Экскурсия знакомит с настоящей Кореей — страной гор и моря.
Идем в поход на хребет Сончарён (1157 м), часть главного массива Пэктудэган, который открывает панорамы бесконечных горных цепей и Восточного моря
Описание экскурсииПо мягким тропам с впечатляющими видами В Корее горы занимают почти 70% территории, и любовь к природе здесь — часть повседневной жизни и национальной культуры. В этом туре вы познакомитесь с горным регионом Дэгвалльон, входящим в систему Пэктудэган — главного хребта страны, который называют духовным позвоночником Кореи. Мы посетим Daegwallyeong Yangtte Farm — знаменитую горную ферму с овечками на высоте более 800 метров. Здесь открываются панорамы бесконечных хребтов и ветряков, медленно вращающихся на фоне неба. Прогулка по деревянным тропам займёт около часа и подойдёт всем без исключения. Атмосфера простора, чистый воздух и пасторальные пейзажи создают ощущение спокойствия и гармонии. С вершины открываются бескрайние панорамы горных цепей и мерцающее вдали Восточное море, а рядом возвышаются гигантские ветряки, создавая ощущение свободы и простора. Еще там можно погладить и покормить овечек. Современный Каннын После прогулки мы отправимся в Каннын — город у моря, который корейцы особенно любят. В отличие от строгого и тихого Сокчхо, Каннын яркий и современный, известный своими фестивалями, кофейной культурой и атмосферой свободы. Здесь находятся самые живописные пляжи Восточного побережья и знаменитая башня песочных часов на Кёнподэ, символизирующая течение времени и обновление. Здесь мы:
- прогуляемся по набережной, где смешиваются звуки волн и музыка уличных музыкантов;
- зайдём на легендарную Coffee Street — улицу с десятками кафе у самого пляжа;
• по желанию, прокатимся на рейлбайке вдоль побережья — это весёлая активность, когда крутишь педали по старой железной дороге, а рядом открывается море. Важная информация:
- В программе предусмотрен маршрут протяжённостью около 12 км. (около 4х часов в пути). Маршрут подходит для большинства путешественников. Тропа мягкая и без крутых подъёмов, поэтому идти комфортно. Осилит любой, кто способен пройти пешком несколько км без усталости.
- Специальной подготовки и снаряжения не требуется, достаточно обычной физической формы и удобной обуви.
- Обязательно удобная спортивная обувь и одежда по сезону, желательно взять воду и лёгкий перекус.
Ежедневно в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Прогулка по горной ферме Дэгвалльон, одному из самых живописных мест Кореи с панорамами хребта Пэктудэган и ветряков
- Панорамные виды на Восточное море и горные хребты
- Город Каннын - яркий центр восточного побережья Кореи
- Башня песочных часов на пляже Кёнподэ
- Coffee Street - знаменитая улица кафе у моря
- По желанию: маршрут на рейлбайке вдоль побережья
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от / до отеля
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Сеуле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
