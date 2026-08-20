От ярких склонов Gamcheon Culture Village до рыбного рынка центра Старого города
Пусан неожиданно вырос из портового поселения в один из крупнейших мегаполисов Южной Кореи, но до сих пор сохранил свой морской характер.
Давайте изучим его! Начнём с разноцветных склонов Gamcheon Culture Village, прогуляемся у моря на Songdo Beach, заглянем на знаменитый рыбный рынок Jagalchi и завершим маршрут в Nampo-dong — одном из самых оживлённых районов прибрежного Пусана.
Описание экскурсии
9:00–10:30 — Gamcheon Culture Village
Начнём день с прогулки по одному из самых узнаваемых районов Пусана. Увидим разноцветные дома на горных склонах, узкие улочки и необычные арт-объекты, а со смотровых площадок полюбуемся панорамой города. Заодно разберёмся, как бывший жилой квартал превратился в один из символов творческого Пусана.
10:45–11:45 — Songdo Beach
Отправимся к морю и прогуляемся вдоль одного из старейших пляжей Пусана. Здесь можно просто насладиться морскими видами или дополнительно подняться над водой на канатной дороге — билет оплачивается отдельно.
12:00–13:30 — Jagalchi Fish Market
Заглянем на знаменитый рыбный рынок, где особенно хорошо чувствуется характер портового города. Увидим прилавки со свежими морепродуктами, познакомимся с местной культурой рынков и при желании устроим здесь обед.
13:45–15:30 — Nampo-dong
Продолжим прогулку по одному из самых оживлённых районов старого Пусана. Здесь соседствуют магазины, уличная еда, небольшие кафе и шумные городские улицы.
15:30–16:00 — возвращение
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле Honda HR-V из отеля или круизного терминала в пределах Пусана
Дополнительно оплачиваются: — питание (от $10) — входные билеты (~ $20) — поездка на канатной дороге и подъём на Busan Tower — по желанию
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Пусане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провели экскурсии для 38 туристов
Мы живём в Пусане уже много лет, и Южная Корея давно стала для нас домом. Здесь родились и выросли наши дети, поэтому знаем страну не только по путеводителям, но и читать дальшеуменьшить
такой, какой её видят местные жители.
Мы сами любим путешествовать и уверены, что лучшие впечатления рождаются, когда всё проходит легко и без спешки. Поэтому заранее продумываем каждый маршрут, учитываем ваши интересы и показываем не только главные достопримечательности, но и атмосферные районы, красивые панорамные виды, уютные кафе и места, куда редко заглядывают туристы.
Во время знакомства с Пусаном вас будет сопровождать Алёна или Антон — в зависимости от ваших пожеланий и нашей занятости.
Наша цель — не просто показать Пусан, а помочь почувствовать его характер, ритм и настроение. Будем рады познакомить вас с городом так, чтобы захотелось сюда вернуться.
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