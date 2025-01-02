13 часов
Индивидуальная
От рассвета до заката по просторам Западного Кейпа
Конное сафари, посещение винодельни, знакомство с альпаками и сафари в африканской саванне
«Во время трёхчасового сафари вы увидите величественных слонов у водопоя и носорогов в их естественной среде обитания»
Завтра в 12:30
3 янв в 08:30
$570 за человека
8 часов
Индивидуальная
Китовая экскурсия в Херманус для наблюдения за китами с суши
Насладитесь уникальной возможностью наблюдать за китами в Hermanus, всего в двух часах езды от Кейптауна. Включает дегустацию вина и обед
Начало: Cape Town
Завтра в 09:00
3 янв в 09:00
от $350 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари-тур в заповеднике Аквила
Заповедник Аквила приглашает на уникальное сафари-тур, где можно увидеть Большую пятёрку в их естественной среде. Погрузитесь в мир дикой природы
Начало: От вашего отеля
«В 13:15 начнётся главное приключение — сафари-тур на открытом внедорожнике под руководством опытного рейнджера»
17 янв в 09:30
18 янв в 09:30
$390 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Сафари»
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