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Кейптаун на максимум: океаны, пингвины и край света

Один день, чтобы увидеть главное и прочувствовать характер Капского полуострова
Кейптаун сложно понять по отдельным точкам — его сила в контрастах и маршрутах.

Мы проведём вас по самым выразительным местам полуострова: от пингвинов и мыса Доброй Надежды до дороги Чепмен-Пик. И конечно, расскажем об особенностях региона, природы и обычаев.
5
5 отзывов
Кейптаун на максимум: океаны, пингвины и край света
Кейптаун на максимум: океаны, пингвины и край света
Кейптаун на максимум: океаны, пингвины и край света

Описание экскурсии

8:30 — выезд и дорога к пингвинам

За 1–1,5 часа мы доедем до побережья. По дороге вы увидите, как город постепенно сменяется природными ландшафтами Капского полуострова.

10:00 — колония пингвинов на пляжах Боулдерс и Фокс

  • Вы окажетесь рядом с африканскими пингвинами — на расстоянии вытянутой руки
  • Понаблюдаете за их повседневной жизнью
  • При желании искупаетесь на пляже

11:30 — Кейп-Пойнт и мыс Доброй Надежды

  • Отправимся к юго-западной оконечности полуострова
  • Поднимемся к маяку на Кейп-Пойнт — пешком или на фуникулёре
  • Побываем на мысе Доброй Надежды
  • Полюбуемся мощными океанскими панорамами и скалами

13:30 — обед

  • Mожно попробовать мясо страуса на ферме
  • Или выбрать ресторан с видом на океан

14:30 — дорога Чепмен-Пик

  • Проедем по одной из самых живописных дорог мира. Серпантин вдоль океана открывает виды на бухты, скалы и город
  • Сделаем несколько остановок, чтобы вы спокойно насладились пейзажами

15:30 — Хоут-Бей и морские котики

  • Oтправимся на лодке к острову Дёйкер
  • Понаблюдаем за морскими котиками в естественной среде

17:00–17:30 — возвращение в отель

По дороге мы подскажем, как лучше продолжить знакомство с городом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном Volvo V40 / Volkswagen Polo TSI (1–3 человека). Для большего количества гостей можем организовать минивэн — бронирование за 48 часов (+$250). В салоне для вас всегда есть питьевая вода. Детское кресло — по запросу
  • Оплата — наличными в рэндах (доллары принимаются только нового образца). Возможна оплата в криптовалюте и переводом в рублях
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Пингвины — 245 рэндов с человека (~$13)
  • Mыс Доброй Надежды — 515 рэндов с человека (~$27)
  • Фуникулёр — 60 рэндов (~$3)
  • Лодка к морским котикам (по желанию) — 130 рэндов (~$7)
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать в Кейптаун — город, который мы знаем и любим. Мы — команда лицензированных и сертифицированных гидов с многолетним опытом работы. Наша деятельность официально сертифицирована Департаментом по туризму ЮАР, а
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также организацией CATHSSETA (Коссата), что гарантирует высокий уровень профессионализма, безопасности и качества обслуживания. Уже более 20 лет мы живём в Кейптауне и знаем его не по путеводителям, а по личному опыту, историям, традициям и обычаям. Мы с удовольствием откроем для вас город с разных сторон: от истории его возникновения и культуры коренных народов до современной жизни, искусства и гастрономии. Вас ждут прогулки по знаковым местам, посещение лучших виноделен региона, знакомство с музеями современного искусства и скрытыми уголками, которые знают только местные. Наши экскурсии — это не просто маршруты, а живые истории, внимание к деталям и искреннее желание показать Кейптаун таким, каким его видим мы сами. Открывайте Кейптаун вместе с нами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
1
Anastasia
Я только вернулась из Кейптауна и до сих пор под впечатлением от экскурсий с Светланой.

Во‑первых, я просто сидела и кайфовала. Светлана продумала всё до мелочей: никакой беготни, не было долгих
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переездов. Это позволило мне увидеть максимум крутых локаций. Был идеальный баланс во всем! Посмотрела много классных мест и без усталости.

