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Туры по воде в Кейптауне

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Кейптауне на русском языке, цены от 4200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
ЮАР: ритмы Африки - пингвины, сафари, киты, винодельни
10 дней
35 отзывов
ЮАР: ритмы Африки - пингвины, сафари, киты, винодельни
Сделаем селфи с пингвинами, достигнем края света. Исследуем самые удивительные уголки Южной Африки
«Вечером нас ждет круиз вдоль берегов Кейптауна»
11 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 218 810 ₽ за человека
Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом
Джиппинг
8 дней
Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом
Увидеть китов, пингвинов и «большую пятёрку», подняться в горы и поучиться играть на барабанах
Начало: Кейптаун, время по договорённости
«Завершим день морской прогулкой на катамаране: бокал игристого, шум волн и закат над океаном создадут идеальное настроение»
20 окт в 10:00
1 фев в 10:00
197 000 ₽ за человека
Тур-приключение в Кейптаун и на Маврикий: полёт на вертолёте, плавание с китами и винодельни
На машине
На вертолёте
8 дней
Тур-приключение в Кейптаун и на Маврикий: полёт на вертолёте, плавание с китами и винодельни
Понаблюдать за пингвинами, увидеть подводный водопад и побывать на мысе Доброй Надежды
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
29 авг в 08:00
$4200 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    28 января 2025
    Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательности
    В ноябре 2024 года у нас с супругой была замечательная возможность отправиться в ЮАР с Натальей, и это путешествие оставило
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    самые теплые воспоминания. Наталья проявила себя как настоящий профессионал и невероятно заботливый организатор. Каждая деталь нашего тура была продумана до мелочей: начиная от маршрута и заканчивая комфортом на каждом этапе поездки. Мы побывали в Кейптауне, где наслаждались потрясающими видами и атмосферой города, посетили винодельни Стелленбоша, отправились на захватывающее сафари в Аквилле и даже увидели китов — одно из самых ярких впечатлений нашего путешествия! Хочу отметить отличное качество составления тура. Наталья учла все наши пожелания и сделала поездку не только насыщенной и интересной, но и комфортной. Все трансферы, экскурсии и размещение были организованы на высшем уровне, без задержек и накладок. Если вы хотите увидеть ЮАР во всей её красе и при этом путешествовать с лёгкостью и удовольствием, смело обращайтесь к Наталье. Её профессионализм и внимание к деталям превратят вашу поездку в настоящее приключение, которое вы будете вспоминать с улыбкой ещё долго!

    В ноябре 2024 года у нас с супругой была замечательная возможность отправиться в ЮАР с Натальей, и это путешествие оставило самые теплые воспоминанияВ ноябре 2024 года у нас с супругой была замечательная возможность отправиться в ЮАР с Натальей, и это путешествие оставило самые теплые воспоминания
  • А
    Андрей
    4 ноября 2024
    Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательности
    Путешествие просто бомба, всем рекомендую тур Натальи!

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Водные развлечения»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. ЮАР: ритмы Африки - пингвины, сафари, киты, винодельни
  2. Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом
  3. Тур-приключение в Кейптаун и на Маврикий: полёт на вертолёте, плавание с китами и винодельни
Сколько стоит тур в Кейптауне в июле 2025
Сейчас в Кейптауне в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 4200 до 218 810. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Кейптауне на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025