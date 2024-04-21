Замки, дворцы и особняки Сеула

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Сеуле на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
1 отзыв
Императорский дворец и деревня Ханок: экскурсия с фотосессией в Сеуле
Почувствуйте себя частью корейской истории, посетив дворец Кёнбоккун и деревню Ханок в национальных костюмах
«Начнём наше приключение в самом сердце города — историческом центре, где стоит величественный императорский дворец Кёнбоккун»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
411 за всё до 4 чел.
Сеул императоров и аристократов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Сеул императоров и аристократов: Путешествие в сердце Кореи
Вас ждет путешествие по историческим местам Сеула, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о династии Чосон
Начало: По договоренности
«Дворец процветающей добродетели и Дворец лучезарного счастья»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
140 за всё до 2 чел.
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
«Вы примерите корейские традиционные костюмы ханбок и почувствуете себя знатными особами, жившими когда-то во дворце»
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
624 за всё до 3 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
Исторический Сеул - первая встреча
Погрузитесь в историю Сеула: дворцы, храмы, сувениры и королевские сладости. Узнайте о культуре и традициях Кореи за 5,5 часов
«Дворец Кёнбоккун — жизнь королевской семьи»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    21 апреля 2024
    Сеул императоров и аристократов
    Экскурсия была очень позноваьельная! Много интересного материала и интересных мест! Валерия прислушивается к желаниям и вопросам туристов, подстраивается под них! Обязательно порекомендую ее своим друзьям и знакомым!
  • С
    Светлана
    21 апреля 2024
    Сеул императоров и аристократов
    Огромное спасибо, Юле, нашему гиду!!! Внимательная, пунктуальная, спокойная: вместо заявленных 6 часов, Юля провела с нами на прогулке 8!! часов.
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    При этом гид нас так погрузила в понимание корейской культуры и истории, что этими знаниями продолжили пользовать и на прогулке по Пекину,тк Корея долгое время находилась под протекторатом Китая, соответственно, корейская культура очень многое впитала из китайской. Брать гида - это обязательная рекомендация иначе многие детали и особенности могут ускользнуть из Вашего внимания

  • Т
    Татьяна
    30 марта 2024
    Императорский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
    22 марта у нас состоялась экскурсия в Императорский дворец и фотосессия в национальных костюмах. Все было отлично организовано. Очень необычный
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    формат: облачение в национальные костюмы создает ощущение полного погружения в эпоху. А фотографии позволяют надолго сохранить послевкусие от этого замечательного дня. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 140 до 624. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 42 ⭐ отзыва, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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