Встречаемся и едем в отель, куда прибудем примерно через 2 часа. Разместимся, немного отдохнём и отправимся в коммерческий район города с пёстрыми торговыми центрами и высотными домами, устремлёнными в небо. С ними соседствует буддийский храм Понынса. Посмотрим на фигуры божеств внутри святыни, увидим 23-метровую статую Будды, вы сможете загадать желание, поставив на мраморные стойки свечки или аромапалочки.

Затем дойдём до самой высокой башни страны — «Лотте Уорлд Тауэр». Поднимемся аж на 123-й этаж, на высоту почти в полкилометра! Вы полюбуетесь панорамными видами города и сочными красками заката со смотровой площадки «Сеул Скай». А прозрачный стеклянный пол добавит ещё больше ярких эмоций.