Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Билеты в Сеуле

Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре

Здесь прошлое встречается с будущим, уровень жизни не отличается от европейского, а экзотики не меньше, чем в любой азиатской стране.

Вы осмотрите небоскрёбы и торговые центры столицы, заглянете в древние буддийские храмы, посмотрите на Сеул сквозь прозрачный пол самой высокой башни страны. Прогуляетесь по лучшим пляжам полуострова и исследуете лавовую пещеру.

Прокатитесь по канатной дороге прямо над морем, расслабитесь в традиционных корейских банях и сможете привезти с собой качественную корейскую косметику. Впечатлений от самобытной и процветающей страны хватит надолго!
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Ближайшие даты:
25
окт
6
ноя

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 890
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для граждан России виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
Деньги лучше брать в долларах или евро — обменяем их на корейские воны в Сеуле. Имейте в виду, что в Южной Корее часто возникают проблемы с обслуживанием кредитных карт, выданных за пределами страны.
Доллары 1998 года выпуска и старше не принимаются!
Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. Мы будем проходить по тропам и дорогам до 10 км в день, в среднем темпе, без рюкзаков.
В туре могут участвовать дети с 12 лет в сопровождении родителей.
В случае плохой погоды или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.

Проживание. В отелях 3*, в 2-местных номерах с удобствами. (Примеры отелей в фотогалерее первого дня).

Питание. В стоимость входят завтраки со 2-го по 11-й дни.

Программа тура по дням

1 день

Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»

Встречаемся и едем в отель, куда прибудем примерно через 2 часа. Разместимся, немного отдохнём и отправимся в коммерческий район города с пёстрыми торговыми центрами и высотными домами, устремлёнными в небо. С ними соседствует буддийский храм Понынса. Посмотрим на фигуры божеств внутри святыни, увидим 23-метровую статую Будды, вы сможете загадать желание, поставив на мраморные стойки свечки или аромапалочки.

Затем дойдём до самой высокой башни страны — «Лотте Уорлд Тауэр». Поднимемся аж на 123-й этаж, на высоту почти в полкилометра! Вы полюбуетесь панорамными видами города и сочными красками заката со смотровой площадки «Сеул Скай». А прозрачный стеклянный пол добавит ещё больше ярких эмоций.

Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»Храм Понынса, башня «Лотте Уорлд Тауэр»
2 день

Прогулка по столице

Сегодня продолжим гулять по Сеулу. Вы окунётесь в его национальный колорит и историю, ощутите жизнерадостную атмосферу и попробуете местные блюда. Полюбуемся лотосами в прудах и в беседках «дворца лучезарного счастья» Кенбоккун, крупнейшей резиденции династии Чосон. Увидим дворец Токсугун в европейском стиле, где жил последний монарх этого рода. Рассмотрим многовековые домики с черепичными крышами традиционной деревни Букчхон Ханок.

Во второй половине дня в одном из старейших районов, на улице мастеров Инсадон, поохотимся за сувенирами. Пройдёмся по берегам ручья Чхонгечхон, где любят гулять сеульцы. А вечером исследуем торговый квартал Мёндон.

Прогулка по столицеПрогулка по столицеПрогулка по столице
3 день

Дворцовые сады, треккинг в национальном парке

После завтрака побываем в дворцовом саду Хувон и заглянем в тайный сад дворца Чхандоккун. Затем едем в национальный парк Пукхансан с невысокими горами и ущельями, изрезанными ручьями и водопадами. Мы пройдём по несложному маршруту длиной 7 км с 700-метровым набором высоты. По извилистой тропинке поднимемся на вершину хребта и полюбуемся Сеулом и окрестностями. Устроим традиционный корейский пикник, а затем спустимся уже по другой дороге, чтобы увидеть скрытые в тишине буддийские храмы.

Дворцовые сады, треккинг в национальном паркеДворцовые сады, треккинг в национальном паркеДворцовые сады, треккинг в национальном парке
4 день

Гора Намсан, поход в театр, свободное время

Утром прогуляемся по старинным центральным кварталам до канатной дороги, которая поднимет нас на гору Намсан (265 м). Снова посмотрим на Сеул с высоты и изучим инфраструктуру: заглянем в павильоны и ботанические сады с фонтанами, увидим морской аквариум, библиотеку и Сеульскую башню.

А вечером вас ждёт поход в театр! Будем смотреть популярное корейское шоу «Нанта» в театре Мендон. Самульнори — вид музыкального искусства, сочетающий бессловесные перформансы актёров, игру на самобытных инструментах, биты на сковородках и приготовление кулинарных шедевров прямо на сцене!

