Начнём в Кейптауне: поднимемся на вершину Столовой горы и прогуляемся по ярким улочкам
Описание тура
Организационные детали
Виза: оформляется в аэропорту прилёта либо дистанционно (помогаем с оформлением).
Валюта: южноафриканский ранд; также принимаются доллары нового образца и евро. Работают карты Visa, Mastercard, American Express и JCB.
Электропитание: рекомендуется взять универсальный переходник (продаются в аэропорту и в большинстве отелей).
Безопасность: рекомендуется носить деньги на карте или иметь небольшую сумму наличными; избегать одиночных прогулок, особенно в тёмное время суток.
Передвижение: для личных поездок лучше использовать такси или трансфер (в ЮАР работает Uber).
Питание. Включены завтраки в отелях. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн или туристический автобус (в зависимости от размера группы).
Возраст участников. 7-65.
Уровень сложности. Тур активный, с прогулками по локациям. Все перемещения между городами и сафари проходят на автомобиле. Подходит участникам без специальной подготовки.
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Прибытие в Кейптаун: Столовая гора, район Бо-Каап и Camp’s Bay
По прибытии разместимся в отеле. Во второй половине дня отправимся на знаменитую Столовую гору, с которой открываются панорамные виды на город и побережье. Прогуляемся по ярким улочкам района Бо-Каап, известного разноцветными домами и колоритной атмосферой. Завершим день на обзорной площадке Camp’s Bay, где океан встречается с горными пиками.
Ночёвка в отеле.
Мыс Доброй Надежды, пляж Боулдерс и Chapman’s Peak Drive
После завтрака нас ждёт поездка по одному из самых живописных маршрутов Южной Африки. Мы посетим мыс Доброй Надежды, прогуляемся среди африканских пингвинов в колонии на пляже Боулдерс и проедем по знаменитой дороге Chapman’s Peak Drive, известной своими головокружительными видами на океан.
Возвращение в Кейптаун и ночь в отеле.
Херманус
После завтрака переедем в Херманус — уютный прибрежный город. По прибытии разместимся в отеле. Оставшееся время можно посвятить отдыху или прогулке по набережной.
Ночёвка в Херманусе.
Переезд в сафари-парк
После завтрака отправимся в новый регион. Дорога займёт 5–6 часов и позволит увидеть, как пейзажи океанского побережья сменяются просторной африканской саванной. По прибытии разместимся в лодже (или в городе Мосселбай), после чего отправимся на вечернее сафари. Это шанс встретить легендарную «Большую пятёрку» — слонов, львов, буйволов, носорогов и леопардов.
Ночёвка в сафари-лодже.
Утреннее сафари и переезд в Стелленбош
Рано утром, по желанию, можно будет отправиться на сафари и увидеть, как просыпается саванна. После завтрака — переезд в Стелленбош — центр винодельческой культуры Южной Африки. Путь займёт 3–4 часа, а за окном будут сменяться холмы, виноградники и живописные долины. По прибытии — размещение и свободное время для прогулки по городу или отдыха в отеле.
Ночёвка в Стелленбоше.
Винодельни Стелленбоша
Сегодня отправимся на экскурсию по лучшим винодельням региона. Прогуляемся среди виноградников, узнаем о тонкостях производства и продегустируем вина — от лёгких белых до насыщенных красных сортов. Вино здесь — не просто напиток, а важная часть местной культуры.
Ночёвка в Стелленбоше.
Возвращение в Кейптаун
Завтрак в отеле и переезд в Кейптаун. После прибытия — свободное время для прогулок, шопинга или отдыха в любимом кафе. По желанию можно выбрать дополнительные развлечения: аренду винтажных спорткаров Freedom Cobra или полёт на вертолёте над городом.
Окончание тура
После завтрака — трансфер в аэропорт в удобное для вас время. Если захочется задержаться в Кейптауне, мы продлим бронирование отеля, чтобы вы могли завершить путешествие в комфортном ритме.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер по маршруту
- Помощь с оформлением визы
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Винная дегустация
Что не входит в цену
- Перелёт до Кейптауна и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Страховка
- Дополнительные развлечения в 7-й день