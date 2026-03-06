Описание тура
Яркий Кейптаун и его окрестности. Яхта и киты, вино и акулы, слоны и два океана, пингвины и львы — это то, что нас ждет в этом путешествии.
Только мы покажем Вам Кейптаун и его окрестности в уникальном формате - со стороны океана и со стороны суши. Мы покажем Вам морские просторы вокруг Мыса Доброй Надежды с борта нашего катамарана и провезем по топовым локациям Кейптауна на комфортабельном автомобиле.
Это та самая Африка свободы и удовольствия, которая знает, как угодить путешественнику и не растерять при этом внутренний магнетизм. Страна истинного изобилия, которая из века в век зовет авантюристов на этот край земли, чтобы они могли вдохнуть океанский воздух, расправить руки с бокалом местного вина и закричать во весь голос Свобоооода!
И мы сделаем именно так. Поехали!
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Кейптаун
Мы встречаем вас с шампанским в аэропорту, приезжаем на наш катамаран, размещаемся в его уютных каютах и приходим в себя после долгого перелета. А уже вечером начинаем исследовать Кейптаун. Заселяемся на катамаран, отдыхаем после перелёта и вечером сразу в атмосферу Африки - ужин в этно-ресторане Gold.
Уникальное шоу барабанов, в котором вы принимаете непосредственное участие и сами играете на барабанах.
Четырнадцать уникальных блюд со всей Африки (да-да, именно столько!), и финал: каждому выдают барабан, и весь зал играет горячие ритмы вместе. Четыре час эксклюзивного гастрономического и этнического шоу, это уникальный опыт! Настрои на приключения - пойман!
Начинаем приключения
Утром проснемся, сгоним c кормовых ступеней катамарана спящих морских котиков (да, они любят так делать), выходим из гавани Кейптауна и отправляемся осматривать Кейптаун со стороны моря. Сегодня у нас по плану переход в рыбацкую бухту Houte bay - место, где горы целуют океан.
Когда-то тихая рыбацкая деревня превратилась в оживленное место и порт, который остается центральным местом города. Население Хаут-Бей — это мозаика рыбаков, художников, экспатов и потомков коренных общин. Гавань — колоритнейшее место, где рыбаки каждое утро выгружают свой улов, а морские котики отдыхают прямо на набережной. Местные ребята приручили морских котиков и теперь каждый желающий может кормить котиков с рук и обниматься с ними для веселых фотографий.
Прекрасный пляж с золотистым песком располагает к неспешным прогулкам.
Мы посетим местный ресторан Mariners Warf, в который специально приезжают из Кейптауна, чтобы попробовать рыбу, только что выловленную из океана.
Да! Отдельного внимания заслуживают сувенирные лавки, они здесь очень колоритные.
Закат встретим на нашем катамаране, будем готовить свежайшую рыбу на гриле, любоваться звездным небом и останемся здесь на ночь.
День большой Рыбалки в океане
Этот день мы посвятим расслабленному отдыху на нашей лодке. Будем неторопливо двигаться на ней в сторону Кейптауна.
Сегодня главныи трофей — океанский тунец. Ловим его прямо с борта, а потом превращаем в свежайшие сашими с соевым соусом и имбирем. Рыбалка здесь настолько азартная, что оторваться трудно.
Закат встречаем в бухте Клифтон 4. Это такой малый филиал местной Ниццы, где с борта покачивающихся на якоре яхт открывается вид на красивейшее побережье с шикарными коттеджами.
Вода в бухте прогревается достаточно быстро, что позволяет от души поплавать в океане. Как правило стаи весёлых дельфинов собираются в этот момент около лодки и своими криками добавляют положительные эмоции всем присутствующим.
Обязательно встретим закат солнца в океане и с наступлением темноты вернемся в уже ставшим родным и привычным Кейптаун.
Путешествуем не спеша, наслаждаемся открывающимися видами и холодным Kaapse Vonkel Brut Ros 2023 от винодельни Simonsig. Усталые и довольные приходим вечером в Кейптаун и готовимся в завтрашней встрече с Большой Африканской пятеркой.
Белый Пинотаж и Большая Африканская пятёрка
Сегодня едем навстречу легендам Африки: слон, носорог, буйвол, лев и леопард ждут нас в Aquila Private Game Reserve. Полтора часа дороги пролетают незаметно - отличное шоссе, необычные виды по обе стороны и предвкушение невероятных встреч.
Чтобы путь не был утомительным, мы заедем в особенное место, куда редко доезжают туристы. Это винная ферма, где сделали Первый в мире белый Пинотаж! Здесь нас ждет дегустация из пяти вин, и мы продолжим свой путь на сафари.
По приезде в сафари парк Вас будет ждать приветственный коктейль и обед, а потом четырёхчасовое сафари на джипах. Лев в траве, слоны у водоёма, носорог прямо у колёс это тот самый африканский мир, ради которого приезжают в Юар.
