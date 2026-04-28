22 отзыва оставили туристы

Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Сеулу, где вы сможете ощутить дух этого мегаполиса, исследуя его современные и исторические достопримечательности.
Начните своё приключение с восхождения на одно из самых высоких зданий читать дальшеуменьшить
в мире - башню Лотте, где смотровая площадка предложит вам непревзойдённые виды на город.
Затем, перенеситесь в прошлое, посетив исторический центр Сеула с его архитектурными памятниками и дворцом Кёнбоккун, окунувшись в историю древней Кореи.
Прогулка по улице Инсадон позволит вам прочувствовать культурные традиции Кореи, насладиться местной кухней и приобрести уникальные сувениры.
Эта экскурсия предоставит вам возможность увидеть Сеул во всём его разнообразии, сочетая в себе посещение знаковых мест, знакомство с культурой и историей. Откройте для себя Сеул во всей его красе, погрузившись в атмосферу этого удивительного города
Площадь с памятниками адмиралу Ли Сун Сину и королю Сечжону
Улица Инсадон
Описание экскурсии
Современный Сеул с высоты небоскрёба
Вы посетите одно из самых высоких зданий в мире — знаменитую башню Лотте, которая уже успела стать визитной карточкой Сеула. Мы осмотрим холл башни, если захотите, заглянем в ресторан или бесчисленные магазины Лотте Молла, а затем на скоростных лифтах поднимемся на смотровую площадку, откуда вам откроется потрясающая панорама корейской столицы, и все районы города будут видны как на ладони. Вы узнаете об административном делении Сеула, современных городских тенденциях и крупнейшем парке развлечений в мире Лотте Ворлд.
История древней Кореи и дворец Кёнбоккун
Затем мы переедем на другую сторону реки Ханган, где вы познакомитесь с историческим центром Сеула и архитектурными памятниками Старого города. Вы побываете на главной площади столицы с чудесным видом на гору Пугаксан, осмотрите памятники адмиралу Ли Сун Сину и королю Сечжону, основателю корейской письменности, и узнаете о роли этих людей в истории Кореи. Мы поговорим о пяти королевских дворцах Сеула и посетим самый значимый и красивый из них — дворец Кёнбоккун с прекрасным лотосовым прудом.
Культурные символы и традиции Кореи
Чтобы прочувствовать городской характер и колорит Сеула, мы прогуляемся по пешеходной улице Инсадонг, где на каждом шагу встречаются традиционные корейские рестораны, сувенирные и антикварные лавки, лотки с уличной едой и яркие магазинчики. Здесь вы сможете попробовать настоящий корейский чай, узнаете о местных обычаях, праздниках и национальных ремеслах: корейской вышивке, росписи платков, изготовлении традиционных масок и многом другом.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Билеты на Лотте Тауэр и в дворец Кёнбоккун оплачиваются дополнительно: 27000 вон (либо 50000 с возможностью пройти без очереди) и 3000 вон соответственно
Оплатить экскурсию можно в корейских вонах, долларах или евро. В обменных пунктах вы можете обменять рубли или юани на местную валюту
По желанию возможны незначительные изменения в маршруте экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1522 туристов
Я представляю команду гидов, влюблённых в своё дело. С 2011 года организовываю культурные и учебные программы в Южной Корее. Закончила Восточный факультет СПбГУ и магистратуру в Южной Корее. Имею лицензию гида-переводчика, владею корейским языком (продвинутый уровень). Мы обеспечим вам не просто сопровождение, но и рассказ о каждой достопримечательности, истории и корейской культуре на хорошем русском языке.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Экскурсию провела Валерия. Она прекрасный рассказчик, востоковед, очень хорошо знает историю Кореи. Гулять с ней по дворцу и историческому центру Сеула было настоящим удовольствием! Рекомендую!
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А
Артём
Валерия прекрасный экскурсовод с отличным знанием истории и культуры Кореи. До нее у нас было 6 экскурсий по Японии и Корее и Валерия -лучшая. Она показала ключевые локации, предлагала оптимальные места для фото. Она потратила на нас больше времени, чем было заявлено в программе тура, чтобы учесть все наши хотелки и детально все показать. Спасибо ей большое.
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Максим
спасибо большое за прекрасную экскурсию
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K
Kirill
Нам все понравилось! Глубокое погружение в историю Кореи, на очень позитивной волне. Удалось многое посмотреть и узнать. Это не обзорная экскурсия по всем всем достопримечательностям, тут сделан упор чтобы показать читать дальшеуменьшить
прошлое и новое Сеула и Кореи. Узнать как жили древние правители и как сейчас живет, работает, и отдыхает население. При этом сам маршрут интересный и насыщенный культурными местами. Однозначно стоит и своих денег и потраченного времени!
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И
Ирина
В первый раз не получилось попасть на экскурсию из-за накладки со временем, переносили на удобный для всех день, в целом всё очень понравилось, мы посетили интересные улочки в которые сами читать дальшеуменьшить
бы не догадались сходить, по нашей просьбе отклонились немного от программы и попробовали местную кухню в уютном заведении где нужно самостоятельно варить себе супчик, там гид так же помогла и подсказала как готовить и что находиться на тарелочках перед нами. После экскурсии осталось много приятных впечатлений, если ещё будет возможность поехать в Сеул, с удовольствием снова возьмём экскурсию, чтоб посетить и другие интересные места в которых мы ещё не бывали, девушка очень хорошо разбирается в местной культуре и особенностях местного колорита, рекомендую.
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Андрей
Юлия была великолепным гидом. Сеул знает как свои пять пальцев. Очень советую тем кто хотят глубоко погрузиться в историю и культуру города.
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