Кейптаун: город между небом и землёй

Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Кейптаун - удивительный город контрастов.

За один день можно увидеть престижные районы и бедные гетто, подниматься на Столовую гору и прогуливаться по виноградникам.

Экскурсия включает посещение центра города, района Бо-Каап с его
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цветными домиками, поездку в Хаут-Бэй, где можно пообщаться с местными жителями, и дегустацию вин в Констанции. Услуги гида и трансфер включены, дополнительные расходы на экскурсии оплачиваются отдельно. Это уникальная возможность увидеть настоящую жизнь Кейптауна и понять его атмосферу

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Контрасты города за один день
  • 🏞 Подъём на Столовую гору
  • 🏘 Прогулка по Бо-Каап
  • 🏚 Посещение гетто Хаут-Бэй
  • 🍷 Дегустация вин в Констанции
  • 🚗 Услуги гида и трансфер включены
    • Кейптаун: город между небом и землёй
    Кейптаун: город между небом и землёй
    Кейптаун: город между небом и землёй
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Столовая гора
  • Бо-Каап
  • Хаут-Бэй
  • Винодельня района Констанция

    • Описание экскурсии

    Столовая гора

    Мы поднимемся на неё по канатной дороге. На вершине прогуляемся по пешеходным тропам. С панорамных площадок вам откроются виды на Кейптаун и Атлантический океан.

    Центр Кейптауна и Бо-Каап

    Спустимся «с небес» и вернёмся в город. Пройдём по его центру и поговорим о самых тяжёлых временах в истории города и страны в целом — режиме апартеида. Заглянем в район цветных домиков — Бо-Каап.

    Район Хаут-Бэй

    После обеда проедем через престижные районы Атлантического побережья и направимся в Хаут-Бэй. Опытный проводник познакомит вас с жизнью тауншипа (гетто). Вы увидите повседневную жизнь местных, заглянете в дома и на рынки, поговорите с жителями. Эта часть экскурсии обычно вызывает у наших гостей сильный эмоциональный отклик и помогает лучше понять атмосферу Кейптауна.

    Винодельня района Констанция

    И опять контраст! В завершении дня мы снова поднимемся выше, насладимся видовыми точками и познакомимся с изысканными винами на дегустации. Даже если вы не пьёте вино, сможете просто погулять и расслабиться в окружении живописных виноградников.

    Организационные детали

    • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Audi Q3 или Honda CR-V
    • Дополнительно оплачиваются экскурсия по винодельне — 100–120 рендов за чел., подъём на Столовую гору — 400 рендов за чел., прогулка с проводником по тауншипу — 500 рендов за чел.
    • По желанию экскурсию можно дополнить или заменить подъём на Столовую гору полётом на вертолёте. Стоимость зависит от длительности полёта
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 9 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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