Экскурсии выходного дня в Кейптауне

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кейптауне на русском языке, цены от €328, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия на мыс Доброй Надежды и пляж Болдерс
Погрузитесь в атмосферу легендарного мыса Доброй Надежды, насладитесь видами двух океанов и познакомьтесь с морскими котиками и африканскими пингвинами
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 3 чел.
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, знакомство с местной жизнью и легендарный мыс Доброй Надежды ждут вас
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
от 380 за всё до 3 чел.
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Погрузитесь в мир дикой природы Южной Африки. Погладьте гепардов, наблюдайте за китами и дельфинами, а также посмотрите на пингвинов в их естественной среде
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
385328 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 ноября 2023
    К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
    Добрый день, экскурсия прошла замечательно! Считаю что нужно брать такие экскурсии т к можно сразу оценить красоты страны! Я увидела
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    прекрасную природу, тюленей, дельфинов была очень счастлива! Олег был очень корректен, рассказал о жизни в кейптауне, вообщем мне не жалко потраченных денег)))

  • М
    Марк
    3 ноября 2023
    Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
    Большое спасибо Юле за чудесную экскурсию
  • Р
    Роман
    27 апреля 2023
    К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
    Ольга, спасибо Вам огромное за ваш профессионализм в своем деле. Моим туристам очень все понравилось, остались довольными, не смотря на то, что вы рекомендовали не соединять экскурсию с посещением столовой горы. Все прошло великолепно, еще раз вам спасибо!!!
  • А
    Александр
    22 января 2023
    Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
    Замечательная поездка! Юрий в этот день улетал, но договорился с Олегом, который и провел экскурсию. Олег очень разносторонний и знающий
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    человек, давно живет в ЮАР, отличный рассказчик. И сам мыс, и виды с него потрясающие. Побывали везде, где хотели, в том числе успели спуститься на пляж Диаша и "омыть ноги" в его волнах. Очень рекомендую всем.

  • И
    Ирина
    15 января 2023
    Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
    Юра - прекрасный организатор, аккуратный водитель, деликатный собеседник. Давно живет в ЮАР, любит и знает эту страну. Сервисная составляющая и безопасность тоже были на высоте! Комфорт и приятное послевкусие после активного дня вам будут обеспечены! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «На выходные»

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  1. Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
  2. К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
  3. Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в июле 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 328 до 380 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 11 ⭐ отзывов, цены от €328. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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