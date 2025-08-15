Мои заказы

Мосты Сеула

Найдено 4 экскурсии в категории «Мосты» в Сеуле на русском языке, цены от $43. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Заповедная Корея: природные чудеса и культурное наследие
Погрузитесь в красоту Кореи: водопад, парк ЮНЕСКО и стеклянный мост ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Сеул. Отель гостей
«Длинный подвесной мост с прозрачным полом (после прогулки по нему вы сможете отдохнуть в кафе за чашечкой горячего с булочкой)»
29 авг в 05:00
1 сен в 05:00
$1025 за человека
Из Сеула - в DMZ с посещением горного подвесного моста
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сеула - в DMZ с подвесным мостом
Посетите демилитаризованную зону и Красный мост. Уникальная экскурсия для любителей истории и приключений. Узнайте больше о Корее
Начало: У вашего отеля в Сеуле
«15:00 — отправление к Красному подвесному мосту, расположенному на горе Гамак, где произошла героическая битва под Солмари»
26 авг в 05:00
27 авг в 05:00
$642 за всё до 4 чел.
Сеул: Демилитаризованная зона, Третий туннель и подвесной мост
9 часов
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Сеул: Демилитаризованная зона, Третий туннель и подвесной мост
Начало: 125 Toegye-ro, Jung District, Seoul, Южная Корея
«Подвесной мост горы Гамаксан Встреча с гидом происходит в назначенном месте, откуда вы отправитесь к подвесному мосту горы Гамаксан»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
$55 за человека
Сеул: ночная прогулка вдоль Хангана с пикником и поездкой к Радужному мосту
4 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Сеул: ночная прогулка вдоль Хангана с пикником и поездкой к Радужному мосту
Начало: Yeouinaru Station, Seoul, South Korea
«Вечер на берегу Хангана с вкусным ужином, атмосферной поездкой на электровелосипедах и ночными видами легендарного Радужного моста Банпо»
Завтра в 19:00
23 авг в 19:00
$43 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    15 августа 2025
    Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
    Прекрасная экскурсия, очень красивые виды. Благодаря Колину, посмотрели места, куда сам просто так не доберешься, совершили несколько активных пеших прогулок.
    читать дальше

    Гид максимально доброжелателен и интересен как собеседник, очень приятно проводить с ним время. Финал дня - фантастически вкусный обед в нетуристическом месте. Очень довольны экскурсией и максимально благодарны Колину за его профессиональные и человеческие качества, сделавшие день незабываемым!

  • Е
    Елена
    16 мая 2025
    Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
    Мы с мужем провели замечательный день благодаря нашему гиду Колину. Получили очень много информации об истории, культуре и природе Южной
    читать дальше

    Корее. Мы посетили парк UNESCO, полюбовались на прекрасную природу, прогулялись по подвесным и стеклянным мостам, прокатились на лодке и пообедали в прекрасном семейном ресторанчике. Колин прекрасный рассказчик и если вы хотите познакомиться с историей, жизнью корейцев и природой этой интересной страны, я очень рекомендую обратиться к Колину.

  • М
    Марина
    3 мая 2025
    Из Сеула - в DMZ с посещением горного подвесного моста
    Экскурсией остались довольны. Было интересно, комфортно и увлекательно
  • Д
    Диана
    5 апреля 2025
    Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
    Отзыв о путешествии с Колином в заповедник ЮНЕСКО

    Недавно я имела невероятную возможность отправиться на экскурсию в заповедник ЮНЕСКО вместе с
    читать дальше

    Колином, и это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни! Поездка была насыщенной и разнообразной: мы посетили множество живописных локаций и насладились красотой гор и природы Кореи.

    Одним из ярких моментов стало путешествие на горном трамвае, откуда мы смогли издалека увидеть Северную Корею. Это было действительно захватывающе! Интересно, что в тех местах, где мы побывали, не было ни одного европейца — похоже, это новое направление, которое только начинает развиваться.

    Особое внимание хочу уделить обеду в небольшом семейном ресторане в деревне — это было просто великолепно! Настоящая корейская кухня в уютной атмосфере.

    Колин оказался не только отличным гидом, но и настоящим знатоком истории Кореи. Он делился интересными фактами о культуре и быте, обращая внимание на детали, которые я бы сама никогда не заметила. Например, мы узнали о бамбуковых ульях, которые развешивают по деревьям.

    По пути мы часто останавливались, чтобы насладиться окружающей природой, купили клубнику и хурму в небольшом городке, много фотографировались и смеялись. Атмосфера была очень дружелюбной и расслабляющей.

    В будущем я обязательно возьму экскурсии у Колина снова и советую всем делать это в начале поездки. Он сможет дать много полезных рекомендаций о других местах, которые стоит посетить. Если бы у меня было больше времени, я бы с удовольствием записалась на другие экскурсии с ним.

    Колин очень интересно рассказывает и создает комфортную атмосферу для общения. Я также благодарна ему за консультации после экскурсии — его советы были очень полезны. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Корее и насладиться ее красотой!

  • V
    Vladimira
    9 января 2025
    Из Сеула - в DMZ с посещением горного подвесного моста
    К сожалению,гид плохо ориентируется в конфликте Северной и Южной Кореи,не знает почти ничего из этой области и выступил скорее просто сопровождающим и водителем.
  • И
    Ирина
    3 января 2025
    Из Сеула - в DMZ с посещением горного подвесного моста
    Татьяна отличный экскурсовод! Отлично знающий обычаи и интересные места Кореи.
  • К
    Кристина
    5 июля 2024
    Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
    Экскурсия очень понравилась, кто хочет посмотреть красоту Кореи кроме Сеула тому сюда. Гид Колин очень доступно и объемно все рассказал и показал. Обед был восхитительный. Рекомендую
  • Л
    Лариса
    24 июня 2024
    Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
    Долго выбирали тур по Корее, остановились на этом и остались очень довольны!
    Красивейшая природа и историческая составляющая, которой на протяжении всего
    читать дальше

    путешествия делился Колин сделали наше приключение незабываемым. Остались довольны и взрослые и дети! Колин, большое спасибо за отличную программу и вкуснейший обед.

  • А
    Анжелика
    9 апреля 2024
    Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
    Прекрасная экскурсия, авторский маршрут. Красивейшее место и отличная организация!
    Колин прекрасный гид и очень светлый открытый и добрый парень!
    Впечатления и положительные эмоции переполняют.
  • Р
    Рудольф
    21 ноября 2023
    Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
    Не пишу обычно отзывы, потому что все субъективно!
    Но об этой экскурсии решил написать пару слов!
    Данная экскурсия новая, авторская, ее разрабатывал
    читать дальше

    сам Колин и мы были первыми гостями отправившимися на нее!
    Колин потрясающий человек, интересный рассказчик и собеседник! Прекрасный маршрут с потрясающими пейзажами и историческими местами. Не избитыми туристическими, а уникальными о которых в основном пока знают только местные.
    Ну и ужин в маленьком семейном ресторане, это невероятно вкусно!
    Ну и конечно сервис который устроил Колин, прекрасный автомобиль, забрал от отеля, привез к отелю, все на 5 звезд!
    Колин большое Вам спасибо за этот невероятный день!
    Мы обязательно вернемся в Южную Корею! До встречи!