После сафари отдыхаем у бассейна, берём паузу уложить в голове все эмоции и возвращаемся в вечерний Кейптаун. А уснём под бокал Chenin Blanc от Aa Badenhorst Family
Сады, Столовая гора и ужин в доме с привидениями
Утро начинается на вершине Столовой горы символе Кейптауна и одной из самых древних гор планеты. Иногда ее покрывает скатерть облаков: по легенде, это дым из вечной трубки старика Фан Ханкса, спорящего с дьяволом. На вершине горы проведем практику йоги с захватывающим видом на Кейптаун.
Поднимемся по канатной дороге, позавтракаем с бокалом шампанского и полюбуемся панорамами города и Атлантики.
Потом отправимся гулять в ботанический сад Кирстенбош, где редкие растения соседствуют с тенистыми аллеями и бесконечными зелеными видами.
А для вечернего ужина у нас приготовлено особое место. Уникальный ресторан в голландском доме 1713 года постройки. Лучшие стейки в Кейптауне в сопровождении эксклюзивных вин, поставляемых ко двору английской короны. И, да в этом роскошном особняке живет доброе привидение Эльза, у которой в этом ресторане есть свой персональный столик!
Пингвины Мыса Доброй Надежды
Сегодня без спешки завтракаем. И отправляемся в полет на вертолете над Кейптауном, чтобы увидеть город с воздуха.
В после полета едем на машине по самой красивой дороге в мире - Чапманс-Пик драйв: слева океан, справа скалы и антилопы с бабуинами на обочине.
На мысе Доброй Надежды сделаем традиционное фото у знака и поднимемся к маяку. Впереди - бесконечная Атлантика! Мыс Доброй Надежды — это место, где когда-то моряки пересекали опасные воды, надеясь на лучшее!
Потом поедем на пляж Болдерс-Бич, где африканские пингвины гуляют прямо среди людей (и да, перед выездом придётся проверить, не сидит ли пингвин под машиной). И да! Только мы знаем тайный маршрут, который позволяет подойти к пингвинам на расстояние вытянутой руки и сделать лучшие фото вашей жизни.
На обратном пути заедем в деревушку Калк-Беи к рыбакам и попробуем только что выловленную рыбу. Вечером чокаемся бокалом Merlot от Whalhaven Hermanus
А если мы будет собраны и расторопны, то есть шанс приехать в уникальный питомник, где можно вдоволь наобниматься с гепардами. Да-да, именно с ними. Мы же в волшебной стране!
День ярких красок и винного гедонизма
УУтро начинаем в квартале Бо-Каап: радужные фасады старинных домиков лучший фон для ярких фото и настроения в цвет.
Поднимемся на холм Сигнал-Хилл, где открывается панорама Кейптауна и Атлантики, и встретим полуденный выстрел пушки.
Далее нас ждет посещение старинной голландской деревни Soetmelksvlei, где мы погрузимся в атмосферу 18 века в роскошных интерьерах.
А вслед за этим закрытая экскурсия по винному производству и дегустация 12 вин на винодельне Babylonstoren ферме, превращённой в райский сад и винное хозяйство. Более 350 видов растении, идеальные виноградники и ресторан Babel с философией от фермы до вилки. Все детали сделаны с любовью, и это чувствуется в каждом бокале вина и каждом блюде!
Сборы домой
Сегодня, как бы этого не хотелось, мы собираем вещи и готовимся к отъезду в аэропорт. Оформляем для вас свидетельства о прохождении мыса Доброй Надежды, нежно прощаемся и провожаем вас к автомобилю, который отвезет вас в аэропорт.
Нам было приятно провести с вами эту увлекательную неделю, и мы точно знаем, что вы к нам придете еще не раз. Мы всегда рады видеть вас на нашей яхте
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное (либо одноместное по запросу) проживание в каюте на частной яхте с персональным душем и санузлом
- Все трансферы на комфортном автомобиле, топливо и платные дороги
- Все входные билеты по программе
- Сопровождение командой на яхте
- Рыбалка в океане
- Питание на яхте (завтраки, обеды и ужины, чай, кофе, прохладительные напитки)
- Ужин в ресторане Gold Обед в ресторане Marinewarf
- Обед и приветственный коктейль в сафари-парке Aquila
- Сафари в парке Aquila
- Сопровождение русскоговорящего гида на всем маршруте
- Дегустация вина на винодельнях Dekkersvley и Babylonstoren
- Полет на вертолете над Кейптауном
- Сопровождение нашей командой
- Помощь с подбором авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города в Кейптаун и обратно
- Обеды и ужины в ресторанах на берегу
- Алкогольные напитки
- Личные расходы
Визы
Виза для граждан Рф не нужна
Прививки не требуются