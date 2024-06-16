Найдено 3 экскурсии в категории « Горы » в Сеуле на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Путешествие во времени: от древней крепости к современному Сеулу Путешествие во времени: от крепости Намхансансон до современных небоскрёбов Каннама. Увидите историю Южной Кореи и попробуете традиционную кухню Начало: В вашем отеле «С вершины горы насладитесь прекрасным видом на Сеул» € 514 за всё до 4 чел. Индивидуальная 5 часов Сеул как на ладони: гора Намсан, река Ханган и рынок Норянджин Сеул многогранен: поднимитесь на гору Намсан, полюбуйтесь рекой Ханган и насладитесь морепродуктами на рынке Норянджин. Всё это в одной экскурсии «Гора Намсан, на которой была построена первая в стране теле- и радиовещательная башня» € 320 за всё до 4 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас «В национальном парке «Сораксан» вы насладитесь видами гор, прокатитесь на канатной дороге, при желании совершите треккинг до одной из скал» € 590 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Сеула

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Горы»

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