Уникальный опыт – экскурсии в Сеуле

Найдено 9 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Сеуле на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исследуем мир k-pop в Сеуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Погружение в мир K-pop в Сеуле: от танцев до аллеи звёзд
Вас ждет уникальное путешествие по миру K-pop в Сеуле, где вы сможете научиться танцевать и почувствовать культуру изнутри
18 июня в 15:00
25 июня в 15:00
250 за всё до 3 чел.
По следам корейских дорам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Популярное предложение
По следам корейских дорам: уникальная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в мир корейских сериалов, посетив ключевые места съемок в Сеуле. Эксклюзивный маршрут для фанатов дорам
5 июля в 15:00
19 июля в 15:00
199 за всё до 3 чел.
Побывать на границе: поездка в DMZ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Побывать на границе: поездка в DMZ
Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону
Начало: Сеул
13 июня в 13:00
20 июня в 05:00
512 за человека
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Сеула в музей Hyundai Motor Studio: путешествие к инновациям
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в музей Hyundai Motor Studio в Сеуле. Узнайте о философии бренда и насладитесь уникальными автомобилями
Начало: В вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
449 за всё до 4 чел.
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Парк Дэ Чан Гым и погружение в K-рор культуру: индивидуальная экскурсия в Сеул
Окунитесь в мир корейской культуры: от исторических декораций до секретов звезд K-pop. Ваш шанс увидеть мир глазами любимых артистов
Начало: в вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
550 за всё до 4 чел.
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по киностудии и уютной улочке Сеула: от исторических дорам до BTS
Погрузитесь в мир кино и кафе Сеула: от культовых съемок BTS до идиллических уголков для фото и отдыха
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
512 за всё до 5 чел.
Саджу - сеанс древнего корейского гадания
Индивидуальная
2 часа
Саджу в Сеуле: глубокое погружение в древнее корейское гадание
Погрузитесь в мир древнего корейского гадания Саджу и узнайте тайны своей судьбы в атмосфере настоящего салона в Сеуле
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за человека
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
Погрузитесь в студенческую жизнь Сеула, посетив три лучших университета в компании настоящего студента
5 июля в 17:30
19 июля в 17:30
179 за всё до 4 чел.
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
624 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Были сегодня на экскурсии. Нам очень понравилось. Дочка была в восторге от мастер-класса.
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были на одной волне всю
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    экскурсию! Она умеет подобрать нужные слова и вовремя сориентироваться, если что то идет не по плану! Лилечка, мы еще обязательно увидимся! Большой привет от Ренаты ❤️

    Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были
  • В
    Владимир
    15 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Экскурсия по миру K-pop была просто потрясающей. Лилия прекрасный гид, великолепно спланировала экскурсию под интересы дочери, моментально нашла с ней общий
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    язык. В общем, дочь в восторге и для неё эта экскурсия оказалась самым сильное впечатлением от нашей поездки в Сеул. Лилия, спасибо Вам огромное!

  • К
    Кристина
    12 мая 2024
    Побывать на границе: поездка в DMZ
    Спасибо Колину за такую интересную экскурсию. Знает где и как быстрее пройти, чтобы занять лучшие места. Очень хотели посетить ДМЗ, свободных мест не было и он в свой выходной день нас отвез. Спасибо огромное 🙏🏼
  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    По следам корейских дорам
    Лилия очень поладила с детьми, для которых мы и брали экскурсию (8 и 10 лет). Было интересно и познавательно, мы
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    посетили много интересных мест и всё время забегали на разные к-поп локации, когда Лилия узнавала от дочек об их интересах. Увидели город с другой стороны, более неформальной. В конце прекрасно отужинали в одной из дорамных локаций

  • В
    Вероника
    19 апреля 2024
    Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
    Анжела яркая, самобытная, интересный рассказчик об образе жизни, быте, привычках корейцев, в том числе на собственном опыте, что помогает сформировать
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    впечатление о стране. Мы были в восторге, когда Анжела показала нам в начале марта цветение сакуры - буквально несколько первых деревьев с распустившимися цветками!

  • В
    Вероника
    19 апреля 2024
    По следам корейских дорам
    Замечательное знакомство с Сеулом и его знаковыми местам, где снимались популярные дорамы от чудесной Лилии! Дочка-подросток, которая и была основным
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    заказчиком экскурсии, в полном восторге и очень подружилась с Лилией) Тёплый подход, исключительное внимание к нашему комфорту, искренняя любовь к городу со стороны Лилии помогли нам получить яркие впечатления

  • А
    Алена
    28 марта 2024
    По следам корейских дорам
    Лилия прекрасный гид и замечательный человек. Тот самый гид которого вы ищите тут) Она живёт здесь, искренне любит Корею и
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    старается показать и рассказать вам то, что когда-то впечатлило ее саму. Знает ответы на все вопросы) даже про свидания с корейцами и правила этикета на них) расскажет вам где можно покушать, где ещё погулять и вообще очень много всего. Любая экскурсия с Лилией пройдет идеально! Если вы хотите отлично провести день или вечер, который останется в вашей памяти навсегда, однозначно рекомендую пойти на экскурсию именно с ней.

  • Л
    Любовь
    26 февраля 2024
    Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
    Экскурсия очень понравилась, Анжела приятный и отзывчивый гид, ответила на все вопросы, по нашей просьбе дала нам несколько рекомендаций куда сходить поужинать, спасибо:-)
  • M
    Mkrtych
    18 ноября 2023
    Побывать на границе: поездка в DMZ
    Нам очень повезло попасть к гиду Колину, он отлично провел экскурсию. Гид крайне внимателен к своим гостям, заранее написал как одеться,
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    в чистой машине была для нас вода. По дороге к границе нам рассказали и про Сеул, и про города, которые мы проезжали. Колин прекрасно разбирается во всех тонкостях экскурсии: как лучше пройти, чтоб быть первыми, откуда смотреть, где лучший вид. В итоге мы побывали на DMZ, посмотрели все без очередей. Рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Уникальный опыт»

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  3. Побывать на границе: поездка в DMZ
  4. Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
  5. Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
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  2. Рыбный Рынок
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 80 до 624. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 24 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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