Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Кейптауне на русском языке, цены от $1 800. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине На вертолёте Сёрфинг 8 дней В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом Полетать на вертолёте, поужинать при свечах на колониальной ферме и увидеть пингвинов Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр... «Пообщаемся с ним и отведаем его необычные десерты» $ 3 000 за человека Джиппинг 10 дней Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни Устроить пикник в саду Кирстенбош, подружиться морскими котиками и подняться на Кейп-Пойнт Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег... «В стоимость входят только завтраки, обеды на винной ферме и в заповеднике, пикники и заключительный ужин» $ 2 090 за человека Джиппинг 9 дней Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности Побывать на мысе Доброй надежды, устроить пикник у океана и отправиться в джип-сафари Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00 «В стоимость включены только завтраки, ужин во 2-ой день тура, обед и ужин во время сафари, а также пикники» $ 1 800 за человека Все туры Кейптауна

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Гастрономические»

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