1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия на мыс Доброй Надежды и пляж Болдерс
Погрузитесь в атмосферу легендарного мыса Доброй Надежды, насладитесь видами двух океанов и познакомьтесь с морскими котиками и африканскими пингвинами
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, знакомство с местной жизнью и легендарный мыс Доброй Надежды ждут вас
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
от €380 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Погрузитесь в мир дикой природы Южной Африки. Погладьте гепардов, наблюдайте за китами и дельфинами, а также посмотрите на пингвинов в их естественной среде
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
385€328 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 ноября 2023Добрый день, экскурсия прошла замечательно! Считаю что нужно брать такие экскурсии т к можно сразу оценить красоты страны! Я увидела
- ММарк3 ноября 2023Большое спасибо Юле за чудесную экскурсию
- РРоман27 апреля 2023Ольга, спасибо Вам огромное за ваш профессионализм в своем деле. Моим туристам очень все понравилось, остались довольными, не смотря на то, что вы рекомендовали не соединять экскурсию с посещением столовой горы. Все прошло великолепно, еще раз вам спасибо!!!
- ААлександр22 января 2023Замечательная поездка! Юрий в этот день улетал, но договорился с Олегом, который и провел экскурсию. Олег очень разносторонний и знающий
- ИИрина15 января 2023Юра - прекрасный организатор, аккуратный водитель, деликатный собеседник. Давно живет в ЮАР, любит и знает эту страну. Сервисная составляющая и безопасность тоже были на высоте! Комфорт и приятное послевкусие после активного дня вам будут обеспечены! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «На выходные»
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