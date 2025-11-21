Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари в мини-группе
Увидеть водопад Виктория и мыс Доброй Надежды, познакомиться с пингвинами и погулять вдоль океана
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
1 мар в 15:00
17 окт в 15:00
$2950 за человека
-
10%
Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй Надежды, прогуляться на яхте и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
8 мар в 14:00
22 мар в 14:00
$2000
$2222 за человека
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
30 дек в 08:00
20 фев в 08:00
242 000 ₽ за человека
-
10%
Истина в бокале: индивидуальный винный тур с профессиональным сомелье
Научиться подбирать блюда к пинотажу и каберне, отведать главный белый сорт ЮАР и насладиться видами
Начало: Кейптаун, 8:30 (возможна корректировка времени)
17 фев в 08:30
20 фев в 08:30
$1251
$1390 за всё до 3 чел.
-
10%
Увлекательный тур в ЮАР: прогулки по Кейптауну, развлечения на природе и погружение в культуру
Заглянуть в пещеру, посмотреть на страусов и Большую пятёрку и отведать барбекю в компании местных
Начало: Кейптаун, аэропорт, 12:00 (возможна индивидуальная...
31 янв в 12:00
17 апр в 12:00
$3528
$3920 за человека