После представления у вас останется свободное время. Можно самостоятельно прогуляться, поужинать или заглянуть в сувенирные лавочки и магазины.

Гора Намсан, поход в театр, свободное времяГора Намсан, поход в театр, свободное времяГора Намсан, поход в театр, свободное время
5 день

Переезд в Пусан, прогулка по городу

В этот день совершим 3-часовой переезд на поезде на юго-восток, в Пусан. Это второй по величине город страны, славящийся шикарными пляжами. По прибытии разместимся в отеле и пойдём знакомиться с оживлённым портовым городом. Обязательно заглянем на огромный рыбный рынок Чагальчхи, где помимо прилавков есть много возможностей для отдыха и развлечений: парк, караоке, ресторан, смотровая площадка. Обойдём самые интересные этажи: вы удивитесь, сколько всякой живности с морских глубин можно есть, и попробуете всё, что захотите.

Переезд в Пусан, прогулка по городуПереезд в Пусан, прогулка по городуПереезд в Пусан, прогулка по городу
6 день

Культурная деревня, пляж Сондо и морская канатная дорога, вечерний Пусан

Позавтракав, отправимся гулять по петляющим улочкам культурной деревни Камчхон, где дома построены в виде лестницы у подножия горы. Рассмотрим разноцветные строения и уютные дворики на крышах — местные художники и скульпторы превратили трущобы в современный творческий квартал и центр притяжения для туристов.

Затем побываем на пляже Сондо. Вы подышите морским воздухом, послушаете успокаивающих шум волн и полюбуетесь сосновыми лесами, окружающими побережье. А после в кабинках канатной дороги с прозрачным полом пролетим прямо над морем и окажемся в парке Амнам. Пройдёмся по тропинке в тени сосен и по подвесному мосту.

Вечером посмотрим на подсвеченный центр города. При желании получим предсказание из автомата, купим сувениров и попробуем уличный фастфуд.

Культурная деревня, пляж Сондо и морская канатная дорога, вечерний ПусанКультурная деревня, пляж Сондо и морская канатная дорога, вечерний ПусанКультурная деревня, пляж Сондо и морская канатная дорога, вечерний Пусан
7 день

Храмы Помоса и Хэдон Ёнгунса, прогулка по пляжу Хэунде и парку Тонбэк

В этот день первым делом поднимемся на гору Кымчжонсан, чтобы побывать в одном из самых древних и больших буддийских храмовых комплексов — Помоса. Увидим привлекающий паломников колодец с «золотой водой», посмотрим на 3-этажную каменную пагоду, павильоны и хижины отшельников.

Затем отправимся на восточный берег Пусана, к «храму-дворцу Дракона» (Хэдон Ёнгунса), история которого насчитывает почти 650 лет. К святыне, расположенной на прибрежных скалах среди древних сосен, ведут 108 ступеней, символизирующих людские страсти и амбиции. По преданиям, хотя бы одно желание, загаданное здесь, сбывается. Проверим?

После обеда вас ждёт прогулка по лучшему пляжу Корейского полуострова — пляжу Хэунде. Купаться можно только летом, поэтому мы пройдёмся по широкому берегу с белым ракушечником и подышим солёными брызгами. Дойдём до парка Тонбэк. Его деревянные дорожки проведут нас через заросли камелий, вдоль вековых деревьев и причудливых камней, к обзорной площадке с видом на висячий мост Кванан.

Храмы Помоса и Хэдон Ёнгунса, прогулка по пляжу Хэунде и парку ТонбэкХрамы Помоса и Хэдон Ёнгунса, прогулка по пляжу Хэунде и парку ТонбэкХрамы Помоса и Хэдон Ёнгунса, прогулка по пляжу Хэунде и парку ТонбэкХрамы Помоса и Хэдон Ёнгунса, прогулка по пляжу Хэунде и парку Тонбэк
8 день

Перелёт на остров Чеджудо, вечерняя прогулка

Утром едем в аэропорт, чтобы улететь на остров Чеджудо, который часто именуют корейскими Гавайями. В центре острова находится потухший вулкан, благодаря которому здесь появились лавовые тоннели, базальтовые скалы и пещеры. Живописные прибрежные тропки, древние каменные статуи, мандариновые сады и длинные пляжи с золотистым песком — райское местечко! Вечером вместе с гидом прогуляемся по набережной острова.

