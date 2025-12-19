Мои заказы

Демилитаризованная зона Кореи - туннели, мост и гондольный подъёмник

Отправьтесь в демилитаризованную зону — символ разделения Северной и Южной Кореи.

Вы увидите ключевые объекты DMZ, заглянете в историю Корейского полуострова и почувствуете атмосферу одного из самых напряжённых мест в мире. По желанию маршрут дополняется гондольным подъёмником или подвесным мостом.
Описание экскурсии

История и граница двух Корей Отправьтесь в путешествие в демилитаризованную зону — самую милитаризованную границу в мире и символ разделения Северной и Южной Кореи. Буферная зона протяжённостью 248 км. позволяет по-новому взглянуть на историю и геополитику региона. Ключевые объекты DMZ Во время экскурсии вы посетите обсерваторию Дора, откуда в ясную погоду можно увидеть территорию Северной Кореи. Далее маршрут ведёт к Третьему туннелю, обнаруженному в 1978 году — его масштабы впечатляют и служат напоминанием о напряжённом прошлом региона. Также вы увидите станцию Дорасан — последнюю станцию Южной Кореи, символ надежды на воссоединение. Дополнительные впечатления По желанию экскурсию можно дополнить поездкой на гондольном подъёмнике над рекой Имджинган или прогулкой по 150-метровому подвесному мосту с видами на горные пейзажи. Также доступна встреча с северокорейским перебежчиком, который поделится своей историей. Этот тур — не просто осмотр достопримечательностей, а живое прикосновение к истории и надежде на мирное будущее. Важная информация:
Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Имджингак
  • Гондольный подъемник
  • Третий туннель проникновения
  • Смотровая площадка ДОРА
Что включено
  • Трансфер из Сеула
  • Услуги гида
  • Входные билеты в демилитаризованную зону (DMZ)
  • Встреча с северокорейским перебежчиком
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед
Место начала и завершения?
HX6P+94V Сеул, Южная Корея
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
