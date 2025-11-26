Виза: оформляется в аэропорту прилёта либо дистанционно (помогаем с оформлением).

Валюта: южноафриканский ранд; также принимаются доллары нового образца и евро. Работают карты Visa, Mastercard, American Express и JCB.

Электропитание: рекомендуется взять универсальный переходник (продаются в аэропорту и в большинстве отелей).

Безопасность: рекомендуется носить деньги на карте или иметь небольшую сумму наличными; избегать одиночных прогулок, особенно в тёмное время суток.

Передвижение: для личных поездок лучше использовать такси или трансфер (в ЮАР работает Uber).

Питание. Включены завтраки в отелях. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн или туристический автобус (в зависимости от размера группы).

Возраст участников. 7-65.

Уровень сложности. Тур активный, с прогулками по локациям. Все перемещения между городами и сафари проходят на автомобиле. Подходит участникам без специальной подготовки.

Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.