Найдено 3 экскурсии в категории « Сафари » в Кейптауне на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная От рассвета до заката по просторам Западного Кейпа Конное сафари, посещение винодельни, знакомство с альпаками и сафари в африканской саванне «Во время трёхчасового сафари вы увидите величественных слонов у водопоя и носорогов в их естественной среде обитания» $ 570 за человека На автобусе 8 часов Индивидуальная Китовая экскурсия в Херманус для наблюдения за китами с суши Насладитесь уникальной возможностью наблюдать за китами в Hermanus, всего в двух часах езды от Кейптауна. Включает дегустацию вина и обед Начало: Cape Town от $ 350 за человека На машине 9 часов Индивидуальная до 4 чел. Сафари-тур в заповеднике Аквила Заповедник Аквила приглашает на уникальное сафари-тур, где можно увидеть Большую пятёрку в их естественной среде. Погрузитесь в мир дикой природы Начало: От вашего отеля «В 13:15 начнётся главное приключение — сафари-тур на открытом внедорожнике под руководством опытного рейнджера» $ 390 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кейптауна

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Сафари»

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