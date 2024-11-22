Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне

Путешествие по винодельческим маршрутам Кейптауна. Дегустации, Столовая гора и Сигнальный холм - все это в одном дне! Подходит для ценителей вина и природы
В Кейптауне только и разговоров, что о Столовой горе и местном вине. Это путешествие совмещает два символа региона: винодельни и природные красоты.

На маршруте вас ждут дегустации в De Grendel и
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Klein Roosboom, обед в D’Aria и захватывающие виды со Столовой горы и Сигнального холма. Опытный гид расскажет о секретах местных вин и истории виноделия ЮАР. Все трансферы включены, а гид поможет с переводом на винодельнях

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустации в лучших винодельнях
  • 🌄 Виды со Столовой горы
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 📜 История виноделия ЮАР
  • 👨‍🏫 Опытный гид и переводчик
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне

Что можно увидеть

  • De Grendel wine
  • Klein Roosboom
  • D’Aria
  • Столовая гора
  • Сигнальный холм

Описание экскурсии

De Grendel wine и Klein Roosboom

Винные жемчужины нашего маршрута. На первой остановке вас ожидают два комплементарных винных сета. А чтобы попробовать вино в Klein Roosboom, вы спуститесь в пещеру.

D’Aria

Уютная винодельня ведёт свою историю с 1698 года. Здесь вы пообедаете и посетите ещё одну дегустацию.

Столовая гора

Вы подниметесь на одно из Семи природных чудес света на фуникулёре. На прогулке по плато гид расскажет, как появилась Столовая гора и почему она плоская. Вы увидите головокружительную панораму Кейптауна и рассмотрите город со всех сторон.

Сигнальный холм (Сигнал-Хилл)

А в финале путешествия вы ещё раз насладитесь видом окрестностей — теперь уже со смотровой площадки Сигнального холма.

В этот день с вами будет опытный гид, который поделится секретами лучших местных вин. Вы обсудите историю развития виноделия в ЮАР и различные сорта винограда. И разберётесь, в чём особенности каждой винодельни на маршруте.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (Volkswagen Polo, Mitsubishi Xpander или аналогичном), услуги гида и переводчика с английского языка (сомелье в винодельнях говорят по-английски, мы будем вам переводить, если потребуется), бутылки с водой в машине, 2 комплементарных винных тестирования на винодельне De Grendel
  • Экскурсию для вас проведу я либо другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Винные дегустации: Klein Roosboom и D’Aria — по $5–10 на человека в каждой винодельне, сырные или мясные тарелки — $10–20
  • Обед оплачивается самостоятельно
  • Входные билеты на Столовую гору для гостей и гида — $25 с человека
Остались вопросы?

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Игтр
22 ноя 2024
Спасибо Назар. В Стеленбоше мы уже были, винные фермы в ЮАР оказались не хуже чем в той же Тоскане. Захотелось еще раз скататься поближе к Кейптауну. И мы не разочаровались.
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Вид с первой винодельни на Столовую гору конечно ВАУ. В общем съездили не хуже чем на винном поезде. Назар знает хорошо город, дал много дельных советов что еще тут посмотреть в оставшиеся дни.
Игорь Трегубов.

Михаил
21 ноя 2024
Назар провел для нас отличную экскурсию. Очень общительный и позитивный гид. Забрал нас из отеля и вернул обратно после экскурсии. Реализовал все наши запросы. Мы очень хотели попробовать местные вина.
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А с местными сырами и потрясающими видами, это оказалось просто фантастично. Ни где ни чего не ждали, всё было для нас забронировано за ранее. Это очень приятно. Получили бесплатные винные тестирования в ДеГрендель, (оказывается это входит в стоимость экскурсии)
Очень понравилась винная ферма с пещерами. Назар рассказал нам историю образования этих пещер. Очень необычное место.
Поднялись на Столовую гору после обеда. И после поехали на Сигнальный холм на машине. Очень сильное впечатление осталось от винных ферм и дегустаций. Но и горы тоже очень понравились. Рекомендую всем Назара и эту экскурсию.

Назар провел для нас отличную экскурсию. Очень общительный и позитивный гид. Забрал нас из отеля иНазар провел для нас отличную экскурсию. Очень общительный и позитивный гид. Забрал нас из отеля иНазар провел для нас отличную экскурсию. Очень общительный и позитивный гид. Забрал нас из отеля и

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