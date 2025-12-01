Отправляемся в путешествие по самым живописным местам Кейптауна — от побережья Кампс-Бэй и дороги Чапманз Пик до мысa Доброй Надежды. Вы понаблюдаете за дикой природой и африканскими пингвинами, а также насладитесь панорамами океана.
Описание экскурсии
Бухта Дев (Maiden’s Cove, Camps Bay)
Первый остановочный пункт — один из самых живописных пляжей Кейптауна. Отсюда открываются лучшие виды на Столовую гору и горную гряду Двенадцать Апостолов.
Чапменс-Пик (Chapman’s Peak Drive)
Проедем по знаменитому горному серпантину вдоль скал и океана. Сделаем остановки на смотровых площадках, чтобы насладиться панорамами бухты Хаут-Бэй и побережья Атлантики.
Пингвины на пляже Болдерс (Boulder’s Beach)
Вы познакомитесь с обитателями одной из самых необычных колоний мира.
Мыс Доброй Надежды
Доберёмся до юго-западной точки Африканского континента. Здесь суша заканчивается и начинается бескрайний океан. Прогуляемся по самым живописным и малоизвестным локациям заповедника, поднимемся к маяку и насладимся моментом встречи двух океанов.
Примерный тайминг
- 10:00 — выезд из Кейптауна
- 10:30 — остановка на пляже Maiden’s Cove Camps Bay
- 11:00–11:30 — проезд по Chapman’s Peak Drive (остановки на смотровых площадках)
- 12:00–13:00 — колония пингвинов на Boulder’s Beach
- 13:30–17:00 — посещение мыса Доброй Надежды (маяк, крайняя точка, прогулка по заповеднику)
- 14:00 — обед или кофе-брейк
- 17:00–18:30 — возвращение в Кейптаун
Время может меняться в зависимости от погоды и дорожных условий.
Организационные детали
- Комфортабельный автомобиль Mitsubishi Xpander или Toyota Fortuner. В салоне — питьевая вода для каждого участника. По запросу предоставим детское кресло или бустер
- Экскурсию проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды (при необходимости — с переводом на английский язык)
Дополнительные расходы
- Вход в колонию пингвинов Boulder’s Beach — 245 ранд с человека (≈ $15)
- Вход в заповедник Мыс Доброй Надежды — 515 ранд с человека (≈ $30)
- Проезд по Chapman’s Peak Drive — 66 ранда за всю группу (≈ $4)
- Обед в ресторане или кафе — от $15 на человека
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктор — ваша команда гидов в Кейптауне
Провели экскурсии для 48 туристов
Я уже около 20 лет путешествую по Южной Африке. Постоянно живу в Кейптауне с семьёй. Мы переехали сюда из Москвы жить, учиться и работать около 4 лет назад. У меня два
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
1 дек 2025
Спасибо Виктору за прекрасную экскурсию! Рекомендую!
А
Алевтина
29 окт 2025
Поездка была потрясающая. Посетили очень красивые места, вкусно поели в атмосферном ресторанчике на причале лобстеров за 10$. Насладились видами и пейзажами по дороге. Виктор- очень приятный человек и прекрасный гид, внимательный и эрудированный. Категорически рекомендуем к посещению
