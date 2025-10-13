М Моникаа

У меня был потрясающий опыт на этой экскурсии! Всё было прекрасно организовано, а наша гид Хлои просто идеальна — очень знающая, дружелюбная и внимательная. Она помогла каждому месту ожить через историю и позаботилась о каждой мелочи. Настоятельно рекомендую этот тур всем, кто хочет познакомиться с Сеулом. Спасибо, Хлои, за замечательный день!