8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул: уникальное путешествие по истории и креативу
Погрузитесь в атмосферу Сеула, где каждый шаг открывает новые грани города: от древних храмов до современных арт-объектов
Начало: Отель
Расписание: 10.00 - 18.00
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
$450 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический Сеул
Путешествие по Сеулу начинается с величественного дворца Кенбок, продолжается в фольклорном музее и завершается в уютной деревне Букчон
Начало: Площадь Кванхвамун
Расписание: Все дни кроме вторника (выходной во дворце)
21 окт в 09:00
23 окт в 09:00
$170 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сад Утреннего Спокойствия и Остров Намисом
Ощутите гармонию природы в Саду Утреннего Спокойствия и на Острове Намисом. Индивидуальная экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Отель
Расписание: 10.00 - 18.00
19 окт в 18:00
20 окт в 18:00
$450 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул - моя душа
Погрузитесь в атмосферу динамичного Сеула, исследуя его популярные места и наслаждаясь уникальной культурой столицы Южной Кореи
Начало: Отель
Расписание: 10.00 - 18.00
19 окт в 18:00
20 окт в 18:00
$450 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по династии Чосон в Сеуле
Путешествие в эпоху Династии Чосон через Деревню Минсокчхон и Буддийский Храм Ваучхонса подарит уникальные впечатления и глубокое понимание корейской культуры
Начало: Отель
Расписание: 10.00 - 18.00
19 окт в 18:00
20 окт в 18:00
$450 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся13 августа 2024Очень понравилосч ваш гид, так хорошо провела экскурсиям.
- ССергей18 сентября 2023Отлично провели время. Вячеслав показал нам практически весь Сеул, интересно рассказывал. Мы остались очень довольны! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в октябре 2024
Сейчас в Сеуле в категории "На автобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 170 до 450. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на автобусе, 4 ⭐ отзыва, цены от $170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь