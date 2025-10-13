Посетите главный дворец Сеула с уникальной церемонией смены караула, исследуйте древнюю жилую деревню с традиционными домами, насладитесь живописным видом с горы Бугак и окунитесь в атмосферу древнего рынка Кванчжан с его знаменитой уличной едой.
Описание экскурсииДворец Кёнбоккун Экскурсия начинается у дворца Кёнбоккун — самого красивого и крупнейшего из пяти королевских дворцов. Здесь вы станете свидетелем уникальной церемонии смены королевской стражи, которая проводится в особом королевском стиле и символизирует традиции династии Чосон. Деревня Букчон Ханок Далее путешествие продолжается в деревню Букчон Ханок, что в переводе означает «северная деревня». Это настоящий музей под открытым небом, где традиционные корейские дома «ханок» служат культурными центрами, гостевыми домами и ресторанами. Если Букчон будет закрыт, туристам предложат альтернативу — посещение деревни Намсанголь Ханок. Бугак Скайвэй После ознакомления с традиционной архитектурой вы отправитесь на комфортабельном транспорте к Бугак Скайвэй. По пути вы проедете мимо знаменитого Чхонгвадэ — «Синего дома», резиденции бывших президентов Южной Кореи до 2022 года. На вершине горы Бугак вас ждёт павильон Палгакчжон — тихое и уединённое место с потрясающими панорамными видами на Сеул. Здесь можно сделать великолепные фотографии и насладиться красотой окружающего пейзажа. Рынок Кванчжан В завершение экскурсии вас ждёт посещение рынка Кванчжан — первого национального рынка Кореи. Здесь можно приобрести разнообразные товары по доступным ценам и попробовать знаменитые блюда уличной кухни, такие как биндатток (панкейки из мунг-бобов) и мяяк кимпаб (рулеты из риса и морских водорослей). Важная информация: Что взять с собой • Удобную обувь для прогулок Что запрещено брать и использовать: • Алкоголь и наркотические вещества Важно знать перед поездкой: - Экскурсия проводится при любой погоде — дождь или солнце. - Настоятельно рекомендуется надевать удобную обувь для комфортного передвижения. - Время для аренды ханбока не предусмотрено. - Запрещается присоединяться к туру после его начала, встречаться с группой или связываться с гидом во время экскурсии вне запланированных точек сбора. - Для удобства рекомендуем пользоваться метро (субвеем) для добирания до места начала экскурсии. - Если Букчон будет закрыт, туристам предложат альтернативу — посещение деревни Намсанголь Ханок. - Не подходит для людей с ограниченной подвижностью.
• Алкоголь и наркотические вещества Важно знать перед поездкой:
- Экскурсия проводится при любой погоде — дождь или солнце.
- Настоятельно рекомендуется надевать удобную обувь для комфортного передвижения.
- Время для аренды ханбока не предусмотрено.
- Запрещается присоединяться к туру после его начала, встречаться с группой или связываться с гидом во время экскурсии вне запланированных точек сбора.
- Для удобства рекомендуем пользоваться метро (субвеем) для добирания до места начала экскурсии.
- Если Букчон будет закрыт, туристам предложат альтернативу — посещение деревни Намсанголь Ханок.
- Не подходит для людей с ограниченной подвижностью.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Кёнбоккун
- Деревня Букчон Ханок
- Бугак Скайвэй
- Павильон Палгакчжон
- Рынок Кванчжан
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Личные расходы
- Аренда ханбока
Где начинаем и завершаем?
Начало: 61-7 Chungmuro 2 (i) -ga, Jung-gu, Seoul, South Korea
Завершение: Myeongdong station
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Denis
13 окт 2025
М
Моникаа
21 июл 2025
У меня был потрясающий опыт на этой экскурсии! Всё было прекрасно организовано, а наша гид Хлои просто идеальна — очень знающая, дружелюбная и внимательная. Она помогла каждому месту ожить через историю и позаботилась о каждой мелочи. Настоятельно рекомендую этот тур всем, кто хочет познакомиться с Сеулом. Спасибо, Хлои, за замечательный день!
А
Але
6 мая 2025
Санни очень хороший гид. Она отлично разбирается в теме и подробно рассказывала обо всех посещённых местах.
Входит в следующие категории Сеула
