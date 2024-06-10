Шопинг в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Сеуле на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
«Затем передохнём и пообедаем на традиционном корейском рыбном рынке»
Завтра в 06:30
3 июля в 06:00
590 за всё до 4 чел.
Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
Приготовить кимчи под руководством опытного шефа, попробовать макколи и пройти по рынку уличной еды
Начало: У вашего отеля
«Окунёмся в известный рынок уличной еды в Сеуле»
4 июля в 10:30
5 июля в 10:30
190 за человека
Сеул как на ладони
Индивидуальная
5 часов
Сеул как на ладони: гора Намсан, река Ханган и рынок Норянджин
Сеул многогранен: поднимитесь на гору Намсан, полюбуйтесь рекой Ханган и насладитесь морепродуктами на рынке Норянджин. Всё это в одной экскурсии
«Рыбный рынок Норянджин — самый крупный в Сеуле»
Завтра в 12:30
3 июля в 10:00
320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александрина
    10 июня 2024
    Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
    Спасибо большое за столь необычное путешествие! Понравилось все: и процесс согласования деталей, и сама поездка и умение оставить очень необычное
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    "послевкусие" от увиденного. Конечно же, осталось желание вернуться и посмотреть еще. Спасибо огромное! Очень рекомендую и экскурсию и гида! Все шикарно!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Шопинг»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Сеул как на ладони
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Рыбный Рынок
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июле 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 590. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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