети к концу дня были счастливые, но не измотанные за что ей особая благодарность от нас😘. История и современность Кейптауна, рассказанная Еленой нисколько не утомительная как часто бывает с гидами😂. Наша рекомендация всем кто едет в Кейптаун обращаться только к Елене👍! И самое важное, что особенно понравилось нам, что Елена меняла нашу программу между собой с учетом не самого простого климата Кейптауна. Заранее просматривая прогноз погоды, силу ветра и т. д. Таким образом все самые смотровые достопримечательности мы смогли просмотреть в солнечные дни! Каждый вечер перед следующей экскурсией Елена писала нам не только куда мы поедем, но и что взять с собой (шорты, головные уборы, кофточки, крем от солнца и т. д). Такая забота о своих туристах большая редкость! ❤️ Наша рекомендация если в Кейптаун, то только к Елене!!!

  • С
    Светлана
    24 ноября 2023
    К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
    Добрый день, экскурсия прошла замечательно! Считаю что нужно брать такие экскурсии т к можно сразу оценить красоты страны! Я увидела
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    прекрасную природу, тюленей, дельфинов была очень счастлива! Олег был очень корректен, рассказал о жизни в кейптауне, вообщем мне не жалко потраченных денег)))

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Можно с детьми»

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  3. К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
  4. Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
  5. Мистический мыс Доброй Надежды
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в июне 2024
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