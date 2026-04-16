Кейптаун сложно понять по отдельным точкам — его сила в контрастах и маршрутах. Мы проведём вас по самым выразительным местам полуострова: от пингвинов и мыса Доброй Надежды до дороги Чепмен-Пик. И конечно, расскажем об особенностях региона, природы и обычаев.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $375 за экскурсию

Описание экскурсии

8:30 — выезд и дорога к пингвинам

За 1–1,5 часа мы доедем до побережья. По дороге вы увидите, как город постепенно сменяется природными ландшафтами Капского полуострова.

10:00 — колония пингвинов на пляжах Боулдерс и Фокс

Вы окажетесь рядом с африканскими пингвинами — на расстоянии вытянутой руки

Понаблюдаете за их повседневной жизнью

При желании искупаетесь на пляже

11:30 — Кейп-Пойнт и мыс Доброй Надежды

Отправимся к юго-западной оконечности полуострова

Поднимемся к маяку на Кейп-Пойнт — пешком или на фуникулёре

Побываем на мысе Доброй Надежды

Полюбуемся мощными океанскими панорамами и скалами

13:30 — обед

Mожно попробовать мясо страуса на ферме

Или выбрать ресторан с видом на океан

14:30 — дорога Чепмен-Пик

Проедем по одной из самых живописных дорог мира. Серпантин вдоль океана открывает виды на бухты, скалы и город

Сделаем несколько остановок, чтобы вы спокойно насладились пейзажами

15:30 — Хоут-Бей и морские котики

Oтправимся на лодке к острову Дёйкер

Понаблюдаем за морскими котиками в естественной среде

17:00–17:30 — возвращение в отель

По дороге мы подскажем, как лучше продолжить знакомство с городом.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном Volvo V40 / Volkswagen Polo TSI (1–3 человека). Для большего количества гостей можем организовать минивэн — бронирование за 48 часов (+$250). В салоне для вас всегда есть питьевая вода. Детское кресло — по запросу

Оплата — наличными в рэндах (доллары принимаются только нового образца). Возможна оплата в криптовалюте и переводом в рублях

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы