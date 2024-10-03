Экскурсии по набережной Сеула

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Сеуле на русском языке, цены от $579. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
На машине
15 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Сораксан и Восточное море: тур из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: У вашего отеля
«А ещё мы съездим к Восточному морю: погуляем по набережной и пообедаем в местном рыбном ресторане»
18 окт в 09:00
19 окт в 09:00
$649 за всё до 4 чел.
Два берега Сеула: полное погружение
На машине
5 отзывов
12 часов
Индивидуальная
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
«За это время вы увидите два совершенно разных берега города»
22 окт в 08:00
25 окт в 08:00
от $579 за человека
Национальный парк гор Сораксан
Пешая
На машине
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк гор Сораксан
Погрузитесь в мир живописных гор Сораксан и насладитесь великолепными видами в любое время года. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
Начало: Отель или другое по согласованию место
«00 прогулка по набережной (ужин по желанию) -- 18»
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
$750 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 октября 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином. Образованный, эрудированный, интеллигентный, приятный в общении экскурсовод. С любовью
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    и гордостью рассказывает об истории, трагедиях и достижениях корейского народа от основания государства до наших дней. Легко подстраивается под интерес и уровень знаний туриста, не напрягает незапоминающимися именами и датами, зато дополняет интересными фактами, позволяющими погрузиться в культуру нации. За целый день мы коротко посетили все ключевые места, которые рекомендованы к посещению туристами в разных путеводителях (см. описание экскурсии) и немного тех, о которых говорится мало, но они особо трогают сердце. Мы поняли, где хотели бы потом побыть подольше, а для каких мест короткий обзорный визит был достаточным. Кроме того, Колин дал много полезных советов по местным традициям, по еде, которая для нас так необычна, и пр., а также сводил поесть незабываемой лапши и дамплингов. Автомобиль просторный, чистый, комфортный, с мягким ходом и хорошим обзором. Экскурсию рекомендуем всем, кто впервые в Корее, в том числе тем, кто заранее начитался пабликов, форумов и путеводителей — иногда советы сильно расходятся с реалиями 🤓. Искренне желаем Колину успехов в его деле и побольше бы таких гидов в разных местах!

  • М
    Марина
    28 сентября 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    Спасибо огромное Колину за прекрасную экскурсию) у нас было всего два дня) забронировали экскурсию, в этот день был дождь, поэтому
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    особенно приятно, что экскурсия проходила на авто! Колин, потрясающий гид, рассказал очень много исторических фактов, расширил представление о Корее, ее истории, людях! Отдельное удовольствие - это случайно попасть на выставку корейского художника, который разрисовал нам футболки! Это прям добавило впечатлений и классных эмоций❤️ обед в мишленовском ресторане, лучшие локации и куча рекомендаций, что посмотреть самостоятельно! Спасибо огромное- Сеул прекрасен! Хочется вернуться

    Спасибо огромное Колину за прекрасную экскурсию) у нас было всего два дня) забронировали экскурсию, в этотСпасибо огромное Колину за прекрасную экскурсию) у нас было всего два дня) забронировали экскурсию, в этотСпасибо огромное Колину за прекрасную экскурсию) у нас было всего два дня) забронировали экскурсию, в этот
  • А
    Алена
    15 сентября 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Спасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответил на все вопросы про Корею, жителей, обычаи. Потрясающие горы, несмотря на дождь. Очень вкусный обед. Еще раз спасибо!!
    Спасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответилСпасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответилСпасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответилСпасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответилСпасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответил
  • К
    Ксения
    9 сентября 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Место потрясающее! Нам немного не повезло с погодой, был туман, но такое бывает) В любом случае маршрут понравился!
  • Е
    Евгения
    6 сентября 2024
    Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
    Спасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местном ресторане. Очень вкусно. Свежая
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    рыба, приготовленная на углях, рис, закуски, суп из водорослей. После обеда посетили парк и буддийский храм. Красивое место. Живописная панорама. Благополучно вернулись в Сеул. Комфортная машина, опытный водитель и замечательный собеседник. Спасибо Аркадию и пожелания процветания и благополучия!

    Спасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местномСпасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местномСпасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местномСпасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местномСпасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местномСпасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местном
  • д
    дьяконовы
    4 июня 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
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    не только "обязательные" места для посещения, но и такие, куда обычно туристы не доходят. После этой экскурсии у меня создалось прекрасное и полноценное впечатление о городе. В следующий раз обязательно воспользуюсь услугами Колина, чтобы познакомиться с другими прекрасными местами Кореи.

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Набережная»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в октябре 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 579 до 750. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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