Из Кейптауна - к пингвинам и мысу Доброй Надежды

Проехать по серпантину Чапменс-Пик и увидеть легендарное место, где встречаются два океана
Отправляемся в путешествие по самым живописным местам Кейптауна — от побережья Кампс-Бэй и дороги Чапманз Пик до мысa Доброй Надежды. Вы понаблюдаете за дикой природой и африканскими пингвинами, а также насладитесь панорамами океана.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Бухта Дев (Maiden’s Cove, Camps Bay)

Первый остановочный пункт — один из самых живописных пляжей Кейптауна. Отсюда открываются лучшие виды на Столовую гору и горную гряду Двенадцать Апостолов.

Чапменс-Пик (Chapman’s Peak Drive)

Проедем по знаменитому горному серпантину вдоль скал и океана. Сделаем остановки на смотровых площадках, чтобы насладиться панорамами бухты Хаут-Бэй и побережья Атлантики.

Пингвины на пляже Болдерс (Boulder’s Beach)

Вы познакомитесь с обитателями одной из самых необычных колоний мира.

Мыс Доброй Надежды

Доберёмся до юго-западной точки Африканского континента. Здесь суша заканчивается и начинается бескрайний океан. Прогуляемся по самым живописным и малоизвестным локациям заповедника, поднимемся к маяку и насладимся моментом встречи двух океанов.

Примерный тайминг

  • 10:00 — выезд из Кейптауна
  • 10:30 — остановка на пляже Maiden’s Cove Camps Bay
  • 11:00–11:30 — проезд по Chapman’s Peak Drive (остановки на смотровых площадках)
  • 12:00–13:00 — колония пингвинов на Boulder’s Beach
  • 13:30–17:00 — посещение мыса Доброй Надежды (маяк, крайняя точка, прогулка по заповеднику)
  • 14:00 — обед или кофе-брейк
  • 17:00–18:30 — возвращение в Кейптаун

Время может меняться в зависимости от погоды и дорожных условий.

Организационные детали

  • Комфортабельный автомобиль Mitsubishi Xpander или Toyota Fortuner. В салоне — питьевая вода для каждого участника. По запросу предоставим детское кресло или бустер
  • Экскурсию проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды (при необходимости — с переводом на английский язык)

Дополнительные расходы

  • Вход в колонию пингвинов Boulder’s Beach — 245 ранд с человека (≈ $15)
  • Вход в заповедник Мыс Доброй Надежды — 515 ранд с человека (≈ $30)
  • Проезд по Chapman’s Peak Drive — 66 ранда за всю группу (≈ $4)
  • Обед в ресторане или кафе — от $15 на человека

Ответы на вопросы

Экскурсия длится около 8 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Кейптауне
Провели экскурсии для 48 туристов
Я уже около 20 лет путешествую по Южной Африке. Постоянно живу в Кейптауне с семьёй. Мы переехали сюда из Москвы жить, учиться и работать около 4 лет назад. У меня два
читать дальше

образования — высшее юридическое и профессиональное тур. гида. C удовольствием проведу для вас экскурсию по самым красивым и запоминающимся местам Кейптауна, Стелленбоша, Франшхука, Саймонс-Тауна, расскажу, куда ещё здесь стоит съездить. Вместе с командой опытных гидов мы расскажем вам об истории и традициях, существующих в Южной Африке, о сменяющихся эпохах, о становлении независимого государства, о том, чего стоил ЮАР уход от эпохи апартеида. И конечно же, поговорим с вами о современной жизни Кейптауна, о том, чем живёт этот город на краю Света сегодня.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Вячеслав
1 дек 2025
Спасибо Виктору за прекрасную экскурсию! Рекомендую!
А
Алевтина
29 окт 2025
Поездка была потрясающая. Посетили очень красивые места, вкусно поели в атмосферном ресторанчике на причале лобстеров за 10$. Насладились видами и пейзажами по дороге. Виктор- очень приятный человек и прекрасный гид, внимательный и эрудированный. Категорически рекомендуем к посещению
