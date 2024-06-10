Найдено 4 экскурсии в категории « Гастрономические » в Кейптауне на русском языке, цены от $245, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 8 часов Винный тур Стелленбош и Франчхук Начало: Cape Town «Пора отправляться на дегустацию вина» от $ 450 за человека 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено) Исследование Западного побережья через природу, людей и кухню: поездка на 2 дня в мини-группе Начало: В Кейптауне «А главное — пить вино на закате, ужинать и ночевать на ферме 18 века в компании традиционного бура Джулиана, чьи предки построили этот дом» Расписание: в субботу в 09:00 € 250 за человека 🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 8 часов ЮАР - Херманус: вино, киты, пингвины и закат Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа Начало: От места вашего проживания «Вы узнаете об истории виноделия в этом регионе, ключевых сортах винограда, особенностях терруара и технологий производства, а также насладитесь дегустацией изысканных вин» 350 € 245 за всё до 4 чел. 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов Кейптаун: дух города и сила природы Новое чудо света, национальный заповедник и радужный квартал - в одной поездке Начало: В вашем отеле в пределах Кейптауна «Экскурсия по винодельне и винная дегустация (необходимо предварительное бронирование) — 215 рандов/взрослые» 350 € 315 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кейптауна

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Гастрономические»

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