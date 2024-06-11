храм 7 века и осмотр 10-метровой бронзовой статуи Будды. После этого вас ждет обед на традиционном корейском рыбном рынке, где можно попробовать свежие морепродукты. Затем поездка продолжится на побережье Японского моря, где летом можно искупаться и прокатиться на колесе обозрения с шикарными видами. Вечером возвращение в Сеул. Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года с бесплатным Wi-Fi и питьевой водой. Время в пути в одну сторону составляет около 2,5 часов. Забираем вас от вашего отеля в Сеуле. Дополнительные расходы включают билеты в национальный парк, канатную дорогу, колесо обозрения и питание. Забронируйте эту экскурсию и наслаждайтесь уникальными природными и культурными достопримечательностями Южной Кореи

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ориентировочный тайминг

06:00 — выезд из Сеула

09:00 — прогулка по живописным дорогам национального парка «Сораксан», входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО. При желании совершим восхождение к скале Ульсанбави и попробуем раскачать огромный камень (туда-обратно треккинг займёт около 2 часов). Также осмотрим буддийским храм 7 века и 10-метровую бронзовую статую Будды. Я расскажу об уникальности этого заповедника и историю храма.

12:00 — подъём на канатной дороге к смотровой площадке на вершине, возвышающейся над облаками и водопадами с видом на руины крепости Квангымсон

13:30 — крупнейший в Корее традиционный рыбный рынок с изобилием живых морепродуктов, которые можно тут же и попробовать

15:00 — отправление к пляжу на берегу Японского моря с фотозонами, в летнее время можно искупаться. А ещё вы прокатитесь на колесе обозрения c шикарными видами на море и город. Далее вас ждёт ужин.

18:30 — возвращение в Сеул, время в пути — около 3 часов

Организационные детали

50% от остатка стоимости экскурсии оплачивается перед выездом из города

Время в пути в одну сторону — около 2,5 часов

Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года, там для вас будет бесплатный Wi-Fi и питьевая вода

Я заберу вас от вашего отеля в Сеуле

Дополнительные расходы:

Билеты в национальный парк — $3 с человека

Канатная дорога — $10 с человека

Колесо обозрения — $12 с человека

Питание (завтрак в кафе, обед в рыбном ресторане, ужин по желанию) — $40–50 с человека

Билеты и питание для гида оплачиваются путешественниками

Также я могу провести экскурсию для группы до 10 человек без багажа на минивэне Staria за €1290