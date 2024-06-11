Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула

Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
Путешествие на восток Южной Кореи подарит незабываемые впечатления.

В национальном парке «Сораксан» можно насладиться видами гор, прокатиться на канатной дороге и совершить треккинг до скалы Ульсанбави. Также предусмотрен визит в буддийский
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храм 7 века и осмотр 10-метровой бронзовой статуи Будды.

После этого вас ждет обед на традиционном корейском рыбном рынке, где можно попробовать свежие морепродукты.

Затем поездка продолжится на побережье Японского моря, где летом можно искупаться и прокатиться на колесе обозрения с шикарными видами. Вечером возвращение в Сеул.

Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года с бесплатным Wi-Fi и питьевой водой. Время в пути в одну сторону составляет около 2,5 часов. Забираем вас от вашего отеля в Сеуле.

Дополнительные расходы включают билеты в национальный парк, канатную дорогу, колесо обозрения и питание.

Забронируйте эту экскурсию и наслаждайтесь уникальными природными и культурными достопримечательностями Южной Кореи

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Восхитительные виды гор Сораксан
  2. 🚠 Подъём на канатной дороге
  3. 🍣 Посещение традиционного рыбного рынка
  4. 🏖️ Отдых на пляже Японского моря
  5. 📸 Фотозоны и колесо обозрения
  6. 🕌 Исторические буддийские храмы

Что можно увидеть

  • Национальный парк Сораксан
  • Скала Ульсанбави
  • Буддийский храм 7 века
  • 10-метровая бронзовая статуя Будды
  • Крепость Квангымсон
  • Традиционный рыбный рынок
  • Пляж на берегу Японского моря
  • Колесо обозрения
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ориентировочный тайминг

06:00 — выезд из Сеула
09:00 — прогулка по живописным дорогам национального парка «Сораксан», входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО. При желании совершим восхождение к скале Ульсанбави и попробуем раскачать огромный камень (туда-обратно треккинг займёт около 2 часов). Также осмотрим буддийским храм 7 века и 10-метровую бронзовую статую Будды. Я расскажу об уникальности этого заповедника и историю храма.
12:00 — подъём на канатной дороге к смотровой площадке на вершине, возвышающейся над облаками и водопадами с видом на руины крепости Квангымсон
13:30 — крупнейший в Корее традиционный рыбный рынок с изобилием живых морепродуктов, которые можно тут же и попробовать
15:00 — отправление к пляжу на берегу Японского моря с фотозонами, в летнее время можно искупаться. А ещё вы прокатитесь на колесе обозрения c шикарными видами на море и город. Далее вас ждёт ужин.
18:30 — возвращение в Сеул, время в пути — около 3 часов

Организационные детали

  • 50% от остатка стоимости экскурсии оплачивается перед выездом из города
  • Время в пути в одну сторону — около 2,5 часов
  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года, там для вас будет бесплатный Wi-Fi и питьевая вода
  • Я заберу вас от вашего отеля в Сеуле

Дополнительные расходы:

  • Билеты в национальный парк — $3 с человека
  • Канатная дорога — $10 с человека
  • Колесо обозрения — $12 с человека
  • Питание (завтрак в кафе, обед в рыбном ресторане, ужин по желанию) — $40–50 с человека
  • Билеты и питание для гида оплачиваются путешественниками

Также я могу провести экскурсию для группы до 10 человек без багажа на минивэне Staria за €1290

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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