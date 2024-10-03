10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Сораксан и Восточное море: тур из Сеула
Погрузитесь в красоту Национального парка Сораксан и чистоту Восточного моря, наслаждаясь природой и культурой Кореи
Начало: У вашего отеля
«А ещё мы съездим к Восточному морю: погуляем по набережной и пообедаем в местном рыбном ресторане»
18 окт в 09:00
19 окт в 09:00
$649 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
«За это время вы увидите два совершенно разных берега города»
22 окт в 08:00
25 окт в 08:00
от $579 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк гор Сораксан
Погрузитесь в мир живописных гор Сораксан и насладитесь великолепными видами в любое время года. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
Начало: Отель или другое по согласованию место
«00 прогулка по набережной (ужин по желанию) -- 18»
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
$750 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 октября 2024Одно из самых лучших впечатлений в корейском путешествии — экскурсия с Колином. Образованный, эрудированный, интеллигентный, приятный в общении экскурсовод. С любовью
- ММарина28 сентября 2024Спасибо огромное Колину за прекрасную экскурсию) у нас было всего два дня) забронировали экскурсию, в этот день был дождь, поэтому
- ААлена15 сентября 2024Спасибо огромное за отличный день, Аркадию!!! Невероятное путешествие, позитивно, душевно несмотря на дождь!!! Прекрасный гид, ответил на все вопросы про Корею, жителей, обычаи. Потрясающие горы, несмотря на дождь. Очень вкусный обед. Еще раз спасибо!!
- ККсения9 сентября 2024Место потрясающее! Нам немного не повезло с погодой, был туман, но такое бывает) В любом случае маршрут понравился!
- ЕЕвгения6 сентября 2024Спасибо за прекрасный день! Увлекательно. Увидели море, прогулялись по пляжу в городе Сокчон. Пообедали в местном ресторане. Очень вкусно. Свежая
- ддьяконовы4 июня 2024В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в октябре 2024
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