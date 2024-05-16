1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды
Побывать на краю света, познакомиться с обитателями Африки и выпить чай в гостях у местного жителя
Начало: От отеля
«В чем уникальность природы мыса»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
«Уникальная природа и биоразнообразие»
Завтра в 09:00
11 июня в 16:00
320€256 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Проехать вдоль побережья Южной Африки, увидеть два океана одновременно и отыскать пингвинов
«Мы проедем вдоль краешка континента, чтобы насладиться удивительной африканской природой, познакомиться с жизнью местных и побывать на легендарном мысе, который долгое время не могли приручить европейские мореходы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Отдохнуть в окрестностях Кейптауна - среди дзен-садов, фермерских хозяйств и долин с видом на озеро
Начало: От вашего отеля в пределах города
«Из вашего отеля мы отправимся в центр дикой природы «Дом Жирафа» с его самыми высокими в мире обитателями, а также лемурами, рысями, зебрами, буйволами, страусами, черепахами»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€340 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Мистический мыс Доброй Надежды
Помедитировать на пляже, подняться на фуникулёре к маяку, увидеть котиков или колонию пингвинов
Начало: В вашем отеле в пределах города
«Мы помчимся до бухты Хаут-Бей по живописной Миле миллионеров: с одной стороны — горы, с другой — бескрайний океан, и по пути — роскошные особняки»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
390€332 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Столкновение двух океанов и захватывающая природа побережья ЮАР
«Во время нашего путешествия вы познакомитесь с природой ЮАР и животными, которые здесь обитают»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Китовое сафари (сезонная экскурсия)
Начало: Cape Town
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $350 за человека
Мини-группа
13 часов
Экспедиция на West Coast: африканский Санторини и ночь на ферме 18 века (всё включено)
Исследование Западного побережья через природу, людей и кухню: поездка на 2 дня в мини-группе
Начало: В Кейптауне
«К заходу солнца Джулиан повезёт нас в прицепе, который будет тащить трактор:) В живописном месте он разложит стол, угостит местным вином и закусками»
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€250 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
ЮАР - Херманус: вино, киты, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
«Мчась по серпантину, вы насладитесь потрясающими видами Атлантического океана и могучих горных пиков»
Завтра в 08:30
11 июня в 16:30
350€245 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Кейптаун: дух города и сила природы
Новое чудо света, национальный заповедник и радужный квартал - в одной поездке
Начало: В вашем отеле в пределах Кейптауна
«Оставить в сердце сочные пейзажи гор, водоёмов и виноградников»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
350€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения16 мая 2024Трудно написать отзыв, потому что не хватает слов, а впечатления захлестывают! Удивительное место, удивительные Игорь и Юля, влюбили и подружили
- ННиколай15 мая 2024Сегодня имел замечательную возможность побывать на экскурсии с Игорем (гидом), после которой остался приятно впечатлен и доволен! Ненавязчивое общение, структурированная подача, отличный маршрут и прекрасные виды! Бонусом к пингвинам, удалось увидеть страусов и бабуинов! Рекомендую!
- ААндрей14 мая 2024Хотим поблагодарить экскурсовода Игоря. Было увлекательно, впечатлительно, интересно! Мы всё остались довольны! Рекомендуем.
- ННина5 мая 2024Все прошло именно так, как мы и хотели! Легко и интересно! С удовольствием буду рекомендовать друзьям
- ННаталья25 апреля 2024Все очень понравилось! Гид Виктор интересный рассказчик, приятный собеседник. Прекрасный маршрут. Мы в восторге! Детям 10 лет тоже все очень
- XXenia11 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемую экскурсию "Пингвины, морские котики и мыс Доброй Надежды"! Это был день, полный ярких впечатлений
- RRoman14 января 2024Добрый день, всем! Хотелось бы написать отзыв про наше посещение Кейптауна. Кейптаун прекрасный город ЮАР на побережье Атлантического океана. Все
- ССветлана24 ноября 2023Добрый день, экскурсия прошла замечательно! Считаю что нужно брать такие экскурсии т к можно сразу оценить красоты страны! Я увидела
- ММарк3 ноября 2023Большое спасибо Юле за чудесную экскурсию
- GGEORGII14 октября 2023Планировал посетить Кейптаун, обратился к Елене за индивидуальным маршрутом к северу от Кейптауна. Елена учла все пожелания, предложила дополнить винной
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Природа и пейзажи»
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