Перелёт на остров Чеджудо, вечерняя прогулкаПерелёт на остров Чеджудо, вечерняя прогулкаПерелёт на остров Чеджудо, вечерняя прогулкаПерелёт на остров Чеджудо, вечерняя прогулка
9 день

Восхождение на вулкан Халласан

Сегодня, взяв с собой перекусить, отправимся к главной достопримечательности острова — вулкану Халласан, высочайшему пику страны (1950 м), священному для многих корейцев. Он имеет 7 вторичных кратеров и 368 сопок-конусов, у подножия расположился храм Кванымса, а на вершине — кратерное озеро.

Совершим 15-километровый треккинг и поднимемся на гору. По пути можем встретить косуль и других животных. Увидим, как постепенно субтропические леса сменяются хвойными, а затем со скалистых склонов вулканического конуса открываются чарующий пейзаж и панорама всего острова.

Восхождение на вулкан ХалласанВосхождение на вулкан ХалласанВосхождение на вулкан ХалласанВосхождение на вулкан Халласан
10 день

Вулканическая пещера, треккинг на пик Сонсан Ильчульбонг, экскурсия по острову Удо

В этот день исследуем вулканическую пещеру острова Манчжангуль. Её размеры поражают: в некоторых местах высота сводов достигает 30 метров, а ширина прохода — 23 метров. Для посещения открыт только километр ходов. Пройдёмся там, где это возможно, и рассмотрим лавовые трубки, сталактиты и сталагмиты, огромные магматические столбы и колонны.

Затем поднимемся к вершине Сонсан Ильчульбонг. Это скалистый вулканический конус с большим кратером. Острые камни по краям воронки образуют силуэт короны, который особенно хорошо виден издалека. Второе название горы — «пик восхода солнца»: здесь часто встречают красивые рассветы над морем.

После обеда на пароме отправимся на островок Удо — тихое и уединённое место с коралловым песком и вулканическими скалы. В хорошую погоду здесь можно встретить хэне — традиционных охотниц за морепродуктами. Прогуляемся по острову с гидом и оставим время для самостоятельного отдыха. Можно прокатиться на велосипеде, полакомиться морепродуктами или просто посидеть на берегу. (Прокат велосипедов оплачивается дополнительно.)

Вулканическая пещера, треккинг на пик Сонсан Ильчульбонг, экскурсия по острову УдоВулканическая пещера, треккинг на пик Сонсан Ильчульбонг, экскурсия по острову УдоВулканическая пещера, треккинг на пик Сонсан Ильчульбонг, экскурсия по острову УдоВулканическая пещера, треккинг на пик Сонсан Ильчульбонг, экскурсия по острову Удо
11 день

Перелёт в Сеул, вылет домой

Утром отправдяемся в аэропорт и летим в Сеул. Затем пересядем на поезд или автобус и переедем из внутреннего терминала Сеула в международный (путь займёт около часа).

Перелёт в Сеул, вылет домойПерелёт в Сеул, вылет домойПерелёт в Сеул, вылет домой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Трансфер от аэропорта и в аэропорт
  • Переезд на скором поезде Сеул - Пусан
  • Перелёт Пусан - Чеджудо
  • Внутренний перелёт Чеджудо - Инчхон
  • Все групповые трансферы по программе
  • Проживание
  • Завтраки со 2-го по 11-й дни
  • Входные билеты по программе
  • Входные билеты в сад Хувон и дворец Чхандоккун
Что не входит в цену
  • Международный перелёт до Сеула и обратно
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Доплата за одноместное размещение
  • Личные расходы (такси, сувениры, аренда велосипеда, дополнительные активности и экскурсии)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, до 12:00
Завершение: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, после 14:00
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сеула

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажи

Похожие туры из Сеула

Культура и природа Южной Кореи: Сеул, Пусан и остров Чеджу
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Культура и природа Южной Кореи: от Сеула до острова Чеджу
Прокатиться на яхте по заливу, примерить традиционные костюмы и попробовать корейскую еду
Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
6 авг
20 авг
$2 700 за человека
Тур-знакомство для всей семьи: Сеул, Сокчхо и вулканический остров Чеджудо
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Семейное путешествие: Сеул, Сокчхо и Чеджудо - культура, природа и отдых
Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Аэропорт Инчхон, Сеул, время встречи зависит от ва...
24 сен
4 окт
14 окт
25 окт
158 000 за человека
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Увидеть панораму с горы, расслабиться в традиционной бане и попробовать корейскую курочку с пивом
Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
10 сен
8 окт
5 ноя
$2 225 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сеуле
Все туры из Сеула
All Airlines
ХорошоТам