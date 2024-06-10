1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Винный тур Стелленбош и Франчхук
Начало: Cape Town
«Пора отправляться на дегустацию вина»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $450 за человека
Мини-группа
13 часов
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
Исследование Западного побережья через природу, людей и кухню: поездка на 2 дня в мини-группе
Начало: В Кейптауне
«А главное — пить вино на закате, ужинать и ночевать на ферме 18 века в компании традиционного бура Джулиана, чьи предки построили этот дом»
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€250 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
ЮАР - Херманус: вино, киты, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
«Вы узнаете об истории виноделия в этом регионе, ключевых сортах винограда, особенностях терруара и технологий производства, а также насладитесь дегустацией изысканных вин»
Завтра в 08:30
11 июня в 16:30
350€245 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Кейптаун: дух города и сила природы
Новое чудо света, национальный заповедник и радужный квартал - в одной поездке
Начало: В вашем отеле в пределах Кейптауна
«Экскурсия по винодельне и винная дегустация (необходимо предварительное бронирование) — 215 рандов/взрослые»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
350€315 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Гастрономические»
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