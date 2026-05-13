Посещение сеанса саджу подходит для любого месяца года, так как мероприятие проводится в помещении и не зависит от погодных условий.

Представьте себе уникальный шанс заглянуть в будущее и понять глубинные тайны своей личности с помощью древнего искусства Саджу, которое сочетает в себе астрологию, фэншуй и конфуцианство.Во время этой индивидуальной экскурсии

в центре Сеула, вы встретитесь с опытным мастером Саджу, который, исходя из вашей даты рождения, раскроет перед вами карту вашей судьбы. Это не просто гадание, это путешествие в глубины вашего «Я», где каждый символ, каждый иероглиф расскажет что-то новое о вас и вашем будущем. Помимо личных прогнозов, пары смогут проверить свою совместимость, узнать, какие испытания и радости ждут их вместе. В конце сеанса каждый участник получит в подарок личную карту судьбы, написанную мастером. Эта экскурсия - не только возможность узнать будущее, но и шанс прикоснуться к древней культуре Кореи, понять её мудрость и глубину

Описание экскурсии

На сеансе саджу я буду выступать переводчиком для вас и мастера. Вы назовёте год, месяц, день и время рождения. Мастер определит восемь знаков (огонь, вода, металл, дерево, земля и другие), выпишет нужные иероглифы на бумагу и проанализирует результат. Сеанс включает элементы шаманского ясновидения. Вы можете уточнить любые детали во время гадания или прийти с подготовленным списком вопросов.

После сажду вы будете знать, чего остерегаться в жизни, с какими стихиями вы несовместимы и с какими людьми лучше не заключать финансовые сделки. Если вы в паре, то поймёте, насколько вы и ваша половинка подходите друг другу. А в качестве сувенира получите бумагу с иероглифами и подписью мастера.

Организационные детали