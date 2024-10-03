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и гордостью рассказывает об истории, трагедиях и достижениях корейского народа от основания государства до наших дней. Легко подстраивается под интерес и уровень знаний туриста, не напрягает незапоминающимися именами и датами, зато дополняет интересными фактами, позволяющими погрузиться в культуру нации. За целый день мы коротко посетили все ключевые места, которые рекомендованы к посещению туристами в разных путеводителях (см. описание экскурсии) и немного тех, о которых говорится мало, но они особо трогают сердце. Мы поняли, где хотели бы потом побыть подольше, а для каких мест короткий обзорный визит был достаточным. Кроме того, Колин дал много полезных советов по местным традициям, по еде, которая для нас так необычна, и пр., а также сводил поесть незабываемой лапши и дамплингов. Автомобиль просторный, чистый, комфортный, с мягким ходом и хорошим обзором. Экскурсию рекомендуем всем, кто впервые в Корее, в том числе тем, кто заранее начитался пабликов, форумов и путеводителей — иногда советы сильно расходятся с реалиями 🤓. Искренне желаем Колину успехов в его деле и побольше бы таких гидов в разных местах!