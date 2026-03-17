Первый день в Кейптауне: трансфер из аэропорта с русскоязычным гидом

Вы прилетели в Кейптаун — и с этого момента всё уже организовано. Никакого стресса, очередей на такси и споров с водителями! Я встречу вас в аэропорту, помогу с багажом и довезу до отеля или апартаментов. Но это будет не просто трансфер — а информативное знакомство с городом, которое сразу задаст нужный настрой на отдых.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Я буду ждать вас в зале прилёта с табличкой. Если рейс задерживается, ничего страшного: первый час ожидания уже включён в стоимость.

Затем мы выходим из терминала, загружаем вещи и отправляемся в путь. У вас за спиной долгий перелёт, впереди — новые впечатления. Поэтому едем без спешки, с кондиционером и остановкой, если захотите размяться.

По желанию сделаем паузу в V&A Waterfront. Там вы вдохнёте свежий бриз, сделаете первые кадры и просто почувствуете, что вы в Африке.

Пока город проплывает за окном, я расскажу:

как здесь всё устроено и где безопасно гулять

в какие районы лучше не заезжать без местного сопровождающего

где кормят так вкусно, что захочется вернуться

как не переплачивать за такси и стоит ли брать машину напрокат

В дороге отвечу на любые ваши вопросы — по валюте, сим-картам, ресторанам или винным фермам. В Кейптауне мелочей не бывает, и я помогу с ними разобраться с самого первого дня.

Организационные детали

Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером — Toyota Urban Cruiser RX

В стоимость включено ожидание рейса до 1 часа. Если задержка превышает 1 час, дополнительно оплачиваются фактические расходы на парковку в аэропорту

При необходимости возможен трансфер на минивэне — стоимость рассчитывается дополнительно и сообщается до подтверждения бронирования

Детское кресло предоставляется по запросу

Что нужно указать при бронировании: