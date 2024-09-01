🌍 Контрасты города за один день 🏞 Подъём на Столовую гору 🏘 Прогулка по Бо-Каап 🏚 Посещение гетто Хаут-Бэй 🍷 Дегустация вин в Констанции 🚗 Услуги гида и трансфер включены

Кейптаун - удивительный город контрастов.За один день можно увидеть престижные районы и бедные гетто, подниматься на Столовую гору и прогуливаться по виноградникам.Экскурсия включает посещение центра города, района Бо-Каап с его

цветными домиками, поездку в Хаут-Бэй, где можно пообщаться с местными жителями, и дегустацию вин в Констанции. Услуги гида и трансфер включены, дополнительные расходы на экскурсии оплачиваются отдельно. Это уникальная возможность увидеть настоящую жизнь Кейптауна и понять его атмосферу

Описание экскурсии

Столовая гора

Мы поднимемся на неё по канатной дороге. На вершине прогуляемся по пешеходным тропам. С панорамных площадок вам откроются виды на Кейптаун и Атлантический океан.

Центр Кейптауна и Бо-Каап

Спустимся «с небес» и вернёмся в город. Пройдём по его центру и поговорим о самых тяжёлых временах в истории города и страны в целом — режиме апартеида. Заглянем в район цветных домиков — Бо-Каап.

Район Хаут-Бэй

После обеда проедем через престижные районы Атлантического побережья и направимся в Хаут-Бэй. Опытный проводник познакомит вас с жизнью тауншипа (гетто). Вы увидите повседневную жизнь местных, заглянете в дома и на рынки, поговорите с жителями. Эта часть экскурсии обычно вызывает у наших гостей сильный эмоциональный отклик и помогает лучше понять атмосферу Кейптауна.

Винодельня района Констанция

И опять контраст! В завершении дня мы снова поднимемся выше, насладимся видовыми точками и познакомимся с изысканными винами на дегустации. Даже если вы не пьёте вино, сможете просто погулять и расслабиться в окружении живописных виноградников.

Организационные детали