1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас
«Затем передохнём и пообедаем на традиционном корейском рыбном рынке»
Завтра в 06:30
3 июля в 06:00
€590 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие
Приготовить кимчи под руководством опытного шефа, попробовать макколи и пройти по рынку уличной еды
Начало: У вашего отеля
«И понаблюдаете за поведением местных жителей и их стилем общения на рынках»
4 июля в 10:30
5 июля в 10:30
€190 за человека
Индивидуальная
5 часов
Сеул как на ладони: гора Намсан, река Ханган и рынок Норянджин
Сеул многогранен: поднимитесь на гору Намсан, полюбуйтесь рекой Ханган и насладитесь морепродуктами на рынке Норянджин. Всё это в одной экскурсии
«И, наконец, насладимся морепродуктами на рынке Норянджин»
Завтра в 12:30
3 июля в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександрина10 июня 2024Спасибо большое за столь необычное путешествие! Понравилось все: и процесс согласования деталей, и сама поездка и умение оставить очень необычное
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Рынки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июле 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 590. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Рынки», 1 ⭐ отзыв, цены от €190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь