Приготовьтесь погружаться в удивительную атмосферу Южно-Африканской Республики! Почти две недели будем исследовать красоты ЮАР пешком и на микроавтобусе. Посетим несколько национальных парков, побываем на мысах Доброй Надежды и Игольном, проедем по захватывающему дух шоссе «Chapman’s Peak Drive» и не упустим возможность полакомиться вкуснейшими устрицами в Найсне. В завершении путешествия вас ждёт трип по винодельням на трамвайчике. Всех впечатлений и не перечесть…

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Загранпаспорт, страховку. Для данного путешествия рекомендуется оформить спортивную страховку на время маршрута.

Одежду и обувь для треккинга и для отдыха

Непромокаемую куртку, флиску

Средства от солнца: головной убор, крем от загара с максимальной защитой

Обычную обувь и одежду для поездок

Необходимое для купания, полотенце

Фонарик (в ЮАР частые отключения света)

Личную аптечку (индивидуальные лекарства)

Деньги на карманные расходы и сувениры (не менее 500 долларов)

Вещи желательно везти в чемоданах/сумках ручной клади

Доллары для оплаты товаров или услуг в ЮАР не принимаются. У вас будет возможность поменять доллары на ранды в обменнике. Пожалуйста, привозите доллары с синей полосой не старше 2013 года!