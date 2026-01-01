-
Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй Надежды, прогуляться на яхте и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
8 мар в 14:00
22 мар в 14:00
$2000
$2222 за человека
Премиум ЮАР, Зимбабве и Ботсвана
Хотите получить от Африки всё?
12 окт в 10:00
от 459 367 ₽ за человека
Тур по Южной Африке с проживанием на уютной вилле: сафари, мастер-класс и прогулки по Кейптауну
Прокатиться на катамаране, подняться на Столовую гору и проехать на ретротракторе по винограднику
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00 (возможна индивидуальная...
14 мар в 12:00
$2950 за человека
