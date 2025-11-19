Начнём наше путешествие с неспешного знакомства с искусством дегустации. Утро посвятим игристым винам Cap Classique — разберём тонкости дозажа, оценим структуру пузырьков и, при желании, попробуем сабраж.

Во время обеда исследуем белые вина — сравним стили шардоне и семийона, выдержанные в стали и дубе, обсудим влияние осадка и подберём к каждому образцу идеальные гастропары. Завершим день насыщенными бордосскими купажами и Syrah, поговорим о танинах, выдержке и структуре.

Мы посетим знаковые винодельни региона — Haute Cabrière (Pierre Jourdan) с подземным залом, La Motte с художественным центром и Holden Manz, где виноградники живописно раскинулись у подножия гор.

Франшхук порадует великолепными видами террас, гранитных и сланцевых склонов, утончённой капско-французской архитектуры. За обедом и ужином вы сможете отведать локальные продукты — фермерские сыры, мясные деликатесы и блюда с ароматом прованса. При желании можно устроить ужин с самим виноделом.