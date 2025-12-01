Мои заказы

Пейзажи горной Кореи и море Каннына за один день

Экскурсия знакомит с настоящей Кореей — страной гор и моря.

Идем в поход на хребет Сончарён (1157 м), часть главного массива Пэктудэган, который открывает панорамы бесконечных горных цепей и Восточного моря
(маршрут лёгкий и доступный даже новичкам).

После хайка мы отправимся в Каннын — город, где сочетаются красивые пляжи, символическая башня песочных часов и знаменитая Coffee Street у моря. Этот тур позволяет за один день почувствовать Корею такой, какой её знают и ценят местные жители.

Описание экскурсии

По мягким тропам с впечатляющими видами В Корее горы занимают почти 70% территории, и любовь к природе здесь — часть повседневной жизни и национальной культуры. В этом туре вы познакомитесь с горным регионом Дэгвалльон, входящим в систему Пэктудэган — главного хребта страны, который называют духовным позвоночником Кореи. Мы посетим Daegwallyeong Yangtte Farm — знаменитую горную ферму с овечками на высоте более 800 метров. Здесь открываются панорамы бесконечных хребтов и ветряков, медленно вращающихся на фоне неба. Прогулка по деревянным тропам займёт около часа и подойдёт всем без исключения. Атмосфера простора, чистый воздух и пасторальные пейзажи создают ощущение спокойствия и гармонии. С вершины открываются бескрайние панорамы горных цепей и мерцающее вдали Восточное море, а рядом возвышаются гигантские ветряки, создавая ощущение свободы и простора. Еще там можно погладить и покормить овечек. Современный Каннын После прогулки мы отправимся в Каннын — город у моря, который корейцы особенно любят. В отличие от строгого и тихого Сокчхо, Каннын яркий и современный, известный своими фестивалями, кофейной культурой и атмосферой свободы. Здесь находятся самые живописные пляжи Восточного побережья и знаменитая башня песочных часов на Кёнподэ, символизирующая течение времени и обновление. Здесь мы:
  • прогуляемся по набережной, где смешиваются звуки волн и музыка уличных музыкантов;
  • зайдём на легендарную Coffee Street — улицу с десятками кафе у самого пляжа;

• по желанию, прокатимся на рейлбайке вдоль побережья — это весёлая активность, когда крутишь педали по старой железной дороге, а рядом открывается море. Важная информация:

  • В программе предусмотрен маршрут протяжённостью около 12 км. (около 4х часов в пути). Маршрут подходит для большинства путешественников. Тропа мягкая и без крутых подъёмов, поэтому идти комфортно. Осилит любой, кто способен пройти пешком несколько км без усталости.
  • Специальной подготовки и снаряжения не требуется, достаточно обычной физической формы и удобной обуви.
  • Обязательно удобная спортивная обувь и одежда по сезону, желательно взять воду и лёгкий перекус.

Ежедневно в 07:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Прогулка по горной ферме Дэгвалльон, одному из самых живописных мест Кореи с панорамами хребта Пэктудэган и ветряков
  • Панорамные виды на Восточное море и горные хребты
  • Город Каннын - яркий центр восточного побережья Кореи
  • Башня песочных часов на пляже Кёнподэ
  • Coffee Street - знаменитая улица кафе у моря
  • По желанию: маршрут на рейлбайке вдоль побережья
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер от / до отеля
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Сеуле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В программе предусмотрен маршрут протяжённостью около 12 км (около 4х часов в пути). Маршрут подходит для большинства путешественников. Тропа мягкая и без крутых подъёмов, поэтому идти комфортно. Осилит любой, кто способен пройти пешком несколько км без усталости
  • Специальной подготовки и снаряжения не требуется, достаточно обычной физической формы и удобной обуви
  • Обязательно удобная спортивная обувь и одежда по сезону, желательно взять воду и лёгкий перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

