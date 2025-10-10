Посетите Третий туннель проникновения, смотровую площадку ДОРА и подвесной мост с живописными видами и историей войны. Узнайте о демилитаризованной зоне Южной Кореи и окунитесь в историю разделённых Корей с гидом.
Описание экскурсииПодвесной мост горы Гамаксан Встреча с гидом происходит в назначенном месте, откуда вы отправитесь к подвесному мосту горы Гамаксан. Для посещения моста потребуется небольшая пешая прогулка — около 15 минут — по живописной горной тропе, которая позволит насладиться природой и свежим воздухом. Парк Имджингак После этого вы посетите парк Имджингак, где находятся исторические объекты, такие как Алтарь Мангбедан, Мост Свободы и исторический паровоз — символы окончания Корейской войны и надежды на объединение. Третий туннель проникновения Далее экскурсия продолжается на групповом автобусе, назначенном корейской военной администрацией. В программе — посещение Третьего туннеля проникновения — подземного объекта длиной около 1,7 км, построенного Северной Кореей для тайного вторжения, где вы узнаете о холодной войне и военной истории региона. Смотровая площадка ДОРА Следующая остановка — смотровая площадка ДОРА, с которой можно наблюдать территорию Северной Кореи через мощные бинокли, увидеть «деревню мира» Кидждон-дон и город Кэсон. Завершается экскурсия посещением объединённой деревни — одного из символов надежды на воссоединение Корейского полуострова. Важная информация: Что взять с собой • Паспорт (обязательно для посещения демилитаризованной зоны) • Удобную обувь для прогулок Что не разрешено брать • Багаж и крупные сумки Важно знать перед поездкой • Для доступа в демилитаризованную зону все участники должны иметь при себе действующий паспорт.
- В связи с требованиями DMZ экскурсии проводятся в группе, однако при выборе частного тура вас будет сопровождать личный гид.
- Время трансфера может изменяться из-за дорожной обстановки и пробок.
- Данная экскурсия охватывает только посещение DMZ, а не зону безопасности ООН (JSA).
- DMZ — это военная зона, которая может быть внезапно закрыта без предварительного уведомления. В этом случае будет предложена альтернативная программа, но возврат средств не предусмотрен.
- В программе предусмотрено умеренное количество ходьбы, поэтому рекомендуем надевать удобную обувь. Экскурсия может быть затруднительна для пожилых людей и лиц с ограниченной физической подготовкой.
- Не подходит для людей с ограниченной подвижностью.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подвесной мост горы Гамаксан
- Парк Имджингак
- Алтарь Мангбедан
- Мост Свободы
- Исторический паровоз
- Третий туннель проникновения
- Смотровая площадка ДОРА
- Объединённая деревня
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда и обратно из Сеула
- Входные билеты в демилитаризованную зону
- Пешая экскурсия в Третий туннель проникновения
Что не входит в цену
- Обед
- Туристическая страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: 125 Toegye-ro, Jung District, Seoul, Южная Корея
Завершение: Hongik univ. station или Myeongdong station
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
10 окт 2025
М
Максим
7 сен 2025
Экскурсия очень понравился, повезло с погодой и гидом – Julie!
V
Vitalii
31 авг 2025
Оплатил экскурсию в ю. кореи дебет. зона. Всё прошло отлично:билеты выслали на эл. почту,экскурсия прошла отлично. Советую. спутник 8!!!
К
Карл
12 июл 2025
Маун Ён была отличным гидом на нашей экскурсии по демилитаризованной зоне. Она умело поддерживала интерес и хороший темп экскурсии, а также подробно рассказала нам о Корее и местных продуктах, производимых именно в DMZ. Было бы здорово повторить эту поездку снова — очень увлекательно!
Л
Лука
30 июн 2025
Очень приятное путешествие в демилитаризованную зону. Маун Ён была замечательным гидом!
С
Соня
21 мая 2025
Это была отличная экскурсия с Джои! Рекомендую всем 😉
А
Александр
3 апр 2025
Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни — очень много интересного за целый день. Наш гид, забавный Джои, просто замечательный!
