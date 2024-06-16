1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Путешествие во времени: от древней крепости к современному Сеулу
Путешествие во времени: от крепости Намхансансон до современных небоскрёбов Каннама. Увидите историю Южной Кореи и попробуете традиционную кухню
Начало: В вашем отеле
«С вершины горы насладитесь прекрасным видом на Сеул»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€514 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сеул как на ладони: гора Намсан, река Ханган и рынок Норянджин
Сеул многогранен: поднимитесь на гору Намсан, полюбуйтесь рекой Ханган и насладитесь морепродуктами на рынке Норянджин. Всё это в одной экскурсии
«Гора Намсан, на которой была построена первая в стране теле- и радиовещательная башня»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
«В национальном парке «Сораксан» вы насладитесь видами гор, прокатитесь на канатной дороге, при желании совершите треккинг до одной из скал»
15 июня в 06:00
18 июня в 06:00
€590 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 590.
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Горы», цены от €320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август