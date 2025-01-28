ЮАР: ритмы Африки - пингвины, сафари, киты, винодельни
Сделаем селфи с пингвинами, достигнем края света. Исследуем самые удивительные уголки Южной Африки
«Вечером нас ждет круиз вдоль берегов Кейптауна»
11 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 218 810 ₽ за человека
Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом
Увидеть китов, пингвинов и «большую пятёрку», подняться в горы и поучиться играть на барабанах
Начало: Кейптаун, время по договорённости
«Завершим день морской прогулкой на катамаране: бокал игристого, шум волн и закат над океаном создадут идеальное настроение»
20 окт в 10:00
1 фев в 10:00
197 000 ₽ за человека
Тур-приключение в Кейптаун и на Маврикий: полёт на вертолёте, плавание с китами и винодельни
Понаблюдать за пингвинами, увидеть подводный водопад и побывать на мысе Доброй Надежды
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
29 авг в 08:00
$4200 за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей28 января 2025Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательностиВ ноябре 2024 года у нас с супругой была замечательная возможность отправиться в ЮАР с Натальей, и это путешествие оставило
- ААндрей4 ноября 2024Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательностиПутешествие просто бомба, всем рекомендую тур Натальи!
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Кейптауне в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 4200 до 218 810. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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