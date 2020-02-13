22 отзыва оставили туристы

Всем привет! Если честно, не хотелось писать никакого отзыва по данной экскурсии « Символы современного и древнего Сеула».... но просит команда Трипстера хоть как-то отозваться, им важно. Тогда начну. Перед тем, как отправиться в поездку, пересмотрела кучу агенств, которые на русском языке проводят экскурсии по Сеулу, остановилась на этой компании, прочитала много хороших отзывов о Валерии Ким, просто прониклась.... хотя всю эту бочку мёда испортил один отзыв, писала одна туристка и очень просила читающих её отзыв не связываться с этой компанией. Но я подумала: как много людей написали хорошо, и только одна - плохо... но мало ли какие обстоятельства были... решила не отказываться. В Сеуле я транзитом на один день с семьёй. Прилетели вечером 26 декабря, а на 27 забронирована экскурсия по городу, семичасовая, встреча у отеля в 11 утра.... и тут началось ровно то, что описывала эта женщина ( с отрицательным отзывом!). Ещё в аэропорту Валерия начала меня настраивать, что экскурсию надо перенести, ей, оказывается, надо к стоматологу, то есть она освободится ближе в 3 часам дня. Я пробовала возражать, ведь если в 15 часов начнём, когда все закончится!? 7 часов продолжительность!! Кое-как договорились, но только на 14 часов, не уступает она. Время движется к 14, она опять мне звонит, и настаивает все равно на 15..... я уже поняла, что все накрывается «медным тазом»!! Вообщем, если расписывать все подробно, не хватит страниц, да и неохота. А в результате приехала не она, другой экскурсовод ( Нина), время половина четвёртого дня, тот маршрут, который значился изначально, уже не принимался, потому что он должен был начаться с самой высокой башни Сеула Lotte Thayer, а нам только добираться до него 1, 5 часа. Нина нам объясняет, что может изменить маршрут экскурсии и покажет то, что можно успеть посмотреть за оставшееся короткое время. Машину Валерия нам так и не прислала. Получилась пешая экскурсия, а промежутки пути преодолевали на метро. Нине безмерно благодарны за то, что она смогла нам показать много интересных мест, и уже затемно свозила автобусом на высоту телебашни, откуда открывался изумительный вид на ночной Сеул, гид она, конечно, молодой, но что знала, все нам рассказала и ответила на все наши вопросы. Ей, как говорится, респект и уважение!! Но Валерия.... !!?? Как мило разговаривала и много обещала, но не успели мы ступить на сеульскую землю, куда что девалось.... мне не хочется обидными словами называть все это действо, есть там в этой компании и другие достойные гиды, а Валерии, считаю, доверять нельзя. Едешь с замечательным настроением, в предвкушении чего-то сказочного ( ведь как раз рождественские праздники!), и смазывается начисто все настроение.... Короче говоря, товарищи читающие, будьте бдительны, дабы не испортить себе и своим близким праздника!