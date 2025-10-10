Н Наталья

М Максим Экскурсия очень понравился, повезло с погодой и гидом – Julie!

V Vitalii Оплатил экскурсию в ю. кореи дебет. зона. Всё прошло отлично:билеты выслали на эл. почту,экскурсия прошла отлично. Советую. спутник 8!!!

К Карл Маун Ён была отличным гидом на нашей экскурсии по демилитаризованной зоне. Она умело поддерживала интерес и хороший темп экскурсии, а также подробно рассказала нам о Корее и местных продуктах, производимых именно в DMZ. Было бы здорово повторить эту поездку снова — очень увлекательно!

Л Лука Очень приятное путешествие в демилитаризованную зону. Маун Ён была замечательным гидом!

С Соня Это была отличная экскурсия с Джои! Рекомендую всем 😉