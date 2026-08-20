Пусан неожиданно вырос из портового поселения в один из крупнейших мегаполисов Южной Кореи, но до сих пор сохранил свой морской характер. Давайте изучим его! Начнём с разноцветных склонов Gamcheon Culture Village, прогуляемся у моря на Songdo Beach, заглянем на знаменитый рыбный рынок Jagalchi и завершим маршрут в Nampo-dong — одном из самых оживлённых районов прибрежного Пусана.

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Описание экскурсии

9:00–10:30 — Gamcheon Culture Village

Начнём день с прогулки по одному из самых узнаваемых районов Пусана. Увидим разноцветные дома на горных склонах, узкие улочки и необычные арт-объекты, а со смотровых площадок полюбуемся панорамой города. Заодно разберёмся, как бывший жилой квартал превратился в один из символов творческого Пусана.

10:45–11:45 — Songdo Beach

Отправимся к морю и прогуляемся вдоль одного из старейших пляжей Пусана. Здесь можно просто насладиться морскими видами или дополнительно подняться над водой на канатной дороге — билет оплачивается отдельно.

12:00–13:30 — Jagalchi Fish Market

Заглянем на знаменитый рыбный рынок, где особенно хорошо чувствуется характер портового города. Увидим прилавки со свежими морепродуктами, познакомимся с местной культурой рынков и при желании устроим здесь обед.

13:45–15:30 — Nampo-dong

Продолжим прогулку по одному из самых оживлённых районов старого Пусана. Здесь соседствуют магазины, уличная еда, небольшие кафе и шумные городские улицы.

15:30–16:00 — возвращение

Организационные детали