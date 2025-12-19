Отправьтесь в демилитаризованную зону — символ разделения Северной и Южной Кореи.
Вы увидите ключевые объекты DMZ, заглянете в историю Корейского полуострова и почувствуете атмосферу одного из самых напряжённых мест в мире. По желанию маршрут дополняется гондольным подъёмником или подвесным мостом.
Описание экскурсииИстория и граница двух Корей Отправьтесь в путешествие в демилитаризованную зону — самую милитаризованную границу в мире и символ разделения Северной и Южной Кореи. Буферная зона протяжённостью 248 км. позволяет по-новому взглянуть на историю и геополитику региона. Ключевые объекты DMZ Во время экскурсии вы посетите обсерваторию Дора, откуда в ясную погоду можно увидеть территорию Северной Кореи. Далее маршрут ведёт к Третьему туннелю, обнаруженному в 1978 году — его масштабы впечатляют и служат напоминанием о напряжённом прошлом региона. Также вы увидите станцию Дорасан — последнюю станцию Южной Кореи, символ надежды на воссоединение. Дополнительные впечатления По желанию экскурсию можно дополнить поездкой на гондольном подъёмнике над рекой Имджинган или прогулкой по 150-метровому подвесному мосту с видами на горные пейзажи. Также доступна встреча с северокорейским перебежчиком, который поделится своей историей. Этот тур — не просто осмотр достопримечательностей, а живое прикосновение к истории и надежде на мирное будущее. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт и удобную обувь.
- Не допускается: домашние животные.
- Необходимо взять паспорта всех участников, включая младенцев; срок действия паспорта — не менее 6 месяцев, иначе участие в экскурсии невозможно.
- Возможны изменения маршрута в последний момент по погодным или политическим причинам, так как DMZ находится под управлением ООН. В этом случае вас заранее уведомят и предложат бесплатный перенос даты или возврат средств.
- Для посещения Третьего туннеля требуется удобная обувь: маршрут предполагает умеренную физическую нагрузку. Если по личным причинам (недостаточная физическая подготовка, клаустрофобия, серьёзные проблемы с сердцем и т. д.) вы не можете пройти туннель, можно остаться снаружи.
- Маршрут может быть изменён в зависимости от местной обстановки и дорожной ситуации.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Имджингак
- Гондольный подъемник
- Третий туннель проникновения
- Смотровая площадка ДОРА
Что включено
- Трансфер из Сеула
- Услуги гида
- Входные билеты в демилитаризованную зону (DMZ)
- Встреча с северокорейским перебежчиком
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Место начала и завершения?
HX6P+94V Сеул, Южная Корея
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
