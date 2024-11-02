8 дней
В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом
Полетать на вертолёте, поужинать при свечах на колониальной ферме и увидеть пингвинов
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
2 ноя в 10:00
7 мар в 10:00
$3 000 за человека
8 дней
Тур-приключение в Кейптаун и на Маврикий: полёт на вертолёте, плавание с китами и винодельни
Понаблюдать за пингвинами, увидеть подводный водопад и побывать на мысе Доброй Надежды
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
29 авг в 10:00
$4 200 за человека
11 дней
Увидеть настоящую Африку: сафари, винодельни и мыс Доброй Надежды
Увидеть пингвинов, побывать на краю света, где сливаются океаны, и попробовать местное вино
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
6 окт в 14:00
19 апр в 08:00
$2 960 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «На машине»
Самые популярные туры этой рубрики в Кейптауне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кейптауне в августе 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 2 960 до 4 200.
Туры на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на машине, цены от $2960. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь