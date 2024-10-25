Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре
Вы осмотрите небоскрёбы и торговые центры столицы, заглянете в древние буддийские храмы, посмотрите на Сеул сквозь прозрачный пол самой высокой башни страны. Прогуляетесь по лучшим пляжам полуострова и исследуете лавовую пещеру.
Прокатитесь по канатной дороге прямо над морем, расслабитесь в традиционных корейских банях и сможете привезти с собой качественную корейскую косметику. Впечатлений от самобытной и процветающей страны хватит надолго!
окт
ноя
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 890
Описание
Организационные детали
Для граждан России виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
Деньги лучше брать в долларах или евро — обменяем их на корейские воны в Сеуле. Имейте в виду, что в Южной Корее часто возникают проблемы с обслуживанием кредитных карт, выданных за пределами страны.
Доллары 1998 года выпуска и старше не принимаются!
Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. Мы будем проходить по тропам и дорогам до 10 км в день, в среднем темпе, без рюкзаков.
В туре могут участвовать дети с 12 лет в сопровождении родителей.
В случае плохой погоды или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.
Проживание. В отелях 3*, в 2-местных номерах с удобствами. (Примеры отелей в фотогалерее первого дня).
Питание. В стоимость входят завтраки со 2-го по 11-й дни.
Программа тура по дням
Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»
Встречаемся и едем в отель, куда прибудем примерно через 2 часа. Разместимся, немного отдохнём и отправимся в коммерческий район города с пёстрыми торговыми центрами и высотными домами, устремлёнными в небо. С ними соседствует буддийский храм Понынса. Посмотрим на фигуры божеств внутри святыни, увидим 23-метровую статую Будды, вы сможете загадать желание, поставив на мраморные стойки свечки или аромапалочки.
Затем дойдём до самой высокой башни страны — «Лотте Уорлд Тауэр». Поднимемся аж на 123-й этаж, на высоту почти в полкилометра! Вы полюбуетесь панорамными видами города и сочными красками заката со смотровой площадки «Сеул Скай». А прозрачный стеклянный пол добавит ещё больше ярких эмоций.
Прогулка по столице
Сегодня продолжим гулять по Сеулу. Вы окунётесь в его национальный колорит и историю, ощутите жизнерадостную атмосферу и попробуете местные блюда. Полюбуемся лотосами в прудах и в беседках «дворца лучезарного счастья» Кенбоккун, крупнейшей резиденции династии Чосон. Увидим дворец Токсугун в европейском стиле, где жил последний монарх этого рода. Рассмотрим многовековые домики с черепичными крышами традиционной деревни Букчхон Ханок.
Во второй половине дня в одном из старейших районов, на улице мастеров Инсадон, поохотимся за сувенирами. Пройдёмся по берегам ручья Чхонгечхон, где любят гулять сеульцы. А вечером исследуем торговый квартал Мёндон.
Дворцовые сады, треккинг в национальном парке
После завтрака побываем в дворцовом саду Хувон и заглянем в тайный сад дворца Чхандоккун. Затем едем в национальный парк Пукхансан с невысокими горами и ущельями, изрезанными ручьями и водопадами. Мы пройдём по несложному маршруту длиной 7 км с 700-метровым набором высоты. По извилистой тропинке поднимемся на вершину хребта и полюбуемся Сеулом и окрестностями. Устроим традиционный корейский пикник, а затем спустимся уже по другой дороге, чтобы увидеть скрытые в тишине буддийские храмы.
Гора Намсан, поход в театр, свободное время
Утром прогуляемся по старинным центральным кварталам до канатной дороги, которая поднимет нас на гору Намсан (265 м). Снова посмотрим на Сеул с высоты и изучим инфраструктуру: заглянем в павильоны и ботанические сады с фонтанами, увидим морской аквариум, библиотеку и Сеульскую башню.
А вечером вас ждёт поход в театр! Будем смотреть популярное корейское шоу «Нанта» в театре Мендон. Самульнори — вид музыкального искусства, сочетающий бессловесные перформансы актёров, игру на самобытных инструментах, биты на сковородках и приготовление кулинарных шедевров прямо на сцене!
После представления у вас останется свободное время. Можно самостоятельно прогуляться, поужинать или заглянуть в сувенирные лавочки и магазины.
Переезд в Пусан, прогулка по городу
В этот день совершим 3-часовой переезд на поезде на юго-восток, в Пусан. Это второй по величине город страны, славящийся шикарными пляжами. По прибытии разместимся в отеле и пойдём знакомиться с оживлённым портовым городом. Обязательно заглянем на огромный рыбный рынок Чагальчхи, где помимо прилавков есть много возможностей для отдыха и развлечений: парк, караоке, ресторан, смотровая площадка. Обойдём самые интересные этажи: вы удивитесь, сколько всякой живности с морских глубин можно есть, и попробуете всё, что захотите.
