Колином, и это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни! Поездка была насыщенной и разнообразной: мы посетили множество живописных локаций и насладились красотой гор и природы Кореи.



Одним из ярких моментов стало путешествие на горном трамвае, откуда мы смогли издалека увидеть Северную Корею. Это было действительно захватывающе! Интересно, что в тех местах, где мы побывали, не было ни одного европейца — похоже, это новое направление, которое только начинает развиваться.



Особое внимание хочу уделить обеду в небольшом семейном ресторане в деревне — это было просто великолепно! Настоящая корейская кухня в уютной атмосфере.



Колин оказался не только отличным гидом, но и настоящим знатоком истории Кореи. Он делился интересными фактами о культуре и быте, обращая внимание на детали, которые я бы сама никогда не заметила. Например, мы узнали о бамбуковых ульях, которые развешивают по деревьям.



По пути мы часто останавливались, чтобы насладиться окружающей природой, купили клубнику и хурму в небольшом городке, много фотографировались и смеялись. Атмосфера была очень дружелюбной и расслабляющей.



В будущем я обязательно возьму экскурсии у Колина снова и советую всем делать это в начале поездки. Он сможет дать много полезных рекомендаций о других местах, которые стоит посетить. Если бы у меня было больше времени, я бы с удовольствием записалась на другие экскурсии с ним.



Колин очень интересно рассказывает и создает комфортную атмосферу для общения. Я также благодарна ему за консультации после экскурсии — его советы были очень полезны. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Корее и насладиться ее красотой!