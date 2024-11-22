В Кейптауне только и разговоров, что о Столовой горе и местном вине. Это путешествие совмещает два символа региона: винодельни и природные красоты.На маршруте вас ждут дегустации в De Grendel и

Klein Roosboom, обед в D’Aria и захватывающие виды со Столовой горы и Сигнального холма. Опытный гид расскажет о секретах местных вин и истории виноделия ЮАР. Все трансферы включены, а гид поможет с переводом на винодельнях

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии

De Grendel wine и Klein Roosboom

Винные жемчужины нашего маршрута. На первой остановке вас ожидают два комплементарных винных сета. А чтобы попробовать вино в Klein Roosboom, вы спуститесь в пещеру.

D’Aria

Уютная винодельня ведёт свою историю с 1698 года. Здесь вы пообедаете и посетите ещё одну дегустацию.

Столовая гора

Вы подниметесь на одно из Семи природных чудес света на фуникулёре. На прогулке по плато гид расскажет, как появилась Столовая гора и почему она плоская. Вы увидите головокружительную панораму Кейптауна и рассмотрите город со всех сторон.

Сигнальный холм (Сигнал-Хилл)

А в финале путешествия вы ещё раз насладитесь видом окрестностей — теперь уже со смотровой площадки Сигнального холма.

В этот день с вами будет опытный гид, который поделится секретами лучших местных вин. Вы обсудите историю развития виноделия в ЮАР и различные сорта винограда. И разберётесь, в чём особенности каждой винодельни на маршруте.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (Volkswagen Polo, Mitsubishi Xpander или аналогичном), услуги гида и переводчика с английского языка (сомелье в винодельнях говорят по-английски, мы будем вам переводить, если потребуется), бутылки с водой в машине, 2 комплементарных винных тестирования на винодельне De Grendel

Экскурсию для вас проведу я либо другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы