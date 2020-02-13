22 отзыва оставили туристы

Современный Сеул с высоты небоскрёба
Вы посетите одно из самых высоких зданий в мире — знаменитую башню Лотте, которая уже успела стать визитной карточкой Сеула. Мы осмотрим холл башни, если захотите, заглянем в ресторан или бесчисленные магазины Лотте Молла, а затем на скоростных лифтах поднимемся на смотровую площадку, откуда вам откроется потрясающая панорама корейской столицы, и все районы города будут видны как на ладони. Вы узнаете об административном делении Сеула, современных городских тенденциях и крупнейшем парке развлечений в мире Лотте Ворлд.
История древней Кореи и дворец Кёнбоккун
Затем мы переедем на другую сторону реки Ханган, где вы познакомитесь с историческим центром Сеула и архитектурными памятниками Старого города. Вы побываете на главной площади столицы с чудесным видом на гору Пукхансан, осмотрите памятники адмиралу Ли Сун Сину и королю Сечжону, основателю корейской письменности, и узнаете о роли этих людей в истории Кореи. Мы поговорим о пяти королевских дворцах Сеула и посетим самый значимый и красивый из них — дворец Кёнбоккун с прекрасным лотосовым прудом.
Культурные символы и традиции Кореи
Чтобы прочувствовать городской характер и колорит Сеула, мы прогуляемся по пешеходной улице Инсадон, где на каждом шагу встречаются традиционные корейские рестораны, сувенирные и антикварные лавки, лотки с уличной едой и яркие магазинчики. Здесь вы сможете попробовать настоящий корейский чай, узнаете о местных обычаях, праздниках и национальных ремеслах: корейской вышивке, росписи платков, изготовлении традиционных масок и многом другом.