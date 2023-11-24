Добрый день, экскурсия прошла замечательно! Считаю что нужно брать такие экскурсии т к можно сразу оценить красоты страны! Я увидела

прекрасную природу, тюленей, дельфинов была очень счастлива! Олег был очень корректен, рассказал о жизни в кейптауне, вообщем мне не жалко потраченных денег)))

Р Роман

Ольга, спасибо Вам огромное за ваш профессионализм в своем деле. Моим туристам очень все понравилось, остались довольными, не смотря на то, что вы рекомендовали не соединять экскурсию с посещением столовой горы. Все прошло великолепно, еще раз вам спасибо!!!