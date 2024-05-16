1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
Побывать на краю света, познакомиться с обитателями Африки и выпить чай в гостях у местного жителя
Начало: От отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
Завтра в 09:00
11 июня в 16:00
320€256 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Проехать вдоль побережья Южной Африки, увидеть два океана одновременно и отыскать пингвинов
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Отдохнуть в окрестностях Кейптауна - среди дзен-садов, фермерских хозяйств и долин с видом на озеро
Начало: От вашего отеля в пределах города
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€340 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Мистический мыс Доброй Надежды
Помедитировать на пляже, подняться на фуникулёре к маяку, увидеть котиков или колонию пингвинов
Начало: В вашем отеле в пределах города
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
390€332 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Столкновение двух океанов и захватывающая природа побережья ЮАР
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Узнать и полюбить Кейптаун
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по центру и окраинам города
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мечты сбываются - добро пожаловать на Мыс Доброй Надежды
Начало: Мы вас заберём от вашей гостиницы
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $370 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кейптаун - лучший город на планете
Начало: Мы вас заберём от вашей гостиницы
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $370 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кейптаун - город на краю Земли
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $350 за человека
Индивидуальная
8 часов
Загадочный Мыс Доброй Надежды
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $450 за человека
Индивидуальная
8 часов
Китовое сафари (сезонная экскурсия)
Начало: Cape Town
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $350 за человека
Индивидуальная
8 часов
Винный тур Стелленбош и Франчхук
Начало: Cape Town
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $450 за человека
Индивидуальная
9 часов
Пейте вино - экономьте воду
Начало: Мы вас заберём от вашей гостиницы
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $370 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
ЮАР - Херманус: вино, киты, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 08:30
11 июня в 16:30
350€245 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Кейптаун: дух города и сила природы
Новое чудо света, национальный заповедник и радужный квартал - в одной поездке
Начало: В вашем отеле в пределах Кейптауна
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
350€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения16 мая 2024Трудно написать отзыв, потому что не хватает слов, а впечатления захлестывают! Удивительное место, удивительные Игорь и Юля, влюбили и подружили
- ННиколай15 мая 2024Сегодня имел замечательную возможность побывать на экскурсии с Игорем (гидом), после которой остался приятно впечатлен и доволен! Ненавязчивое общение, структурированная подача, отличный маршрут и прекрасные виды! Бонусом к пингвинам, удалось увидеть страусов и бабуинов! Рекомендую!
- ААндрей14 мая 2024Хотим поблагодарить экскурсовода Игоря. Было увлекательно, впечатлительно, интересно! Мы всё остались довольны! Рекомендуем.
- ННина5 мая 2024Все прошло именно так, как мы и хотели! Легко и интересно! С удовольствием буду рекомендовать друзьям
- BBerta4 мая 2024Провели отличный день с Олегом. Прекрасный рассказчик. Очень много увидели. Рекомендуем всем отличного гида!
- ННаталья25 апреля 2024Все очень понравилось! Гид Виктор интересный рассказчик, приятный собеседник. Прекрасный маршрут. Мы в восторге! Детям 10 лет тоже все очень
- XXenia11 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"! Это был день, полный ярких впечатлений
- ЕЕкатерина4 марта 2024От всей своей семьи выражаю огромную благодарность Олегу за прекрасный день и отличную экскурсию! Сильно углубиться в историю страны и
- BBoris31 января 2024Все прошло отлично! Олег- шикарный гид и товарищ Было очень круто!
- RRoman14 января 2024Добрый день, всем! Хотелось бы написать отзыв про наше посещение Кейптауна. Кейптаун прекрасный город ЮАР на побережье Атлантического океана. Все
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Индивидуальные»
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