1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
5 часов
Императорский дворец и деревня Ханок: экскурсия с фотосессией в Сеуле
Почувствуйте себя частью корейской истории, посетив дворец Кёнбоккун и деревню Ханок в национальных костюмах
«Начнём наше приключение в самом сердце города — историческом центре, где стоит величественный императорский дворец Кёнбоккун»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€411 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Сеул императоров и аристократов: Путешествие в сердце Кореи
Вас ждет путешествие по историческим местам Сеула, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о династии Чосон
Начало: По договоренности
«Дворец процветающей добродетели и Дворец лучезарного счастья»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
«Вы примерите корейские традиционные костюмы ханбок и почувствуете себя знатными особами, жившими когда-то во дворце»
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
€624 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Исторический Сеул - первая встреча
Погрузитесь в историю Сеула: дворцы, храмы, сувениры и королевские сладости. Узнайте о культуре и традициях Кореи за 5,5 часов
«Дворец Кёнбоккун — жизнь королевской семьи»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 апреля 2024Экскурсия была очень позноваьельная! Много интересного материала и интересных мест! Валерия прислушивается к желаниям и вопросам туристов, подстраивается под них! Обязательно порекомендую ее своим друзьям и знакомым!
- ССветлана21 апреля 2024Огромное спасибо, Юле, нашему гиду!!! Внимательная, пунктуальная, спокойная: вместо заявленных 6 часов, Юля провела с нами на прогулке 8!! часов.
- ТТатьяна30 марта 202422 марта у нас состоялась экскурсия в Императорский дворец и фотосессия в национальных костюмах. Все было отлично организовано. Очень необычный
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Дворцы, замки и особняки»
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