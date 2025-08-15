Индивидуальная
Заповедная Корея: природные чудеса и культурное наследие
Погрузитесь в красоту Кореи: водопад, парк ЮНЕСКО и стеклянный мост ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Сеул. Отель гостей
«Длинный подвесной мост с прозрачным полом (после прогулки по нему вы сможете отдохнуть в кафе за чашечкой горячего с булочкой)»
29 авг в 05:00
1 сен в 05:00
$1025 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сеула - в DMZ с подвесным мостом
Посетите демилитаризованную зону и Красный мост. Уникальная экскурсия для любителей истории и приключений. Узнайте больше о Корее
Начало: У вашего отеля в Сеуле
«15:00 — отправление к Красному подвесному мосту, расположенному на горе Гамак, где произошла героическая битва под Солмари»
26 авг в 05:00
27 авг в 05:00
$642 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Сеул: Демилитаризованная зона, Третий туннель и подвесной мост
Начало: 125 Toegye-ro, Jung District, Seoul, Южная Корея
«Подвесной мост горы Гамаксан Встреча с гидом происходит в назначенном месте, откуда вы отправитесь к подвесному мосту горы Гамаксан»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
$55 за человека
Групповая
до 20 чел.
Сеул: ночная прогулка вдоль Хангана с пикником и поездкой к Радужному мосту
Начало: Yeouinaru Station, Seoul, South Korea
«Вечер на берегу Хангана с вкусным ужином, атмосферной поездкой на электровелосипедах и ночными видами легендарного Радужного моста Банпо»
Завтра в 19:00
23 авг в 19:00
$43 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра15 августа 2025Прекрасная экскурсия, очень красивые виды. Благодаря Колину, посмотрели места, куда сам просто так не доберешься, совершили несколько активных пеших прогулок.
- ЕЕлена16 мая 2025Мы с мужем провели замечательный день благодаря нашему гиду Колину. Получили очень много информации об истории, культуре и природе Южной
- ММарина3 мая 2025Экскурсией остались довольны. Было интересно, комфортно и увлекательно
- ДДиана5 апреля 2025Отзыв о путешествии с Колином в заповедник ЮНЕСКО
Недавно я имела невероятную возможность отправиться на экскурсию в заповедник ЮНЕСКО вместе с
- VVladimira9 января 2025К сожалению,гид плохо ориентируется в конфликте Северной и Южной Кореи,не знает почти ничего из этой области и выступил скорее просто сопровождающим и водителем.
- ИИрина3 января 2025Татьяна отличный экскурсовод! Отлично знающий обычаи и интересные места Кореи.
- ККристина5 июля 2024Экскурсия очень понравилась, кто хочет посмотреть красоту Кореи кроме Сеула тому сюда. Гид Колин очень доступно и объемно все рассказал и показал. Обед был восхитительный. Рекомендую
- ЛЛариса24 июня 2024Долго выбирали тур по Корее, остановились на этом и остались очень довольны!
Красивейшая природа и историческая составляющая, которой на протяжении всего
- ААнжелика9 апреля 2024Прекрасная экскурсия, авторский маршрут. Красивейшее место и отличная организация!
Колин прекрасный гид и очень светлый открытый и добрый парень!
Впечатления и положительные эмоции переполняют.
- РРудольф21 ноября 2023Не пишу обычно отзывы, потому что все субъективно!
Но об этой экскурсии решил написать пару слов!
Данная экскурсия новая, авторская, ее разрабатывал
