Кейптаун сложно понять по отдельным точкам — его сила в контрастах и маршрутах.
Мы проведём вас по самым выразительным местам полуострова: от пингвинов и мыса Доброй Надежды до дороги Чепмен-Пик. И конечно, расскажем об особенностях региона, природы и обычаев.
Мы проведём вас по самым выразительным местам полуострова: от пингвинов и мыса Доброй Надежды до дороги Чепмен-Пик. И конечно, расскажем об особенностях региона, природы и обычаев.
Описание экскурсии
8:30 — выезд и дорога к пингвинам
За 1–1,5 часа мы доедем до побережья. По дороге вы увидите, как город постепенно сменяется природными ландшафтами Капского полуострова.
10:00 — колония пингвинов на пляжах Боулдерс и Фокс
- Вы окажетесь рядом с африканскими пингвинами — на расстоянии вытянутой руки
- Понаблюдаете за их повседневной жизнью
- При желании искупаетесь на пляже
11:30 — Кейп-Пойнт и мыс Доброй Надежды
- Отправимся к юго-западной оконечности полуострова
- Поднимемся к маяку на Кейп-Пойнт — пешком или на фуникулёре
- Побываем на мысе Доброй Надежды
- Полюбуемся мощными океанскими панорамами и скалами
13:30 — обед
- Mожно попробовать мясо страуса на ферме
- Или выбрать ресторан с видом на океан
14:30 — дорога Чепмен-Пик
- Проедем по одной из самых живописных дорог мира. Серпантин вдоль океана открывает виды на бухты, скалы и город
- Сделаем несколько остановок, чтобы вы спокойно насладились пейзажами
15:30 — Хоут-Бей и морские котики
- Oтправимся на лодке к острову Дёйкер
- Понаблюдаем за морскими котиками в естественной среде
17:00–17:30 — возвращение в отель
По дороге мы подскажем, как лучше продолжить знакомство с городом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном Volvo V40 / Volkswagen Polo TSI (1–3 человека). Для большего количества гостей можем организовать минивэн — бронирование за 48 часов (+$250). В салоне для вас всегда есть питьевая вода. Детское кресло — по запросу
- Оплата — наличными в рэндах (доллары принимаются только нового образца). Возможна оплата в криптовалюте и переводом в рублях
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Пингвины — 245 рэндов с человека (~$13)
- Mыс Доброй Надежды — 515 рэндов с человека (~$27)
- Фуникулёр — 60 рэндов (~$3)
- Лодка к морским котикам (по желанию) — 130 рэндов (~$7)
- Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать в Кейптаун — город, который мы знаем и любим. Мы — команда лицензированных и сертифицированных гидов с многолетним опытом работы. Наша деятельность официально сертифицирована Департаментом по туризму ЮАР, а
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я только вернулась из Кейптауна и до сих пор под впечатлением от экскурсий с Светланой.
Во‑первых, я просто сидела и кайфовала. Светлана продумала всё до мелочей: никакой беготни, не было долгих
Во‑первых, я просто сидела и кайфовала. Светлана продумала всё до мелочей: никакой беготни, не было долгих
Светлана
Ответ организатора:
Анастасия, Большое спасибо за такие тёплые слова! Мне очень приятно, что вам понравилось путешествие и что Кейптаун оставил у вас яркие впечатления.
Буду рада снова встретить вас и открыть ещё больше красивых мест 🌿
Буду рада снова встретить вас и открыть ещё больше красивых мест 🌿
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И
Огромное спасибо Светлане за потрясающую экскурсию по Кейптауну 😍😍😍 Всё было организовано на высшем уровне.
Узнала много любопытных фактов о местных достопримечательностях, традициях и культуре. Маршрут был продуман до мелочей —
Узнала много любопытных фактов о местных достопримечательностях, традициях и культуре. Маршрут был продуман до мелочей —
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E
Огромное спасибо Светлане за экскурсию! у нас было очень мало времени чтобы посмотреть достопримечательности, мы заранее не запланировали, Светлана очень быстро откликнулась, подстроила свой график под нас и все получилось!
Что
Что
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за тёплый отзыв.
Мне было очень приятно познакомиться с вашей семьёй и провести этот день вместе. Особенно рада,
Мне было очень приятно познакомиться с вашей семьёй и провести этот день вместе. Особенно рада,
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С
Светлана, спасибо огромное за приятно проведенный день,оценили ваши организаторские способности,умения изменить Маршрут по погодным условиям. Честный взляд на сезонность,вариативность в подборе реально возможных вариантов экскурсий.
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за тёплые слова.
Мне очень приятно, что вы оценили мой подход и доверились изменениям маршрута из-за погоды. Для меня главное — чтобы путешествие оставило только приятные впечатления, независимо от обстоятельств.
Буду очень рада новым встречам в Кейптауне!
Мне очень приятно, что вы оценили мой подход и доверились изменениям маршрута из-за погоды. Для меня главное — чтобы путешествие оставило только приятные впечатления, независимо от обстоятельств.
Буду очень рада новым встречам в Кейптауне!
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Понравился тур, в Кейптауне я была проездом только на выходные и хотелось получить максимум от одного дня. Узнала много нового о стране и, конечно, увидела все самые узнаваемые места (с моей точки зрения). Получила абсолютно то, что планировала:) Спасибо еще раз Светлане!
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