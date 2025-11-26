Мои заказы

Флора, фауна и вкусы ЮАР: путешествие по знаковым уголкам республики с комфортом в мини-группе

Попробовать вино в Стелленбоше, подняться на мыс Доброй Надежды и увидеть красочный Бо-Каап
Вас ждёт насыщенное путешествие по Южной Африке, где каждый день мы будем исследовать новые грани этой удивительной страны.

Начнём в Кейптауне: поднимемся на вершину Столовой горы и прогуляемся по ярким улочкам
района Бо-Каап, откуда откроются панорамы океана и гор.

На мысе Доброй Надежды вы увидите величие южного побережья, а на пляже Боулдерс — колонию африканских пингвинов. Дорога Chapman’s Peak Drive подарит виды, которыми славится республика.

В Херманусе сможем понаблюдать за китами, а затем отправимся в сафари-парк, чтобы увидеть местных обитателей.

Финал путешествия — в винодельческом регионе Стелленбош: вы прогуляетесь среди виноградников, узнаете секреты производства и продегустируете местные вина. А жить будем в отелях 4-5*.

Описание тура

Организационные детали

Виза: оформляется в аэропорту прилёта либо дистанционно (помогаем с оформлением).
Валюта: южноафриканский ранд; также принимаются доллары нового образца и евро. Работают карты Visa, Mastercard, American Express и JCB.
Электропитание: рекомендуется взять универсальный переходник (продаются в аэропорту и в большинстве отелей).
Безопасность: рекомендуется носить деньги на карте или иметь небольшую сумму наличными; избегать одиночных прогулок, особенно в тёмное время суток.
Передвижение: для личных поездок лучше использовать такси или трансфер (в ЮАР работает Uber).

Питание. Включены завтраки в отелях. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн или туристический автобус (в зависимости от размера группы).

Возраст участников. 7-65.

Виза. Оформляется в аэропорту либо дистанционно (помогаем с оформлением).

Уровень сложности. Тур активный, с прогулками по локациям. Все перемещения между городами и сафари проходят на автомобиле. Подходит участникам без специальной подготовки.

Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Кейптаун: Столовая гора, район Бо-Каап и Camp’s Bay

По прибытии разместимся в отеле. Во второй половине дня отправимся на знаменитую Столовую гору, с которой открываются панорамные виды на город и побережье. Прогуляемся по ярким улочкам района Бо-Каап, известного разноцветными домами и колоритной атмосферой. Завершим день на обзорной площадке Camp’s Bay, где океан встречается с горными пиками.

Ночёвка в отеле.

2 день

Мыс Доброй Надежды, пляж Боулдерс и Chapman’s Peak Drive

После завтрака нас ждёт поездка по одному из самых живописных маршрутов Южной Африки. Мы посетим мыс Доброй Надежды, прогуляемся среди африканских пингвинов в колонии на пляже Боулдерс и проедем по знаменитой дороге Chapman’s Peak Drive, известной своими головокружительными видами на океан.

Возвращение в Кейптаун и ночь в отеле.

3 день

Херманус

После завтрака переедем в Херманус — уютный прибрежный город. По прибытии разместимся в отеле. Оставшееся время можно посвятить отдыху или прогулке по набережной.

Ночёвка в Херманусе.

4 день

Переезд в сафари-парк

После завтрака отправимся в новый регион. Дорога займёт 5–6 часов и позволит увидеть, как пейзажи океанского побережья сменяются просторной африканской саванной. По прибытии разместимся в лодже (или в городе Мосселбай), после чего отправимся на вечернее сафари. Это шанс встретить легендарную «Большую пятёрку» — слонов, львов, буйволов, носорогов и леопардов.

Ночёвка в сафари-лодже.

5 день

Утреннее сафари и переезд в Стелленбош

Рано утром, по желанию, можно будет отправиться на сафари и увидеть, как просыпается саванна. После завтрака — переезд в Стелленбош — центр винодельческой культуры Южной Африки. Путь займёт 3–4 часа, а за окном будут сменяться холмы, виноградники и живописные долины. По прибытии — размещение и свободное время для прогулки по городу или отдыха в отеле.

Ночёвка в Стелленбоше.

6 день

Винодельни Стелленбоша

Сегодня отправимся на экскурсию по лучшим винодельням региона. Прогуляемся среди виноградников, узнаем о тонкостях производства и продегустируем вина — от лёгких белых до насыщенных красных сортов. Вино здесь — не просто напиток, а важная часть местной культуры.

Ночёвка в Стелленбоше.

7 день

Возвращение в Кейптаун

Завтрак в отеле и переезд в Кейптаун. После прибытия — свободное время для прогулок, шопинга или отдыха в любимом кафе. По желанию можно выбрать дополнительные развлечения: аренду винтажных спорткаров Freedom Cobra или полёт на вертолёте над городом.

8 день

Окончание тура

После завтрака — трансфер в аэропорт в удобное для вас время. Если захочется задержаться в Кейптауне, мы продлим бронирование отеля, чтобы вы могли завершить путешествие в комфортном ритме.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€3600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Помощь с оформлением визы
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Винная дегустация
Что не входит в цену
  • Перелёт до Кейптауна и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Страховка
  • Дополнительные развлечения в 7-й день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кейптаун, точное место - по договорённости, 8:30
Завершение: Кейптаун, точное место - по договорённости, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Кейптауне
Я – Евгения. Моя история – это история смелого поворота на 180 градусов, совершенного когда за плечами уже был солидный багаж – почти 40 лет жизни в суровом, но безумно
родном Хабаровском крае и карьера в юриспруденции. Казалось бы, фундамент надежен, путь предсказуем. Но… Однажды случилось ПУТЕШЕСТВИЕ. Не просто тур, а погружение. То самое, что переворачивает мир с ног на голову. Я поняла: мир огромен, а жизнь – одна. И выбрала ЖИЗНЬ во всем ее многообразии. Я встретила родственную душу, человека посвятившего путешествиям всю жизнь и профессию – свою теперь уже подругу и надежного партнера Анастасию. Две женщины, два опыта, одна идея: создавать авторские туры, которые открывают сердца, страны, и самих путешественников. Мы понимаем, что ищет душа уставшего горожанина, что вдохновляет искателя приключений, что тревожит того, кто едет впервые. Наши маршруты – это диалог с культурой, природой и самим собой. Добро пожаловать в наши авторские туры. Здесь начинается ваша новая глава.

