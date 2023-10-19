Саджу (사주 — «четыре столпа») — древнее корейское гадание по году, месяцу, дню и часу рождения. В нём сплелись конфуцианство, фэншуей и астрология. Вы посетите салон, где мастер проведёт саджу и расскажет, на что вам стоит обратить внимание в жизни и чего ждать от будущего. Вы зададите конкретные вопросы или просто послушаете мастера. А пары проверят свою совместимость.

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Описание

Что вас ожидает

На сеансе саджу я буду выступать переводчиком для вас и мастера. Вы назовёте год, месяц, день и время рождения. Мастер определит восемь знаков (огонь, вода, металл, дерево, земля и другие), выпишет нужные иероглифы на бумагу и проанализирует результат. Возможно, проведёт гадание по лицу. Вы можете уточнить любые детали во время гадания или прийти с подготовленным списком вопросов.

После сажду вы будете знать, чего остерегаться в жизни, с какими стихиями вы несовместимы и с какими людьми лучше не заключать финансовые сделки. Если вы в паре, то поймёте, насколько вы и ваша половинка подходите друг другу. А в качестве сувенира получите бумагу с иероглифами и подписью мастера.

Организационные детали