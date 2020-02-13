22 отзыва оставили туристы

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Символы современного и древнего Сеула

Увидеть весь город с башни Лотте и погрузиться в колорит исторических кварталов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашей гостиницы
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

У этой экскурсии22 отзыва
4.5
Валерия
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Валерия – представитель по Сеулу
Приглашаю вас за один день рассмотреть все грани Сеула и прочувствовать контрасты корейской столицы.

Вы увидите весь город 🏙️ как на ладони с панорамной площадки небоскрёба.

Очутитесь на улицах Старого города, где вам откроются история 📖, природная красота и культурные особенности древней Кореи.

А после — прогуляетесь 👣 по яркой улице Инсадон среди ремесленных магазинов, сувенирных лавок и аутентичных ресторанчиков.
Символы современного и древнего Сеула
Символы современного и древнего Сеула

Что вас ожидает

Современный Сеул с высоты небоскрёба
Вы посетите одно из самых высоких зданий в мире — знаменитую башню Лотте, которая уже успела стать визитной карточкой Сеула. Мы осмотрим холл башни, если захотите, заглянем в ресторан или бесчисленные магазины Лотте Молла, а затем на скоростных лифтах поднимемся на смотровую площадку, откуда вам откроется потрясающая панорама корейской столицы, и все районы города будут видны как на ладони. Вы узнаете об административном делении Сеула, современных городских тенденциях и крупнейшем парке развлечений в мире Лотте Ворлд.

История древней Кореи и дворец Кёнбоккун
Затем мы переедем на другую сторону реки Ханган, где вы познакомитесь с историческим центром Сеула и архитектурными памятниками Старого города. Вы побываете на главной площади столицы с чудесным видом на гору Пукхансан, осмотрите памятники адмиралу Ли Сун Сину и королю Сечжону, основателю корейской письменности, и узнаете о роли этих людей в истории Кореи. Мы поговорим о пяти королевских дворцах Сеула и посетим самый значимый и красивый из них — дворец Кёнбоккун с прекрасным лотосовым прудом.

Культурные символы и традиции Кореи
Чтобы прочувствовать городской характер и колорит Сеула, мы прогуляемся по пешеходной улице Инсадон, где на каждом шагу встречаются традиционные корейские рестораны, сувенирные и антикварные лавки, лотки с уличной едой и яркие магазинчики. Здесь вы сможете попробовать настоящий корейский чай, узнаете о местных обычаях, праздниках и национальных ремеслах: корейской вышивке, росписи платков, изготовлении традиционных масок и многом другом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Билеты на Лотте Тауэр и в дворец Кёнбоккун оплачиваются дополнительно: 27000 вон (либо 50000 с возможностью пройти без очереди) и 3000 вон соответственно.
  • По желанию возможны незначительные изменения в маршруте экскурсии.
Символы современного и древнего Сеула
Символы современного и древнего Сеула
Символы современного и древнего Сеула
Символы современного и древнего Сеула
Символы современного и древнего Сеула
Символы современного и древнего Сеула
Символы современного и древнего Сеула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашей гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валерия
Валерия
Я представляю команду гидов, влюбленных в свое дело. С 2011 года организовываю культурные и учебные программы в Южной Корее. Закончила Восточный факультет СПбГУ и магистратуру в Южной Корее. Имею лицензию гида-переводчика, владею корейским языком (продвинутый уровень). Мы обеспечим вам не просто сопровождение, но и рассказ о каждой достопримечательности, истории и корейской культуре на хорошем русском языке.
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22 отзыва оставили туристы

