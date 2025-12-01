Отправляемся в путешествие по самым живописным местам Кейптауна — от побережья Кампс-Бэй и дороги Чапманз Пик до мысa Доброй Надежды. Вы понаблюдаете за дикой природой и африканскими пингвинами, а также насладитесь панорамами океана.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Бухта Дев (Maiden’s Cove, Camps Bay)

Первый остановочный пункт — один из самых живописных пляжей Кейптауна. Отсюда открываются лучшие виды на Столовую гору и горную гряду Двенадцать Апостолов.

Чапменс-Пик (Chapman’s Peak Drive)

Проедем по знаменитому горному серпантину вдоль скал и океана. Сделаем остановки на смотровых площадках, чтобы насладиться панорамами бухты Хаут-Бэй и побережья Атлантики.

Пингвины на пляже Болдерс (Boulder’s Beach)

Вы познакомитесь с обитателями одной из самых необычных колоний мира.

Мыс Доброй Надежды

Доберёмся до юго-западной точки Африканского континента. Здесь суша заканчивается и начинается бескрайний океан. Прогуляемся по самым живописным и малоизвестным локациям заповедника, поднимемся к маяку и насладимся моментом встречи двух океанов.

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Кейптауна

10:30 — остановка на пляже Maiden’s Cove Camps Bay

11:00–11:30 — проезд по Chapman’s Peak Drive (остановки на смотровых площадках)

12:00–13:00 — колония пингвинов на Boulder’s Beach

13:30–17:00 — посещение мыса Доброй Надежды (маяк, крайняя точка, прогулка по заповеднику)

14:00 — обед или кофе-брейк

17:00–18:30 — возвращение в Кейптаун

Время может меняться в зависимости от погоды и дорожных условий.

Организационные детали

Комфортабельный автомобиль Mitsubishi Xpander или Toyota Fortuner. В салоне — питьевая вода для каждого участника. По запросу предоставим детское кресло или бустер

Экскурсию проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды (при необходимости — с переводом на английский язык)

Дополнительные расходы