Во‑вторых, она не только показала красивые места, а погрузила в историю ЮАР. Теперь я знаю не только как выглядит мыс Доброй надежды или пляж с пингвинами, но и почему они тут оказались. А это, я считаю, намного ценнее просто фоточек.

В‑третьих, Светлана - невероятно харизматичный человек. С ней легко, весело, и ты чувствуешь себя не туристом, а гостем. Даже фото сделает крутые (которые реально не надо потом обрабатывать).

Поэтому говорю большое спасибо и искренне рекомендую экскурсии с Светланой 🫶

Я только вернулась из Кейптауна и до сих пор под впечатлением от экскурсий с Светланой.
Я только вернулась из Кейптауна и до сих пор под впечатлением от экскурсий с Светланой.
Я только вернулась из Кейптауна и до сих пор под впечатлением от экскурсий с Светланой.
Я только вернулась из Кейптауна и до сих пор под впечатлением от экскурсий с Светланой.
Я только вернулась из Кейптауна и до сих пор под впечатлением от экскурсий с Светланой.
Я только вернулась из Кейптауна и до сих пор под впечатлением от экскурсий с Светланой.
Я только вернулась из Кейптауна и до сих пор под впечатлением от экскурсий с Светланой.
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Анастасия, Большое спасибо за такие тёплые слова! Мне очень приятно, что вам понравилось путешествие и что Кейптаун оставил у вас яркие впечатления.
Буду рада снова встретить вас и открыть ещё больше красивых мест 🌿
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И
Огромное спасибо Светлане за потрясающую экскурсию по Кейптауну 😍😍😍 Всё было организовано на высшем уровне.
Узнала много любопытных фактов о местных достопримечательностях, традициях и культуре. Маршрут был продуман до мелочей —
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успели увидеть главные места и даже больше без спешки. Атмосфера получилась очень душевной. Кроме того, Светлана оказывала помощь в возникающих вопросах даже после экскурсии. Отдельное спасибо за красивые фотографии 😊😊😊 Очень рекомендую!

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E
Огромное спасибо Светлане за экскурсию! у нас было очень мало времени чтобы посмотреть достопримечательности, мы заранее не запланировали, Светлана очень быстро откликнулась, подстроила свой график под нас и все получилось!
Что
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особенно понравилось: Светлана интересно рассказывает о жизни в городе, дает полезные рекомендации. мы ездили на экскурсию с ребенком 4х лет, особенно ценно было что Светлана подстраивала программу дня под наши индивидуальные интересы и потребности. А еще - отношение как к гостям-друзьям, Светлана даже куртки для всех захватила, чтобы мы не замерзли в сильный ветер. Очень довольны этой экскурсией, будем рекомендовать друзьям и коллегам.

Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за тёплый отзыв.
Мне было очень приятно познакомиться с вашей семьёй и провести этот день вместе. Особенно рада,
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что удалось сделать экскурсию комфортной и интересной для вас и вашей Варвары.
Спасибо за доверие, добрые слова и рекомендации — это очень ценно для меня.
Буду счастлива снова увидеть вас в Кейптауне!

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С
Светлана, спасибо огромное за приятно проведенный день,оценили ваши организаторские способности,умения изменить Маршрут по погодным условиям. Честный взляд на сезонность,вариативность в подборе реально возможных вариантов экскурсий.
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за тёплые слова.
Мне очень приятно, что вы оценили мой подход и доверились изменениям маршрута из-за погоды. Для меня главное — чтобы путешествие оставило только приятные впечатления, независимо от обстоятельств.
Буду очень рада новым встречам в Кейптауне!
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Дарья
Понравился тур, в Кейптауне я была проездом только на выходные и хотелось получить максимум от одного дня. Узнала много нового о стране и, конечно, увидела все самые узнаваемые места (с моей точки зрения). Получила абсолютно то, что планировала:) Спасибо еще раз Светлане!
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