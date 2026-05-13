Представьте себе уникальный шанс заглянуть в будущее и понять глубинные тайны своей личности с помощью древнего искусства Саджу, которое сочетает в себе астрологию, фэншуй и конфуцианство.
Во время этой индивидуальной экскурсии
Во время этой индивидуальной экскурсии
6 причин купить эту экскурсию
- 🔮 Уникальный опыт древнего корейского гадания
- 🗣 Перевод на русский или английский язык
- 👫 Проверка совместимости пар
- 📝 Получение персонализированного прогноза
- 🎁 Сувенир с иероглифами и подписью мастера
- 🎧 Возможность записи сеанса на аудио
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение сеанса саджу подходит для любого месяца года, так как мероприятие проводится в помещении и не зависит от погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Салон в центральном районе Чунгу
Описание экскурсии
На сеансе саджу я буду выступать переводчиком для вас и мастера. Вы назовёте год, месяц, день и время рождения. Мастер определит восемь знаков (огонь, вода, металл, дерево, земля и другие), выпишет нужные иероглифы на бумагу и проанализирует результат. Сеанс включает элементы шаманского ясновидения. Вы можете уточнить любые детали во время гадания или прийти с подготовленным списком вопросов.
После сажду вы будете знать, чего остерегаться в жизни, с какими стихиями вы несовместимы и с какими людьми лучше не заключать финансовые сделки. Если вы в паре, то поймёте, насколько вы и ваша половинка подходите друг другу. А в качестве сувенира получите бумагу с иероглифами и подписью мастера.
Организационные детали
- Результат гадания можно записать с переводом на русский или английский язык. Сеанс разрешается записывать на аудио
- Я встречу вас возле вашего отеля. До салона в центральном районе Чунгу (중구) пойдём пешком. Если расстояние большое, то по желанию поедем на такси или метро (оплачивается дополнительно).
- Вы можете посетить сеанс в одиночку, с партнёром или другом (в последнем случае гадания будут идти один за другим)
- Продолжительность экскурсии в зависимости от месторасположения отеля и других факторов — 1,5–3 часа
- Оплатить экскурсию можно в корейских вонах, долларах или евро. В обменных пунктах вы можете обменять рубли или юани на местную валюту
- За дополнительную плату можно заказать талисман или шаманский ритуал. Детали уточняйте в переписке.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$295
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1522 туристов
Я представляю команду гидов, влюблённых в своё дело. С 2011 года организовываю культурные и учебные программы в Южной Корее. Закончила Восточный факультет СПбГУ и магистратуру в Южной Корее. Имею лицензию гида-переводчика, владею корейским языком (продвинутый уровень). Мы обеспечим вам не просто сопровождение, но и рассказ о каждой достопримечательности, истории и корейской культуре на хорошем русском языке.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Веселое, легкое путешествие в познании себя и ответов на волнующие вопросы и немного про будущее. Рекомендую❤️
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Спасибо большое за отличную и познавательную экскурсию) Ваше было замечательно в соответствии с моими пожеланиями! Удачи!
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