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Авторский тур
7 дней
Африканский трип с винодельнями, пингвинами и морскими котиками
Увидеть мыс Доброй Надежды, продегустировать местное вино и отправиться в сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
«На ужин можно попробовать местные деликатесы: устрицы, стейки из антилоп и южноафриканское вино»
8 сен в 12:00
$1 950 за человека
Авторский тур
11 дней
Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
Увидеть пингвинов, побывать на краю света, где сливаются океаны, и попробовать местное вино
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
«А ещё продегустируем местное вино в «самом французском» регионе ЮАР и сможем попробовать свежих устриц (за доплату)»
6 окт в 14:00
19 апр в 08:00
$2 960 за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй надежды, устроить пикник у океана и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
«Будем отдыхать, кататься на яхте, дегустировать местное вино и любоваться потрясающими африканскими пейзажами»
27 окт в 08:00
10 ноя в 08:00
$1 800 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария26 марта 2024Путешествие просто супер! Маршрут, компания, организация экскурсий - все порадовало. Все гармонично, из программы ничего бы не убрала. Трудно не было!
- ДДиана15 марта 2024Я в восторге от поездки, чувствую, что вернусь еще! Понравилась страна дружелюбная (если не заходить в черные районы и особенно
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Винные туры»
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