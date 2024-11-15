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1 чел. По популярности Пешая 20% скидка 3.5 часа Мини-группа до 4 чел. Голова льва: покорить гору на рассвете или закате Подняться на одну из самых красивых вершин Кейптауна и насладиться незабываемыми видами Начало: У горы Голова Льва Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00 65 $ 52 за человека На машине На микроавтобусе 13 часов Мини-группа до 8 чел. Путешествие по лагунам и фермам Кейптауна Погружение в жизнь Западного побережья ЮАР: купание в лагуне, наблюдение за зебрами, ужин и ночёвка на ферме 18 века. Всё включено Начало: В Кейптауне Расписание: в субботу в 09:00 $ 368 за человека Пешая 20% скидка 4 часа Мини-группа до 4 чел. Навстречу горизонту: пешком на Столовую гору Заберитесь на вершину Столовой горы и насладитесь невероятными видами на Кейптаун и океан. Идеально для утренних и вечерних походов! (150 symbols) Начало: Рядом со Столовой горой Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00 65 $ 52 за человека Другие экскурсии Кейптауна

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Групповые»

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