На маршруте вас ждут дегустации в De Grendel и
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустации в лучших винодельнях
- 🌄 Виды со Столовой горы
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 📜 История виноделия ЮАР
- 👨🏫 Опытный гид и переводчик
Что можно увидеть
- De Grendel wine
- Klein Roosboom
- D’Aria
- Столовая гора
- Сигнальный холм
Описание экскурсии
De Grendel wine и Klein Roosboom
Винные жемчужины нашего маршрута. На первой остановке вас ожидают два комплементарных винных сета. А чтобы попробовать вино в Klein Roosboom, вы спуститесь в пещеру.
D’Aria
Уютная винодельня ведёт свою историю с 1698 года. Здесь вы пообедаете и посетите ещё одну дегустацию.
Столовая гора
Вы подниметесь на одно из Семи природных чудес света на фуникулёре. На прогулке по плато гид расскажет, как появилась Столовая гора и почему она плоская. Вы увидите головокружительную панораму Кейптауна и рассмотрите город со всех сторон.
Сигнальный холм (Сигнал-Хилл)
А в финале путешествия вы ещё раз насладитесь видом окрестностей — теперь уже со смотровой площадки Сигнального холма.
В этот день с вами будет опытный гид, который поделится секретами лучших местных вин. Вы обсудите историю развития виноделия в ЮАР и различные сорта винограда. И разберётесь, в чём особенности каждой винодельни на маршруте.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (Volkswagen Polo, Mitsubishi Xpander или аналогичном), услуги гида и переводчика с английского языка (сомелье в винодельнях говорят по-английски, мы будем вам переводить, если потребуется), бутылки с водой в машине, 2 комплементарных винных тестирования на винодельне De Grendel
- Экскурсию для вас проведу я либо другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Винные дегустации: Klein Roosboom и D’Aria — по $5–10 на человека в каждой винодельне, сырные или мясные тарелки — $10–20
- Обед оплачивается самостоятельно
- Входные билеты на Столовую гору для гостей и гида — $25 с человека