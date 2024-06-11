Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
Путешествие на восток Южной Кореи подарит незабываемые впечатления.
В национальном парке «Сораксан» можно насладиться видами гор, прокатиться на канатной дороге и совершить треккинг до скалы Ульсанбави. Также предусмотрен визит в буддийский читать дальше
храм 7 века и осмотр 10-метровой бронзовой статуи Будды.
После этого вас ждет обед на традиционном корейском рыбном рынке, где можно попробовать свежие морепродукты.
Затем поездка продолжится на побережье Японского моря, где летом можно искупаться и прокатиться на колесе обозрения с шикарными видами. Вечером возвращение в Сеул.
Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года с бесплатным Wi-Fi и питьевой водой. Время в пути в одну сторону составляет около 2,5 часов. Забираем вас от вашего отеля в Сеуле.
Дополнительные расходы включают билеты в национальный парк, канатную дорогу, колесо обозрения и питание.
Забронируйте эту экскурсию и наслаждайтесь уникальными природными и культурными достопримечательностями Южной Кореи
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Восхитительные виды гор Сораксан
🚠 Подъём на канатной дороге
🍣 Посещение традиционного рыбного рынка
🏖️ Отдых на пляже Японского моря
📸 Фотозоны и колесо обозрения
🕌 Исторические буддийские храмы
Что можно увидеть
Национальный парк Сораксан
Скала Ульсанбави
Буддийский храм 7 века
10-метровая бронзовая статуя Будды
Крепость Квангымсон
Традиционный рыбный рынок
Пляж на берегу Японского моря
Колесо обозрения
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Ориентировочный тайминг
06:00 — выезд из Сеула 09:00 — прогулка по живописным дорогам национального парка «Сораксан», входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО. При желании совершим восхождение к скале Ульсанбави и попробуем раскачать огромный камень (туда-обратно треккинг займёт около 2 часов). Также осмотрим буддийским храм 7 века и 10-метровую бронзовую статую Будды. Я расскажу об уникальности этого заповедника и историю храма. 12:00 — подъём на канатной дороге к смотровой площадке на вершине, возвышающейся над облаками и водопадами с видом на руины крепости Квангымсон 13:30 — крупнейший в Корее традиционный рыбный рынок с изобилием живых морепродуктов, которые можно тут же и попробовать 15:00 — отправление к пляжу на берегу Японского моря с фотозонами, в летнее время можно искупаться. А ещё вы прокатитесь на колесе обозрения c шикарными видами на море и город. Далее вас ждёт ужин. 18:30 — возвращение в Сеул, время в пути — около 3 часов
Организационные детали
50% от остатка стоимости экскурсии оплачивается перед выездом из города
Время в пути в одну сторону — около 2,5 часов
Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года, там для вас будет бесплатный Wi-Fi и питьевая вода
Я заберу вас от вашего отеля в Сеуле
Дополнительные расходы:
Билеты в национальный парк — $3 с человека
Канатная дорога — $10 с человека
Колесо обозрения — $12 с человека
Питание (завтрак в кафе, обед в рыбном ресторане, ужин по желанию) — $40–50 с человека
Билеты и питание для гида оплачиваются путешественниками
Также я могу провести экскурсию для группы до 10 человек без багажа на минивэне Staria за €1290
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 73 туристов
Я сертифицированный переводчик, живу в Южной Корее с 2001 года. Постоянно исследую её: путешествую, открываю новые места, изучаю историю страны. Знаю и умею готовить корейскую кухню. На экскурсиях вы получите много полезных рекомендаций, основанных на личном опыте.