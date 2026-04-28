22 отзыва оставили туристы

Приглашаем вас на уникальное путешествие по Сеулу, где вы сможете ощутить дух этого мегаполиса, исследуя его современные и исторические достопримечательности.Начните своё приключение с восхождения на одно из самых высоких зданий

в мире - башню Лотте, где смотровая площадка предложит вам непревзойдённые виды на город. Затем, перенеситесь в прошлое, посетив исторический центр Сеула с его архитектурными памятниками и дворцом Кёнбоккун, окунувшись в историю древней Кореи. Прогулка по улице Инсадон позволит вам прочувствовать культурные традиции Кореи, насладиться местной кухней и приобрести уникальные сувениры. Эта экскурсия предоставит вам возможность увидеть Сеул во всём его разнообразии, сочетая в себе посещение знаковых мест, знакомство с культурой и историей. Откройте для себя Сеул во всей его красе, погрузившись в атмосферу этого удивительного города

Описание экскурсии

Современный Сеул с высоты небоскрёба

Вы посетите одно из самых высоких зданий в мире — знаменитую башню Лотте, которая уже успела стать визитной карточкой Сеула. Мы осмотрим холл башни, если захотите, заглянем в ресторан или бесчисленные магазины Лотте Молла, а затем на скоростных лифтах поднимемся на смотровую площадку, откуда вам откроется потрясающая панорама корейской столицы, и все районы города будут видны как на ладони. Вы узнаете об административном делении Сеула, современных городских тенденциях и крупнейшем парке развлечений в мире Лотте Ворлд.

История древней Кореи и дворец Кёнбоккун

Затем мы переедем на другую сторону реки Ханган, где вы познакомитесь с историческим центром Сеула и архитектурными памятниками Старого города. Вы побываете на главной площади столицы с чудесным видом на гору Пугаксан, осмотрите памятники адмиралу Ли Сун Сину и королю Сечжону, основателю корейской письменности, и узнаете о роли этих людей в истории Кореи. Мы поговорим о пяти королевских дворцах Сеула и посетим самый значимый и красивый из них — дворец Кёнбоккун с прекрасным лотосовым прудом.

Культурные символы и традиции Кореи

Чтобы прочувствовать городской характер и колорит Сеула, мы прогуляемся по пешеходной улице Инсадонг, где на каждом шагу встречаются традиционные корейские рестораны, сувенирные и антикварные лавки, лотки с уличной едой и яркие магазинчики. Здесь вы сможете попробовать настоящий корейский чай, узнаете о местных обычаях, праздниках и национальных ремеслах: корейской вышивке, росписи платков, изготовлении традиционных масок и многом другом.

Организационные детали