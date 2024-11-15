скидка
20%
3.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Голова льва: покорить гору на рассвете или закате
Подняться на одну из самых красивых вершин Кейптауна и насладиться незабываемыми видами
Начало: У горы Голова Льва
Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
65$52 за человека
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие по лагунам и фермам Кейптауна
Погружение в жизнь Западного побережья ЮАР: купание в лагуне, наблюдение за зебрами, ужин и ночёвка на ферме 18 века. Всё включено
Начало: В Кейптауне
Расписание: в субботу в 09:00
23 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
$368 за человека
скидка
20%
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Навстречу горизонту: пешком на Столовую гору
Заберитесь на вершину Столовой горы и насладитесь невероятными видами на Кейптаун и океан. Идеально для утренних и вечерних походов! (150 symbols)
Начало: Рядом со Столовой горой
Расписание: ежедневно в 05:00 и 17:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
65$52 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Групповые»
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