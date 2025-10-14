Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари в мини-группе
Увидеть водопад Виктория и мыс Доброй Надежды, познакомиться с пингвинами и погулять вдоль океана
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
«Комфортабельный 8-местный микроавтобус с водителем на всё время поездки»
14 окт в 15:00
1 мар в 15:00
$2950 за человека
По ЮАР в мини-группе: несложные трекинги, сафари по океану и саванне, проживание с комфортом
Встретить китов, львов, слонов, пройти по заповедным землям и Кейптауну и побывать на краю мира
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
25 окт в 15:00
5 сен в 15:00
$2890 за человека
Флора, фауна и вкусы ЮАР: путешествие по знаковым уголкам республики с комфортом в мини-группе
Попробовать вино в Стелленбоше, подняться на мыс Доброй Надежды и увидеть красочный Бо-Каап
Начало: Кейптаун, точное место - по договорённости, 8:30
«Минивэн или туристический автобус (в зависимости от размера группы)»
20 окт в 08:30
20 ноя в 08:30
€3600 за человека
