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При этом гид нас так погрузила в понимание корейской культуры и истории, что этими знаниями продолжили пользовать и на прогулке по Пекину,тк Корея долгое время находилась под протекторатом Китая, соответственно, корейская культура очень многое впитала из китайской. Брать гида - это обязательная рекомендация иначе многие детали и особенности могут ускользнуть из Вашего внимания