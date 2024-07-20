Уникальная экскурсия в окрестностях Сеула: крепость Хвасон, музей Samsung и деревня Минсокчхон. Погрузитесь в историю и инновации Кореи за один день
За один день вы посетите крепость Хвасон в Сувоне, включенную в список ЮНЕСКО, увидите первый телевизор и мобильный телефон в музее инновационных технологий Samsung, а также погуляете по фольклорной деревне читать дальше
Минсокчхон, где снимались известные корейские дорамы. Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Santa Fe, с возможностью заказа другого автомобиля. Вход в музей только по специальной записи, поэтому бронируйте заранее. Входные билеты в деревню Минсокчхон со скидкой для наших путешественников. Дополнительно оплачиваются аттракционы и еда
6 причин купить эту экскурсию
🏰 Крепость Хвасон - объект ЮНЕСКО
📺 Музей инноваций Samsung
🎬 Деревня Минсокчхон - место съёмок дорам
🚗 Комфортный транспорт
💰 Скидки на входные билеты
🍜 Возможность попробовать национальную кухню
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
Крепость Хвасон
Музей инновационных технологий Samsung
Фольклорная деревня Минсокчхон
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Сеула
10:00 — крепость Хвасон в городе Сувон. Я расскажу вам историю крепости, которая включена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Поговорим о её роли в военной и культурной сферах страны
13:00 — штаб-квартира корпорации Samsung и музей инновационных технологий, в которые можно попасть только по специальной записи. Вы увидите как исторические экспонаты — первый телевизор и мобильный телефон, так и последние новинки компании. Проследите за эволюцией электронных технологий на примере продуктов Samsung, выпущенных за последние 50 лет
15:00 — фольклорная деревня Минсокчхон, где вы погрузитесь в атмосферу эпохи Чосон. Мы погуляем среди традиционных построек, попробуем национальную кухню и посмотрим, где снимали известные корейские сериалы
17:30 — возвращение в Сеул
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Santa Fe. Возможно заказать другой автомобиль или провести экскурсии для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
Бронируете экскурсию заранее, так как вход в музей инновационных технологий только по специальной записи
Дополнительно оплачивается
Входные билеты в традиционную деревню — для моих путешественников €20 (обычная стоимость €27)
Аттракционы: катание на лошадях — €5, на санях зимой — €5, шаттл по крепости — €5, стрельба из лука — €3
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 129 туристов
Я сертифицированный переводчик, живу в Южной Корее с 2001 года. Постоянно исследую её: путешествую, открываю новые места, изучаю историю страны. Знаю и умею готовить корейскую кухню. На экскурсиях вы получите много полезных рекомендаций, основанных на личном опыте.