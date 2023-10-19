Узнать свою судьбу в аутентичном гадальном салоне в центре Сеула
Саджу (사주 — «четыре столпа») — древнее корейское гадание по году, месяцу, дню и часу рождения. В нём сплелись конфуцианство, фэншуей и астрология.
Вы посетите салон, где мастер проведёт саджу и расскажет, на что вам стоит обратить внимание в жизни и чего ждать от будущего. Вы зададите конкретные вопросы или просто послушаете мастера. А пары проверят свою совместимость.
Вы посетите салон, где мастер проведёт саджу и расскажет, на что вам стоит обратить внимание в жизни и чего ждать от будущего. Вы зададите конкретные вопросы или просто послушаете мастера. А пары проверят свою совместимость.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На сеансе саджу я буду выступать переводчиком для вас и мастера. Вы назовёте год, месяц, день и время рождения. Мастер определит восемь знаков (огонь, вода, металл, дерево, земля и другие), выпишет нужные иероглифы на бумагу и проанализирует результат. Возможно, проведёт гадание по лицу. Вы можете уточнить любые детали во время гадания или прийти с подготовленным списком вопросов.
После сажду вы будете знать, чего остерегаться в жизни, с какими стихиями вы несовместимы и с какими людьми лучше не заключать финансовые сделки. Если вы в паре, то поймёте, насколько вы и ваша половинка подходите друг другу. А в качестве сувенира получите бумагу с иероглифами и подписью мастера.
Организационные детали
- Результат гадания можно записать с переводом на русский или английский язык. Сеанс разрешается записывать на аудио
- Я встречу вас возле вашего отеля. До салона в центральном районе Чунгу (중구) пойдём пешком. Если расстояние большое, то по желанию поедем на такси или метро (оплачивается дополнительно).
- Вы можете посетить сеанс в одиночку, с партнёром или другом (в последнем случае гадания будут идти один за другим)
- Продолжительность экскурсии в зависимости от месторасположения отеля и других факторов — 1,5–3 часа
- За дополнительную плату можно сходить к шаману. Детали уточняйте в переписке.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Сеуле
Провели экскурсии для 632 туристов
Я представляю команду гидов, влюблённых в своё дело. С 2011 года организовываю культурные и учебные программы в Южной Корее. Закончила Восточный факультет СПбГУ и магистратуру в Южной Корее. Имею лицензию гида-переводчика, владею корейским языком (продвинутый уровень). Мы обеспечим вам не просто сопровождение, но и рассказ о каждой достопримечательности, истории и корейской культуре на хорошем русском языке.
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