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старается показать и рассказать вам то, что когда-то впечатлило ее саму. Знает ответы на все вопросы) даже про свидания с корейцами и правила этикета на них) расскажет вам где можно покушать, где ещё погулять и вообще очень много всего. Любая экскурсия с Лилией пройдет идеально! Если вы хотите отлично провести день или вечер, который останется в вашей памяти навсегда, однозначно рекомендую пойти на экскурсию именно с ней.