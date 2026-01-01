Мои заказы

Развлечения в Кейптауне

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Кейптауне на русском языке, цены от $2000, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательности
Джиппинг
На яхте
9 дней
-
10%
3 отзыва
Побывать на мысе Доброй Надежды, прогуляться на яхте и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
8 мар в 14:00
22 мар в 14:00
$2000$2222 за человека
Премиум ЮАР, Зимбабве и Ботсвана
Сёрфинг
12 дней
Хотите получить от Африки всё?
12 окт в 10:00
от 459 367 ₽ за человека
Тур по Южной Африке с проживанием на уютной вилле: сафари, мастер-класс и прогулки по Кейптауну
На машине
8 дней
Прокатиться на катамаране, подняться на Столовую гору и проехать на ретротракторе по винограднику
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00 (возможна индивидуальная...
14 мар в 12:00
$2950 за человека

