Винные туры в Кейптауне

Найдено 3 тура в категории «Винные туры» в Кейптауне на русском языке, цены от $1 800. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Увидеть мыс Доброй Надежды, продегустировать местное вино и отправиться в сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
«На ужин можно попробовать местные деликатесы: устрицы, стейки из антилоп и южноафриканское вино»
8 сен в 12:00
$1 950 за человека
Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
Увидеть пингвинов, побывать на краю света, где сливаются океаны, и попробовать местное вино
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
«А ещё продегустируем местное вино в «самом французском» регионе ЮАР и сможем попробовать свежих устриц (за доплату)»
6 окт в 14:00
19 апр в 08:00
$2 960 за человека
Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй надежды, устроить пикник у океана и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
«Будем отдыхать, кататься на яхте, дегустировать местное вино и любоваться потрясающими африканскими пейзажами»
27 окт в 08:00
10 ноя в 08:00
$1 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    26 марта 2024
    Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
    Путешествие просто супер! Маршрут, компания, организация экскурсий - все порадовало. Все гармонично, из программы ничего бы не убрала. Трудно не было!
  • Д
    Диана
    15 марта 2024
    Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
    Я в восторге от поездки, чувствую, что вернусь еще! Понравилась страна дружелюбная (если не заходить в черные районы и особенно
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    в темное время суток), красивая и необычная природа, животные. Нет всяких тараканов и букашек, если сравнивать с Азией.. Я всем довольна, особенно пингвинами. Проживание очень достойное, завтраки вкусные и насыщенные!

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Винные туры»

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  1. Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
  2. Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
  3. Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности
Сколько стоит тур в Кейптауне в июне 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "Винные туры" можно забронировать 3 тура от 1 800 до 2 960. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Винные туры», 2 ⭐ отзыва, цены от $1800. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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