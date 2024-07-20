За один день вы посетите крепость Хвасон в Сувоне, включенную в список ЮНЕСКО, увидите первый телевизор и мобильный телефон в музее инновационных технологий Samsung, а также погуляете по фольклорной деревне

Минсокчхон, где снимались известные корейские дорамы. Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Santa Fe, с возможностью заказа другого автомобиля. Вход в музей только по специальной записи, поэтому бронируйте заранее. Входные билеты в деревню Минсокчхон со скидкой для наших путешественников. Дополнительно оплачиваются аттракционы и еда

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Сеула

10:00 — крепость Хвасон в городе Сувон. Я расскажу вам историю крепости, которая включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Поговорим о её роли в военной и культурной сферах страны

13:00 — штаб-квартира корпорации Samsung и музей инновационных технологий, в которые можно попасть только по специальной записи. Вы увидите как исторические экспонаты — первый телевизор и мобильный телефон, так и последние новинки компании. Проследите за эволюцией электронных технологий на примере продуктов Samsung, выпущенных за последние 50 лет

15:00 — фольклорная деревня Минсокчхон, где вы погрузитесь в атмосферу эпохи Чосон. Мы погуляем среди традиционных построек, попробуем национальную кухню и посмотрим, где снимали известные корейские сериалы

17:30 — возвращение в Сеул

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Santa Fe. Возможно заказать другой автомобиль или провести экскурсии для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке

Бронируете экскурсию заранее, так как вход в музей инновационных технологий только по специальной записи

Дополнительно оплачивается