Культурная деревня, пляж Сондо и морская канатная дорога, вечерний Пусан
Позавтракав, отправимся гулять по петляющим улочкам культурной деревни Камчхон, где дома построены в виде лестницы у подножия горы. Рассмотрим разноцветные строения и уютные дворики на крышах — местные художники и скульпторы превратили трущобы в современный творческий квартал и центр притяжения для туристов.
Затем побываем на пляже Сондо. Вы подышите морским воздухом, послушаете успокаивающих шум волн и полюбуетесь сосновыми лесами, окружающими побережье. А после в кабинках канатной дороги с прозрачным полом пролетим прямо над морем и окажемся в парке Амнам. Пройдёмся по тропинке в тени сосен и по подвесному мосту.
Вечером посмотрим на подсвеченный центр города. При желании получим предсказание из автомата, купим сувениров и попробуем уличный фастфуд.
Храмы Помоса и Хэдон Ёнгунса, прогулка по пляжу Хэунде и парку Тонбэк
В этот день первым делом поднимемся на гору Кымчжонсан, чтобы побывать в одном из самых древних и больших буддийских храмовых комплексов — Помоса. Увидим привлекающий паломников колодец с «золотой водой», посмотрим на 3-этажную каменную пагоду, павильоны и хижины отшельников.
Затем отправимся на восточный берег Пусана, к «храму-дворцу Дракона» (Хэдон Ёнгунса), история которого насчитывает почти 650 лет. К святыне, расположенной на прибрежных скалах среди древних сосен, ведут 108 ступеней, символизирующих людские страсти и амбиции. По преданиям, хотя бы одно желание, загаданное здесь, сбывается. Проверим?
После обеда вас ждёт прогулка по лучшему пляжу Корейского полуострова — пляжу Хэунде. Купаться можно только летом, поэтому мы пройдёмся по широкому берегу с белым ракушечником и подышим солёными брызгами. Дойдём до парка Тонбэк. Его деревянные дорожки проведут нас через заросли камелий, вдоль вековых деревьев и причудливых камней, к обзорной площадке с видом на висячий мост Кванан.
Перелёт на остров Чеджудо, вечерняя прогулка
Утром едем в аэропорт, чтобы улететь на остров Чеджудо, который часто именуют корейскими Гавайями. В центре острова находится потухший вулкан, благодаря которому здесь появились лавовые тоннели, базальтовые скалы и пещеры. Живописные прибрежные тропки, древние каменные статуи, мандариновые сады и длинные пляжи с золотистым песком — райское местечко! Вечером вместе с гидом прогуляемся по набережной острова.
Восхождение на вулкан Халласан
Сегодня, взяв с собой перекусить, отправимся к главной достопримечательности острова — вулкану Халласан, высочайшему пику страны (1950 м), священному для многих корейцев. Он имеет 7 вторичных кратеров и 368 сопок-конусов, у подножия расположился храм Кванымса, а на вершине — кратерное озеро.
Совершим 15-километровый треккинг и поднимемся на гору. По пути можем встретить косуль и других животных. Увидим, как постепенно субтропические леса сменяются хвойными, а затем со скалистых склонов вулканического конуса открываются чарующий пейзаж и панорама всего острова.
Вулканическая пещера, треккинг на пик Сонсан Ильчульбонг, экскурсия по острову Удо
В этот день исследуем вулканическую пещеру острова Манчжангуль. Её размеры поражают: в некоторых местах высота сводов достигает 30 метров, а ширина прохода — 23 метров. Для посещения открыт только километр ходов. Пройдёмся там, где это возможно, и рассмотрим лавовые трубки, сталактиты и сталагмиты, огромные магматические столбы и колонны.
Затем поднимемся к вершине Сонсан Ильчульбонг. Это скалистый вулканический конус с большим кратером. Острые камни по краям воронки образуют силуэт короны, который особенно хорошо виден издалека. Второе название горы — «пик восхода солнца»: здесь часто встречают красивые рассветы над морем.
После обеда на пароме отправимся на островок Удо — тихое и уединённое место с коралловым песком и вулканическими скалы. В хорошую погоду здесь можно встретить хэне — традиционных охотниц за морепродуктами. Прогуляемся по острову с гидом и оставим время для самостоятельного отдыха. Можно прокатиться на велосипеде, полакомиться морепродуктами или просто посидеть на берегу. (Прокат велосипедов оплачивается дополнительно.)
Перелёт в Сеул, вылет домой
Утром отправдяемся в аэропорт и летим в Сеул. Затем пересядем на поезд или автобус и переедем из внутреннего терминала Сеула в международный (путь займёт около часа).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Трансфер от аэропорта и в аэропорт
- Переезд на скором поезде Сеул - Пусан
- Перелёт Пусан - Чеджудо
- Внутренний перелёт Чеджудо - Инчхон
- Все групповые трансферы по программе
- Проживание
- Завтраки со 2-го по 11-й дни
- Входные билеты по программе
- Входные билеты в сад Хувон и дворец Чхандоккун
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Сеула и обратно
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Доплата за одноместное размещение
- Личные расходы (такси, сувениры, аренда велосипеда, дополнительные активности и экскурсии)