13 февраля 2020
Это была самая долгая, но при этом самая интересная экскурсия в моей жизни! Много исторических фактов, прогулки по различным историческим и современным местам Кореи! Было просто замечательно
10 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного о Сеуле. Очень понравилась часть с посещением дворца императора и буддийского храма. Сделали прекрасные фото. Купили сувениры для друзей и родных.
5 января 2020
Всем привет! Если честно, не хотелось писать никакого отзыва по данной экскурсии « Символы современного и древнего Сеула».... но просит команда Трипстера хоть как-то отозваться, им важно. Тогда начну. Перед тем, как отправиться в поездку, пересмотрела кучу агенств, которые на русском языке проводят экскурсии по Сеулу, остановилась на этой компании, прочитала много хороших отзывов о Валерии Ким, просто прониклась.... хотя всю эту бочку мёда испортил один отзыв, писала одна туристка и очень просила читающих её отзыв не связываться с этой компанией. Но я подумала: как много людей написали хорошо, и только одна - плохо... но мало ли какие обстоятельства были... решила не отказываться. В Сеуле я транзитом на один день с семьёй. Прилетели вечером 26 декабря, а на 27 забронирована экскурсия по городу, семичасовая, встреча у отеля в 11 утра.... и тут началось ровно то, что описывала эта женщина ( с отрицательным отзывом!). Ещё в аэропорту Валерия начала меня настраивать, что экскурсию надо перенести, ей, оказывается, надо к стоматологу, то есть она освободится ближе в 3 часам дня. Я пробовала возражать, ведь если в 15 часов начнём, когда все закончится!? 7 часов продолжительность!! Кое-как договорились, но только на 14 часов, не уступает она. Время движется к 14, она опять мне звонит, и настаивает все равно на 15..... я уже поняла, что все накрывается «медным тазом»!! Вообщем, если расписывать все подробно, не хватит страниц, да и неохота. А в результате приехала не она, другой экскурсовод ( Нина), время половина четвёртого дня, тот маршрут, который значился изначально, уже не принимался, потому что он должен был начаться с самой высокой башни Сеула Lotte Thayer, а нам только добираться до него 1, 5 часа. Нина нам объясняет, что может изменить маршрут экскурсии и покажет то, что можно успеть посмотреть за оставшееся короткое время. Машину Валерия нам так и не прислала. Получилась пешая экскурсия, а промежутки пути преодолевали на метро. Нине безмерно благодарны за то, что она смогла нам показать много интересных мест, и уже затемно свозила автобусом на высоту телебашни, откуда открывался изумительный вид на ночной Сеул, гид она, конечно, молодой, но что знала, все нам рассказала и ответила на все наши вопросы. Ей, как говорится, респект и уважение!! Но Валерия.... !!?? Как мило разговаривала и много обещала, но не успели мы ступить на сеульскую землю, куда что девалось.... мне не хочется обидными словами называть все это действо, есть там в этой компании и другие достойные гиды, а Валерии, считаю, доверять нельзя. Едешь с замечательным настроением, в предвкушении чего-то сказочного ( ведь как раз рождественские праздники!), и смазывается начисто все настроение.... Короче говоря, товарищи читающие, будьте бдительны, дабы не испортить себе и своим близким праздника!
2 января 2020
Всё понравилось, могу рекомендовать
1 ноября 2019
Экскурсия прошло превосходно. Валерия ответила на все наши вопросы, дала Рекомендации к посещению других достопримечательностей, подсказала направления. Созерцание сочитаний дворцовых комплексов и современной архитектуры приятно радовало глаз. Вся прогулка с удивительными рассказами об истории и современном быте оставили неизгладимое впечатление.
24 октября 2019
Все было отлично. Мы увидели и узнали больше чем ожидали. Плус Вера помогла нам купить местные сладости/чай.
Mihail
10 октября 2019
Экскурсия прошла отлично, погода не подвела, гид был на высоте! Очень понравилось!
7 октября 2019
Мне и моему мужу по 60 лет и я думала, что семь часов — это слишком долго для экскурсии. Но когда видишь огромный и интересный город, забываешь обо всем. Город огромный, интересны, разнообразный. И Валерия очень профессионально подошла к вопросу как познакомить гостей с городом. мы люди любознательные и задавали много вопросов, на которые получали полноценные ответы. Были в историческом музее и слушали рассказы про прошлое Кореи, прогулялись среди небоскребов. . Прогулялись как с другом. Спасибо!
ALBERT
5 октября 2019
Прекрасно провели время на экскурсии. Обошли все очереди сэкономив кучу времени. Поели корейско-европейской еды, забыл как называется:) В общем все было здорово, большое спасибо Лере.
4 октября 2019
Если Вы цените свое время и деньги - не связывайтесь с данным организатором экскурсий! Теперь подробно. Валерия выступала как организатор экскурсии, гидом оказалась студентка Нина. Впечатление по организации экскурсии - просто УЖАС! Вместо 10 утра по программе - Валерия договорилась с нами на 11-00 (к 10 она видите ли не успевала), а по факту гид с частью туристов пришла к 11-20. Далее мы искали ещё туристов, до 11-40, потом уже возле метро стояли ещё минут 30 и ждали ещё туристов. Итого собственно ЭКСКУРСИЯ началась в 12-30! И в результате наша группа составила 10 (!) человек - ничего себе "индивидуальная экскурсия для 2 человек" как было явно указано в нашем билете на tripster. Далее сама программа - в описании этой экскурсии указано чётко: 1-Лотте Тауэр 2-Кенбоккун 3-Инсадон. По факту из этого списка мы увидели ТОЛЬКО дворец Кенбоккун - и всё! Где эта Лотте Тауэр во время экскурсии мы даже не узнали. Квартал Инсадон мы уже ПОСЛЕ экскурсии искали сами. Теперь время - заявлена экскурсия 7 часов. Гид Нина рассталась с нами ровно в 16-30 (сказав, что у нее в 17-00 уже какая-то другая своя экскурсия), итого даже от первого контакта с гидом возле отеля прошло не более 5 (!) часов. Таким образом оценка экскурсии - КОЛ! Начало в 12-30 вместо 10; вместо 2, ну хорошо бы еще 4 человек - целых 10; вместо заявленных 3 объектов - один (!); вместо заявленных 7 часов в лучшем случае 5 (на самом деле 4). Вся группа до единого была возмущена и готова оставить аналогичные отзывы о данном гиде-организаторе.
Ещё 12 отзывов

Валерия проводит ещё 1 экскурсию

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