1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Погружение в мир K-pop в Сеуле: от танцев до аллеи звёзд
Вас ждет уникальное путешествие по миру K-pop в Сеуле, где вы сможете научиться танцевать и почувствовать культуру изнутри
18 июня в 15:00
25 июня в 15:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
По следам корейских дорам: уникальная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в мир корейских сериалов, посетив ключевые места съемок в Сеуле. Эксклюзивный маршрут для фанатов дорам
5 июля в 15:00
19 июля в 15:00
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Побывать на границе: поездка в DMZ
Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону
Начало: Сеул
13 июня в 13:00
20 июня в 05:00
€512 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Сеула в музей Hyundai Motor Studio: путешествие к инновациям
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в музей Hyundai Motor Studio в Сеуле. Узнайте о философии бренда и насладитесь уникальными автомобилями
Начало: В вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€449 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Парк Дэ Чан Гым и погружение в K-рор культуру: индивидуальная экскурсия в Сеул
Окунитесь в мир корейской культуры: от исторических декораций до секретов звезд K-pop. Ваш шанс увидеть мир глазами любимых артистов
Начало: в вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по киностудии и уютной улочке Сеула: от исторических дорам до BTS
Погрузитесь в мир кино и кафе Сеула: от культовых съемок BTS до идиллических уголков для фото и отдыха
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€512 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Саджу в Сеуле: глубокое погружение в древнее корейское гадание
Погрузитесь в мир древнего корейского гадания Саджу и узнайте тайны своей судьбы в атмосфере настоящего салона в Сеуле
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
Погрузитесь в студенческую жизнь Сеула, посетив три лучших университета в компании настоящего студента
5 июля в 17:30
19 июля в 17:30
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
€624 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия29 мая 2024Были сегодня на экскурсии. Нам очень понравилось. Дочка была в восторге от мастер-класса.
- ЮЮлия16 мая 2024Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были на одной волне всю
- ВВладимир15 мая 2024Экскурсия по миру K-pop была просто потрясающей. Лилия прекрасный гид, великолепно спланировала экскурсию под интересы дочери, моментально нашла с ней общий
- ККристина12 мая 2024Спасибо Колину за такую интересную экскурсию. Знает где и как быстрее пройти, чтобы занять лучшие места. Очень хотели посетить ДМЗ, свободных мест не было и он в свой выходной день нас отвез. Спасибо огромное 🙏🏼
- ЕЕкатерина28 апреля 2024Лилия очень поладила с детьми, для которых мы и брали экскурсию (8 и 10 лет). Было интересно и познавательно, мы
- ВВероника19 апреля 2024Анжела яркая, самобытная, интересный рассказчик об образе жизни, быте, привычках корейцев, в том числе на собственном опыте, что помогает сформировать
- ВВероника19 апреля 2024Замечательное знакомство с Сеулом и его знаковыми местам, где снимались популярные дорамы от чудесной Лилии! Дочка-подросток, которая и была основным
- ААлена28 марта 2024Лилия прекрасный гид и замечательный человек. Тот самый гид которого вы ищите тут) Она живёт здесь, искренне любит Корею и
- ЛЛюбовь26 февраля 2024Экскурсия очень понравилась, Анжела приятный и отзывчивый гид, ответила на все вопросы, по нашей просьбе дала нам несколько рекомендаций куда сходить поужинать, спасибо:-)
- MMkrtych18 ноября 2023Нам очень повезло попасть к гиду Колину, он отлично провел экскурсию. Гид крайне внимателен к своим гостям, заранее написал как одеться,
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Уникальный опыт»
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