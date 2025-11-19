Мы побываем на винодельнях трёх регионов — Франшхук, Стелленбош и Элджин, где история и пейзажи переплетаются с ароматами выдержанных вин.
Вы сможете попробовать
Описание тура
Организационные детали
Перемещения между винодельнями частично пешие; спецэкипировка не требуется; возрастных ограничений нет.
Программа тура по дням
Долина Франшхук: посещение виноделен и знакомство с искусством дегустации
Начнём наше путешествие с неспешного знакомства с искусством дегустации. Утро посвятим игристым винам Cap Classique — разберём тонкости дозажа, оценим структуру пузырьков и, при желании, попробуем сабраж.
Во время обеда исследуем белые вина — сравним стили шардоне и семийона, выдержанные в стали и дубе, обсудим влияние осадка и подберём к каждому образцу идеальные гастропары. Завершим день насыщенными бордосскими купажами и Syrah, поговорим о танинах, выдержке и структуре.
Мы посетим знаковые винодельни региона — Haute Cabrière (Pierre Jourdan) с подземным залом, La Motte с художественным центром и Holden Manz, где виноградники живописно раскинулись у подножия гор.
Франшхук порадует великолепными видами террас, гранитных и сланцевых склонов, утончённой капско-французской архитектуры. За обедом и ужином вы сможете отведать локальные продукты — фермерские сыры, мясные деликатесы и блюда с ароматом прованса. При желании можно устроить ужин с самим виноделом.
Регион Стелленбош, школа пинотажа и практика выбора блюд
Начнём день с калибровки вкуса на игристом в Simonsig (Kaapse Vonkel) — историческом доме Cap Classique. Изучим сорта, автолиз, дозаж и узнаем, как рождается сбалансированная текстура. Затем на винодельне Ken Forrester я проведу мастер-класс по шенен блану — главному белому сорту ЮАР. Мы сравним выдержку в бочках и нейтральных ёмкостях, разберём кислотность, текстуру и поговорим о том, почему старые лозы дают особую глубину вкуса.
В финале дня — школа пинотажа и каберне на Kanonkop, одном из лучших хозяйств региона. Здесь мы побеседуем о танинах, экстракции, потенциале выдержки и правильной декантации. Устроим практику и научимся подбирать блюда к пинотажу и каберне, от билтонга до сочных стейков со специями Кейпа.
По пути вас ждут классические пейзажи Стелленбоша — виноградники у подножия гор, капско-голландская архитектура и старинные погреба. Обед состоится в ресторане ’96 Winery Road — легендарном месте с капско-европейским меню.
Долина Элджин: винодельни и невероятные виды
Сегодня отправимся на винодельню Charles Fox, где мы вновь обратимся к кап-классик. Насладимся утончённой кремовой текстурой и ароматной свежестью, закрепим знания по традиционному методу.
Далее посетим Iona, чтобы попробовать шардоне из прохладного климата: одно — с выдержкой в стали, другое — в барриках. Вы почувствуете разницу текстур, мы разберём баланс кислотности и минеральности, поговорим о температуре подачи и выборе бокала. В завершение — дегустация пино нуара на Lothian: красная ягода, лёгкая пряность, деликатные танины и безмятежная длина вкуса. Небольшая «слепая» дегустация из трёх образцов поможет закрепить знания — без экзамена, ради удовольствия и уверенности.
Затем вас ждёт ранний ужин с видом на залив — в Waterkloof или уютном ресторане Сомерсет-Уэста. Там, под звуки моря, подведём винный итог, чтобы вы увезли с собой чёткий вкусовой ориентир. На обратном пути полюбуемся видами перевала сэра Лоури и панорамами залива Фальш-Бей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный трансфер по всем винодельням
- Сопровождение дипломированного русскоязычного гида-сомелье
- Обучение технологии производства вин, особенностям южноафриканского виноделия, правильной сервировке и подбору гастрономических сочетаний
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Кейптауна и обратно
- Проживание
- Питание (обеды и ужины от $20 на человека)
- Дегустации на винодельнях ($5-15 за человека)
- Доплата за минивэн при группе более 3 человек - $300
- Обратите внимание: все заявленные винодельни могут быть заменены на аналогичные по статусу и содержанию по согласованию с вами