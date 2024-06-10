Найдено 3 экскурсии в категории « Рынки » в Сеуле на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула Отправляйтесь на увлекательное путешествие из Сеула в горы Сораксан и на побережье. Треккинг, канатная дорога, рыбный рынок и пляж ждут вас «Затем передохнём и пообедаем на традиционном корейском рыбном рынке» € 590 за всё до 4 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов Вкус Сеула: кулинарный мастер-класс и гастрономическое путешествие Приготовить кимчи под руководством опытного шефа, попробовать макколи и пройти по рынку уличной еды Начало: У вашего отеля «И понаблюдаете за поведением местных жителей и их стилем общения на рынках» € 190 за человека Индивидуальная 5 часов Сеул как на ладони: гора Намсан, река Ханган и рынок Норянджин Сеул многогранен: поднимитесь на гору Намсан, полюбуйтесь рекой Ханган и насладитесь морепродуктами на рынке Норянджин. Всё это в одной экскурсии «И, наконец, насладимся морепродуктами на рынке Норянджин» € 320 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Сеула Последние отзывы на экскурсии А Александрина Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула читать дальше "послевкусие" от увиденного. Конечно же, осталось желание вернуться и посмотреть еще. Спасибо огромное! Очень рекомендую и экскурсию и гида! Все шикарно!!!! Спасибо большое за столь необычное путешествие! Понравилось все: и процесс согласования деталей, и сама поездка и умение оставить очень необычное

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Рынки»

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