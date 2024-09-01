Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Кейптаун - удивительный город контрастов.
За один день можно увидеть престижные районы и бедные гетто, подниматься на Столовую гору и прогуливаться по виноградникам.
Экскурсия включает посещение центра города, района Бо-Каап с его читать дальше
цветными домиками, поездку в Хаут-Бэй, где можно пообщаться с местными жителями, и дегустацию вин в Констанции. Услуги гида и трансфер включены, дополнительные расходы на экскурсии оплачиваются отдельно. Это уникальная возможность увидеть настоящую жизнь Кейптауна и понять его атмосферу
Мы поднимемся на неё по канатной дороге. На вершине прогуляемся по пешеходным тропам. С панорамных площадок вам откроются виды на Кейптаун и Атлантический океан.
Центр Кейптауна и Бо-Каап
Спустимся «с небес» и вернёмся в город. Пройдём по его центру и поговорим о самых тяжёлых временах в истории города и страны в целом — режиме апартеида. Заглянем в район цветных домиков — Бо-Каап.
Район Хаут-Бэй
После обеда проедем через престижные районы Атлантического побережья и направимся в Хаут-Бэй. Опытный проводник познакомит вас с жизнью тауншипа (гетто). Вы увидите повседневную жизнь местных, заглянете в дома и на рынки, поговорите с жителями. Эта часть экскурсии обычно вызывает у наших гостей сильный эмоциональный отклик и помогает лучше понять атмосферу Кейптауна.
Винодельня района Констанция
И опять контраст! В завершении дня мы снова поднимемся выше, насладимся видовыми точками и познакомимся с изысканными винами на дегустации. Даже если вы не пьёте вино, сможете просто погулять и расслабиться в окружении живописных виноградников.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Audi Q3 или Honda CR-V
Дополнительно оплачиваются экскурсия по винодельне — 100–120 рендов за чел., подъём на Столовую гору — 400 рендов за чел., прогулка с проводником по тауншипу — 500 рендов за чел.
По желанию экскурсию можно дополнить или заменить подъём на Столовую гору полётом на вертолёте. Стоимость зависит от длительности полёта
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Кейптауне
Провели экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Константин и я веду самый популярный среди русского комьюнити в ЮАР телеграм канал. Я собрал команду гидов, влюблённых в ЮАР, которые постоянно исследуют страну и, несмотря на годы читать дальше
жизни тут, до сих пор жадно узнают у местных жителей про всё, что связано с ней. Заботливы с клиентами, а если нам кто-то нравится, то и бесплатно покажем-расскажем. Это наша страсть!