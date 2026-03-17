Первый день в Кейптауне: трансфер из аэропорта с русскоязычным гидом

Вы прилетели в Кейптаун — и с этого момента всё уже организовано.
Никакого стресса, очередей на такси и споров с водителями! Я встречу вас в аэропорту, помогу с багажом и довезу до отеля или апартаментов.
Но это будет не просто трансфер — а информативное знакомство с городом, которое сразу задаст нужный настрой на отдых.
Никакого стресса, очередей на такси и споров с водителями! Я встречу вас в аэропорту, помогу с багажом и довезу до отеля или апартаментов.
Но это будет не просто трансфер — а информативное знакомство с городом, которое сразу задаст нужный настрой на отдых.
Описание трансфер
Я буду ждать вас в зале прилёта с табличкой. Если рейс задерживается, ничего страшного: первый час ожидания уже включён в стоимость.
Затем мы выходим из терминала, загружаем вещи и отправляемся в путь. У вас за спиной долгий перелёт, впереди — новые впечатления. Поэтому едем без спешки, с кондиционером и остановкой, если захотите размяться.
По желанию сделаем паузу в V&A Waterfront. Там вы вдохнёте свежий бриз, сделаете первые кадры и просто почувствуете, что вы в Африке.
Пока город проплывает за окном, я расскажу:
- как здесь всё устроено и где безопасно гулять
- в какие районы лучше не заезжать без местного сопровождающего
- где кормят так вкусно, что захочется вернуться
- как не переплачивать за такси и стоит ли брать машину напрокат
В дороге отвечу на любые ваши вопросы — по валюте, сим-картам, ресторанам или винным фермам. В Кейптауне мелочей не бывает, и я помогу с ними разобраться с самого первого дня.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером — Toyota Urban Cruiser RX
- В стоимость включено ожидание рейса до 1 часа. Если задержка превышает 1 час, дополнительно оплачиваются фактические расходы на парковку в аэропорту
- При необходимости возможен трансфер на минивэне — стоимость рассчитывается дополнительно и сообщается до подтверждения бронирования
- Детское кресло предоставляется по запросу
Что нужно указать при бронировании:
- номер рейса
- время прибытия
- адрес места назначения
- количество пассажиров и багажа
- необходимость детского кресла
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 67 туристов
Винное воспитание мне дал Санкт-Петербург: школа сомелье «Миллезим», любимая работа кавистом и в виноторговле. Потом случился Кейптаун — и я влюбился как мальчишка. Горы, океанский воздух, тёплые люди, вина, в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Берите смело из аэропорта до отеля. Вы получаете не просто трансфер, а мини экскурсию. Много полезных вещей дает Руфат. Легко общаться. Мы брали свое авто в аэропорту и Руфат для
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