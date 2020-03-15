Прокатиться по Дороге садов, взойти на Столовую гору и познакомиться с африканскими пингвинами
Посетим несколько национальных парков, побываем на мысах Доброй Надежды и Игольном, проедем по захватывающему дух шоссе «Chapman’s Peak Drive» и не упустим возможность полакомиться вкуснейшими устрицами в Найсне. В завершении путешествия вас ждёт трип по винодельням на трамвайчике. Всех впечатлений и не перечесть…
мар
апр
сен
окт
дек
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 890
Описание
Организационные детали
Список вещей:
Загранпаспорт, страховку. Для данного путешествия рекомендуется оформить спортивную страховку на время маршрута.
Одежду и обувь для треккинга и для отдыха
Непромокаемую куртку, флиску
Средства от солнца: головной убор, крем от загара с максимальной защитой
Обычную обувь и одежду для поездок
Необходимое для купания, полотенце
Фонарик (в ЮАР частые отключения света)
Личную аптечку (индивидуальные лекарства)
Деньги на карманные расходы и сувениры (не менее 500 долларов)
Вещи желательно везти в чемоданах/сумках ручной клади
Доллары для оплаты товаров или услуг в ЮАР не принимаются. У вас будет возможность поменять доллары на ранды в обменнике. Пожалуйста, привозите доллары с синей полосой не старше 2013 года!
Программа тура по дням
Прилёт в Кейптаун
Встретим вас в аэропорту Кейптауна и доставим в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после дороги. Оставшееся время этого дня вы можете посвятить прогулке по городу.
Прогулка по Кейптауну: Бо-Каап, замок Доброй Надежды, подъём на Столовую гору и винодельня «Грут Констанция»
После завтрака отправляемся исследовать столицу ЮАР. Первым делом полюбуемся разноцветными домиками района Бо-Каап и узнаем историю этого места. Далее посетим замок Доброй Надежды, построенный в 17 веке голландцами.
Если позволит погода, совершим подъём на Столовую гору. Фуникулёр доставит нас на вершину одной из самых известных достопримечательностей республики. Погуляем и насладимся открывающимися видами на Кейптаун.
Затем заглянем на старинную винодельню «Грут Констанция», где продегустируем вина разных сортов, в том числе любимое десертное вино Наполеона I, а также зайдём в погреб и посмотрим, как хранится напиток.
Треккинг на гору Львиная голова
Завтракаем, чтобы набраться сил, ведь впереди у нас треккинг. Поднимемся на гору под названием Львиная голова высотой 670 метров. Маршрут несложный, но на некоторых отрезках пути нужно будет преодолевать камни. Добравшись до вершины, насладимся панорамными видами на Кейптаун и Атлантический океан.
Вечером вы сможете погулять по городу.
Треккинг по мысу Доброй Надежды и Саймонстаун
По живописному шоссе «Chapman’s Peak Drive», проходящему по прибрежным скалам, доедем до пика Чепмена. Его высота составляет 593 метра. Полюбовавшись пейзажами, переместимся в место начала треккинга по мысу Доброй Надежды. Во время прогулки желающие смогут искупаться. Доберёмся до южной точки материка, сделаем оригинальные фото и, если останется время, поднимемся к старинному маяку.
Во второй половине дня отправимся в Саймонстаун и посетим пляж Боулдерс, где живут пингвины. Понаблюдаем за местными обитателями и направимся в Прингл-Бей. Сегодня ночуем здесь.
Путешествие к китам / Парк «Корнеллскоп»
Программа 5 и 6 дней тура зависит от выбранных вами дат путешествия.
Для тура, стартующего 13.09.2024 и 25.10.2024.
Вас ждёт путешествие в Херманус. Туда мы доберёмся на катере и начнём фотоохоту на китов. В случае непогоды у нас предусмотрена альтернатива. Понаблюдаем за обитателями океана: в некоторые дни можно увидеть одновременно более 20 особей. Они приплывают сюда с августа по ноябрь для выведения потомства. Если повезёт, запечатлим полосатика, горбатого кита, дельфинов и морских котиков.
Будем ночевать в городе Стилбай.
Для тура, стартующего 27.12.2024, 06.03.2024 и 27.04.2024.
Посетим парк «Корнеллскоп». Во время экскурсии вы увидите зебр, страусов, гиен, гепардов и многих других обитателей. После этого вас ждёт переезд в Агульяс, где мы переночуем.
Дорога садов, мыс Игольный и заповедник «Де Хооп»
Начнём день с Дороги садов. Это уникальный маршрут, который пролегает в провинции Западный Кейп вдоль южного побережья Африки и включает в себя разные природные зоны. Мы побываем на мысе Игольном. Здесь находится ещё один старинный маяк, где сейчас расположился музей.
Затем посетим заповедник «Де Хооп», который является домом для 260 видов птиц, в том числе для редкого капского стервятника. Устроим треккинг вдоль океана и преодолеем 6 километров.
Ночевать будем в городе Стилбай.
Найсна - «сердце Дороги садов»
Переезжаем в прибрежный городок Найсна, расположившийся в лагуне, которая образовалась благодаря одноимённой реке. Лагуну «охраняют» два утёса, прозванные Головами. На одном из утёсов есть обзорная площадка, откуда открываются потрясающие виды. Рекомендуем заглянуть в местные кафе и полакомиться свежайшими морепродуктами. Их доставляют с ближайших ферм.
Треккинг по заповеднику «Робберг»
Отправляемся в заповедник «Робберг». Во время прогулки будем наслаждаться невероятной природой, океанским бризом, а, если повезёт, увидим даже дельфинов, морских котиков и китов.
Парки "Цицикама" и "Крагга Камма": пешком и на машине
В этот день сначала посетим национальный парк «Цицикама», где нас вновь ждёт треккинг. Преодолеем подвесные мосты и пройдёмся вдоль скал. Наверху, в конечной точке маршрута, насладимся сумасшедшими видами.
После этого отправимся в парк «Крагга Камма». Впереди — сафари! Увидим жирафов, носорогов, буйволов и многих других обитателей. Ночевать останемся на территории парка.
Сафари в парке «Эддо»
Едем в гости к слоникам в парк «Эддо». Здесь живут более 600 слонов. Огромная заповедная территория не стесняет обитателей. Мы прокатимся по парку и увидим местных жителей.
После отправимся в город Виллоумор, где переночуем.
Переезд по Франшхук
Перемещаемся в небольшой и уютный Франшхук, основанный в 1688 году. Климат местной долины идеально подходит для виноделия, поэтому уже завтра мы отправимся в мини-путешествие по винодельням. Сегодня у вас будет возможность познакомиться с городом, побродив по его улочкам.
Трип по винодельным Франшхука на трамвае
Сегодня мы посетим несколько виноделен. От локации к локации будем перемещаться на трамвайчике. Уже в пути будем наслаждаться напитком разных сортов, но обязательно сделаем несколько остановок в лучших винодельнях. Погуляем по территории, полюбуемся виноградниками, понаблюдаем за производством и пообедаем с видом на горы.
После нашего небольшого путешествия вернёмся в Кейптаун. У вас будет свободное время на шопинг и отдых.
Окончание тура
Пришло время прощаться. Наш тур подошёл к концу. Мы доставим вас в аэропорт Кейптауна. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00Завершение: Аэропорт Кейптауна, 11:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.