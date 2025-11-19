Мои заказы

Истина в бокале: индивидуальный винный тур с профессиональным сомелье

Научиться подбирать блюда к пинотажу и каберне, отведать главный белый сорт ЮАР и насладиться видами
Вас ждёт настоящее погружение в искусство виноделия Южной Африки.

Мы побываем на винодельнях трёх регионов — Франшхук, Стелленбош и Элджин, где история и пейзажи переплетаются с ароматами выдержанных вин.

Вы сможете попробовать
изысканные напитки, исследуете философию белых сортов и откроете силу и характер пинотажа.

Прогуляетесь среди виноградников у подножия гор, узнаете о тонкостях винификации, поучаствуете в мастер-классе по «чтению» вина и при желании отведаете гастрономические шедевры в лучших ресторанах. Этот тур — о вкусе, вдохновении и наслаждении каждым моментом!

Описание тура

Организационные детали

Перемещения между винодельнями частично пешие; спецэкипировка не требуется; возрастных ограничений нет.

Программа тура по дням

1 день

Долина Франшхук: посещение виноделен и знакомство с искусством дегустации

Начнём наше путешествие с неспешного знакомства с искусством дегустации. Утро посвятим игристым винам Cap Classique — разберём тонкости дозажа, оценим структуру пузырьков и, при желании, попробуем сабраж.

Во время обеда исследуем белые вина — сравним стили шардоне и семийона, выдержанные в стали и дубе, обсудим влияние осадка и подберём к каждому образцу идеальные гастропары. Завершим день насыщенными бордосскими купажами и Syrah, поговорим о танинах, выдержке и структуре.

Мы посетим знаковые винодельни региона — Haute Cabrière (Pierre Jourdan) с подземным залом, La Motte с художественным центром и Holden Manz, где виноградники живописно раскинулись у подножия гор.

Франшхук порадует великолепными видами террас, гранитных и сланцевых склонов, утончённой капско-французской архитектуры. За обедом и ужином вы сможете отведать локальные продукты — фермерские сыры, мясные деликатесы и блюда с ароматом прованса. При желании можно устроить ужин с самим виноделом.

2 день

Регион Стелленбош, школа пинотажа и практика выбора блюд

Начнём день с калибровки вкуса на игристом в Simonsig (Kaapse Vonkel) — историческом доме Cap Classique. Изучим сорта, автолиз, дозаж и узнаем, как рождается сбалансированная текстура. Затем на винодельне Ken Forrester я проведу мастер-класс по шенен блану — главному белому сорту ЮАР. Мы сравним выдержку в бочках и нейтральных ёмкостях, разберём кислотность, текстуру и поговорим о том, почему старые лозы дают особую глубину вкуса.

В финале дня — школа пинотажа и каберне на Kanonkop, одном из лучших хозяйств региона. Здесь мы побеседуем о танинах, экстракции, потенциале выдержки и правильной декантации. Устроим практику и научимся подбирать блюда к пинотажу и каберне, от билтонга до сочных стейков со специями Кейпа.

По пути вас ждут классические пейзажи Стелленбоша — виноградники у подножия гор, капско-голландская архитектура и старинные погреба. Обед состоится в ресторане ’96 Winery Road — легендарном месте с капско-европейским меню.

3 день

Долина Элджин: винодельни и невероятные виды

Сегодня отправимся на винодельню Charles Fox, где мы вновь обратимся к кап-классик. Насладимся утончённой кремовой текстурой и ароматной свежестью, закрепим знания по традиционному методу.

Далее посетим Iona, чтобы попробовать шардоне из прохладного климата: одно — с выдержкой в стали, другое — в барриках. Вы почувствуете разницу текстур, мы разберём баланс кислотности и минеральности, поговорим о температуре подачи и выборе бокала. В завершение — дегустация пино нуара на Lothian: красная ягода, лёгкая пряность, деликатные танины и безмятежная длина вкуса. Небольшая «слепая» дегустация из трёх образцов поможет закрепить знания — без экзамена, ради удовольствия и уверенности.

Затем вас ждёт ранний ужин с видом на залив — в Waterkloof или уютном ресторане Сомерсет-Уэста. Там, под звуки моря, подведём винный итог, чтобы вы увезли с собой чёткий вкусовой ориентир. На обратном пути полюбуемся видами перевала сэра Лоури и панорамами залива Фальш-Бей.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортный трансфер по всем винодельням
  • Сопровождение дипломированного русскоязычного гида-сомелье
  • Обучение технологии производства вин, особенностям южноафриканского виноделия, правильной сервировке и подбору гастрономических сочетаний
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Кейптауна и обратно
  • Проживание
  • Питание (обеды и ужины от $20 на человека)
  • Дегустации на винодельнях ($5-15 за человека)
  • Доплата за минивэн при группе более 3 человек - $300
  • Обратите внимание: все заявленные винодельни могут быть заменены на аналогичные по статусу и содержанию по согласованию с вами
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кейптаун, 8:30 (возможна корректировка времени)
Завершение: Кейптаун, 21:00 (возможна корректировка времени)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат
Руфат — ваш гид в Кейптауне
Винное воспитание мне дал Санкт-Петербург: школа сомелье «Миллезим», любимая работа кавистом и 6 лет в виноторговле. Потом случился Кейптаун — и я влюбился как мальчишка:) Горы, океанский воздух, тёплые люди,
вина, в которые хочется вслушиваться, и безупречный сервис. Я переехал, прошёл курсы WOSA, готовлюсь к Cape Wine Academy. Сейчас живу в Кейптауне и аккуратно собираю для вас индивидуальные винные туры. Со мной вы окунётесь в мир вина Южной Африки, познакомитесь с виноделами, попробуете сами собрать виноград и многое другое в зависимости от сезона. Вы получите не только новые эмоции и впечатления, но и знания в сфере виноградарства и виноделия, а также бесценный дегустационный опыт! Приезжайте в гости и будьте счастливы!

Тур входит в следующие категории Кейптауна

